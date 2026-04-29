Amazon AWS İstanbul Local Zone kullanıma açıldı: Düşük gecikme dönemi başlıyor

AWS, bulut servislerini Türkiye’ye taşımasının iki önemli avantajı bulunuyor. AWS’nin işlem gücü, depolama ve ağ servisleri Türkiye’deki kullanıcılar için coğrafi olarak çok daha yakın bir noktaya taşınarak tek haneli milisaniye seviyesinde gecikme (latency) sunuluyor. İstanbul Local Zone, özellikle gecikmenin kritik olduğu oyunlar, uygulamalar ve dijital platformlar için önemli bir altyapı avantajı sağlayacak.
Diğer avantaj ise Türkiye’deki kullanıcılar için veri güvenliği ve KVKK mevzuatına uyumluluk sağlaması olacak. Uygulama geliştiriciler, müşterilerin verilerini yurt dışına çıkarmadan doğrudan İstanbul Local Zone üzerinden AWS hizmetlerini kullanabilecek. Finans, bankacılık, telekom, sağlık ve e-ticaret gibi sektörlerde hizmet gösteren şirketler Amazon AWS İstanbul sunucusunu kullanarak hizmet verebilecek. Fakat AWS sunucuları hibrit şekilde çalıştığı için Local Zone kullanımı, verinin tamamen Türkiye’de kalacağını garanti etmiyor. Uyumluluk için KVKK mevzuatında değişiklik yapılması gerekebilir.
AWS İstanbul Local Zone’un genel kullanıma açılması, Türkiye’de bulut servisleri açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, hem yerli girişimler hem de büyük kurumlar için daha hızlı, daha düşük gecikmeli ve KVKK açısından daha kontrollü AWS mimarileri kurmanın önünü açacak. AWS’nin Türkiye’deki yatırımlarını hızlandırdığı bu dönemde, İstanbul Local Zone’un özellikle regülasyon hassasiyeti bulunan sektörlerde AWS kullanımını artırması bekleniyor.
Orta Doğu’da hizmet veren şirketler İstanbul’u kullanabilecek
Amazon AWS’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir sunucusuna İran’ın füze ve dronları isabet etmiş ve hizmet kesintisi yaşanmıştı. Bölgesel jeopolitik riskler nedeniyle alternatif lokasyon arayışı arayan şirketler, İstanbul Local Zone’u kullanarak Orta Doğu bölgesindeki müşterilere düşük gecikmeli ve kesintisiz hizmet sunabilecek.
İstanbul Local Zone ile hangi AWS servisleri yerel olarak sunulacak?
AWS’nin açıklamasına göre İstanbul Local Zone için birçok hizmet kullanılabilir hale geliyor. Tüm özelliklerin kullanılabilmesi için çalışmalar sürüyor. Henüz AWS Local Zone listesine İstanbul eklenmedi. Diğer hizmetlerin de kullanılabilmesiyle birlikte Amazon’un resmi duyuruyu yapması bekleniyor. Kullanılabilen hizmetler şu şekilde:
Compute ve depolama
- Amazon EC2 (C7i, M7i ve R7i instance tipleri)
- (4. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler)
- Amazon EBS (Elastic Block Store)
- Amazon FSx
- Amazon S3 One Zone-Infrequent Access
Ağ ve yük dengeleme
- Amazon VPC
- Elastic Load Balancing (ALB)
- AWS Direct Connect
- NAT Gateway
Konteyner
- Amazon ECS
- Amazon EKS
Yönetim ve izleme
- Amazon CloudWatch
- AWS CloudTrail
- AWS CloudFormation
- Amazon EC2 Auto Scaling
