    Amazon, ABD’de 600 bin işçiyi robotlarla değiştirmeyi planlıyor

    Amazon’un sızdırılan planları, şirketin 2033’e kadar ABD’de 600 binden fazla çalışanı robotlarla ikame etmeyi hedeflediğini ortaya koydu. Amazon, milyarlarca dolar tasarruf sağlamayı bekliyor.

    Sızdırılan dahili belgeler, e-ticaret devi Amazon’un önümüzdeki yıllarda ABD’de 600 binden fazla çalışanı robot sistemlerle ikame etmeyi hedeflediğini ortaya koydu. The New York Times tarafından paylaşılan bilgilere göre şirketin iç strateji planlarında 2033 yılına kadar operasyonlarının yüzde 75’inin otomasyona geçirilmesi öngörülüyor.

    Dev maliyet avantajı bekleniyor

    Belgelere göre Amazon’un robotik departmanı, özellikle depolama ve teslimat süreçlerinde otomasyonu hızlandırarak 2027 yılına kadar yaklaşık 160 bin ABD merkezli pozisyonun ortadan kalkmasını bekliyor. Bu dönüşüm, şirketin her bir ürün başına yaklaşık 30 sent tasarruf etmesini sağlayacak. Hesaplamalara göre Amazon, yalnızca 2025 ile 2027 yılları arasında 12,6 milyar dolar maliyet avantajı elde edebilir.

    Amazon, geçtiğimiz aylarda dünya genelindeki depolarında ve operasyonlarında görev yapan robot sayısının 1 milyona ulaştığını açıklamıştı. Şirket, depo robotlarından kapıya teslimat yapan insansı kargocu robotlara kadar çeşitli robot türlerini halihazırda ya kullanıyor ya da üzerinde çalışıyor.

    Şirketin hazırladığı plan, aynı dönemde satış hacminin iki katına çıkmasına rağmen iş gücü ihtiyacının büyük oranda azalmasına olanak tanıyacak. Bu kapsamda Amazon’un nihai hedefi, insan gücü yerine robotik sistemlerle maliyetleri düşürüp verimliliği artırmak.

    Ancak bu stratejinin kamuoyunda yaratabileceği tepkilere karşı şirketin imaj çalışmaları da gündeme alınmış durumda. The New York Times’ın aktardığına göre Amazon, olası “iş kaybı tepkilerini yumuşatmak” amacıyla bazı toplumsal projelere katılmayı ve “otomasyon” ya da “yapay zeka” gibi kavramlardan kaçınarak daha nötr ifadeler kullanmayı tartışıyor. Hatta “cobot” (iş birliği yapan robot) gibi insanla birlikte çalışan sistemleri çağrıştıran terimlerin tercih edilmesi önerilenler arasında.

    Amazon’dan açıklama

    Öte yandan Amazon, NYT’ye yaptığı açıklamada sızdırılan belgelerin “tamamlanmamış” olduğunu ve şirketin genel işe alım stratejisini yansıtmadığı belirtti. Ayrıca yöneticilerin belirli terimlerden kaçınmaları yönünde bir talimatın bulunmadığı vurgulandı.

    Ekonomi alanında geçen yıl Nobel Ödülü kazanan Daron Acemoğlu, The New York Times’a yaptığı açıklamada Amazon’un planının daha geniş bir dönüşümün habercisi olabileceğini belirtti. Acemoğlu, “Amazon kadar otomasyon yolunu bulmak için aynı motivasyona sahip başka kimse yok. Bunu karlı bir şekilde nasıl yapacaklarını bulduklarında, bu diğerlerine de yayılacak. ABD’nin en büyük işverenlerinden biri, istihdam yaratıcı değil, net istihdam yok edici haline gelecek,” ifadelerini kullandı.

