    Amazon, 16 bin çalışanı işten çıkardığını açıkladı

    Amazon, artan yapay zeka rekabeti ve verimlilik hedefleri doğrultusunda yaklaşık 16 bin kurumsal çalışanı işten çıkarma kararı aldı. Kesinti, şirketin kurumsal kadrosunun yüzde 4,6’sını kapsıyor.

    Amazon, 16 bin çalışanı işten çıkardığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Amazon, kurumsal yapısını yeniden şekillendirme sürecinde bir kez daha geniş çaplı işten çıkarmaya gidiyor. Şirket, yaklaşık 16 bin kurumsal çalışanın görevine son verileceğini resmen duyurdu. Şirket, ekim ayında 14 bin kişiyi daha işten çıkarmıştı. Teknoloji devi aynı zamanda 2022 ve 2023 yıllarında da yaklaşık 27 bin çalışan ile yollarını ayırmıştı.

    Amazon’un 30 Eylül itibarıyla toplam 1,57 milyon çalışanı bulunuyor. Bu çalışanların büyük çoğunluğu depo ve lojistik operasyonlarında görev yapıyor. Kurumsal çalışan sayısı ise yaklaşık 350 bin seviyesinde. Son açıklanan 16 bin kişilik kesinti, bu kurumsal kadronun yaklaşık yüzde 4,6’sına denk geliyor.

    Amaç bürokrasiyi azaltmak

    Amazon’un bu adımı, özellikle yapay zeka alanında artan rekabet ve şirket içi verimlilik arayışıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. Amazon insan deneyimi ve teknolojiden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Beth Galetti, yayımladığı blog yazısında, organizasyonel değişikliklerin amacını açık şekilde ortaya koydu. Galetti, şirketin daha güçlü bir yapıya kavuşması için yönetim katmanlarını azaltmaya, sorumlulukları netleştirmeye ve bürokratik süreçleri sadeleştirmeye odaklandıklarını vurguladı.

    Ekim ayında birçok ekibin bu dönüşümü tamamladığını belirten Galetti, bazı ekiplerde sürecin ancak şimdi sonuçlandığını ve bu nedenle yeni işten çıkarmaların gündeme geldiğini ifade etti.

    16 bin pozisyon ortadan kaldırılırken şirket, işten çıkarma sürecinde çalışanlara belirli destekler sunmayı planlıyor. Buna göre, ABD merkezli çalışanlara Amazon bünyesinde yeni bir pozisyon bulmaları için 90 günlük süre tanınacak. Diğer ülkelerde ise bu sürenin yerel yasal düzenlemelere göre değişeceği belirtildi. Yeni bir rol bulamayan ya da aramayı tercih etmeyen çalışanlara ise kıdem tazminatı, iş bulma destek hizmetleri, sağlık sigortası kapsamı ve çeşitli geçiş destekleri sağlanacak.

    Amazon CEO’su Andy Jassy, son yıllarda yaptığı açıklamalarda şirketin pandemi döneminde aşırı büyüyen yönetim yapısından duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getirmişti. Jassy, özellikle fazla yönetim katmanlarının inovasyon hızını düşürdüğünü ve karar alma süreçlerini yavaşlattığını savunuyor.

