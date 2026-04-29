Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon AWS İstanbul Local Zone kullanıma açıldı: Düşük gecikme dönemi başlıyor

    Amazon AWS altyapısı Türkiye'ye taşındı. Amazon AWS İstanbul Local Zone'un genel kullanıma açıldığı duyuruldu. Birçok AWS hizmeti için İstanbul Local Zone kullanılabiliyor.

    Amazon, Türkiye’deki uygulama geliştiricileri ve dijital platformlar için önemli bir hizmeti duyurdu. Şirketten resmi duyuru yapılmasa da Amazon Web Services tarafından kullanıcılara gönderilen e-postaya göre Amazon’un Türkiye sunucusu kullanıma açıldı. Duyuruda AWS İstanbul Local Zone’un “GA (Generally Available)” yani genel kullanıma açık olarak hizmet vermeye başladığı belirtildi. Ayrıca dokümantasyon kısmında Avrupa bölümünün altında AWS İstanbul Local Zone listelendi.

    AWS, bulut servislerini Türkiye’ye taşımasının iki önemli avantajı bulunuyor. AWS’nin işlem gücü, depolama ve ağ servisleri Türkiye’deki kullanıcılar için coğrafi olarak çok daha yakın bir noktaya taşınarak tek haneli milisaniye seviyesinde gecikme (latency) sunuluyor. İstanbul Local Zone, özellikle gecikmenin kritik olduğu oyunlar, uygulamalar ve dijital platformlar için önemli bir altyapı avantajı sağlayacak.

    Diğer avantaj ise Türkiye’deki kullanıcılar için veri güvenliği ve KVKK mevzuatına uyumluluk sağlaması olacak. Uygulama geliştiriciler, müşterilerin verilerini yurt dışına çıkarmadan doğrudan İstanbul Local Zone üzerinden AWS hizmetlerini kullanabilecek. Finans, bankacılık, telekom, sağlık ve e-ticaret gibi sektörlerde hizmet gösteren şirketler Amazon AWS İstanbul sunucusunu kullanarak hizmet verebilecek. Fakat AWS sunucuları hibrit şekilde çalıştığı için Local Zone kullanımı, verinin tamamen Türkiye’de kalacağını garanti etmiyor. Uyumluluk için KVKK mevzuatında değişiklik yapılması gerekebilir.

    AWS İstanbul Local Zone’un genel kullanıma açılması, Türkiye’de bulut servisleri açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, hem yerli girişimler hem de büyük kurumlar için daha hızlı, daha düşük gecikmeli ve KVKK açısından daha kontrollü AWS mimarileri kurmanın önünü açacak. AWS’nin Türkiye’deki yatırımlarını hızlandırdığı bu dönemde, İstanbul Local Zone’un özellikle regülasyon hassasiyeti bulunan sektörlerde AWS kullanımını artırması bekleniyor.

    Orta Doğu’da hizmet veren şirketler İstanbul’u kullanabilecek

    Amazon AWS’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir sunucusuna İran’ın füze ve dronları isabet etmiş ve hizmet kesintisi yaşanmıştı. Bölgesel jeopolitik riskler nedeniyle alternatif lokasyon arayışı arayan şirketler, İstanbul Local Zone’u kullanarak Orta Doğu bölgesindeki müşterilere düşük gecikmeli ve kesintisiz hizmet sunabilecek.

    İstanbul Local Zone ile hangi AWS servisleri yerel olarak sunulacak?

    AWS’nin açıklamasına göre İstanbul Local Zone için birçok hizmet kullanılabilir hale geliyor. Tüm özelliklerin kullanılabilmesi için çalışmalar sürüyor. Henüz AWS Local Zone listesine İstanbul eklenmedi. Diğer hizmetlerin de kullanılabilmesiyle birlikte Amazon’un resmi duyuruyu yapması bekleniyor. Kullanılabilen hizmetler şu şekilde:

    Compute ve depolama

    • Amazon EC2 (C7i, M7i ve R7i instance tipleri)
    • (4. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler)
    • Amazon EBS (Elastic Block Store)
    • Amazon FSx
    • Amazon S3 One Zone-Infrequent Access

    Ağ ve yük dengeleme

    • Amazon VPC
    • Elastic Load Balancing (ALB)
    • AWS Direct Connect
    • NAT Gateway

    Konteyner

    • Amazon ECS
    • Amazon EKS

    Yönetim ve izleme

    • Amazon CloudWatch
    • AWS CloudTrail
    • AWS CloudFormation
    • Amazon EC2 Auto Scaling
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 1 otomatik şanzıman ülker çalışan yorumları harçlık avans nakite çevirme fazla motor yağı nasıl boşaltılır antifriz ne zaman değişir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum