Amazon, Blade Runner 2099 dizisini tanıttı: İşte ilk görseller ve sürpriz detaylar

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl izleyicilerle buluşacak en heyecan verici dizilerden biri de Blade Runner 2099 olacak. Amazon'un hazırladığı bu büyük bütçeli dizi, efsanevi bilim-kurgu serisi Blade Runner'ın hikâyesini kaldığı yerden devam ettirecek. Zira dizi, şu ana kadar çıkan iki filmin doğrudan devamı olarak tasarlandı.

Dizi, isminde yer alan 2099 ibaresinden de anlaşılacağı üzere hikâyeyi ikinci filmin (Blade Runner 2049) 50 yıl sonrasına taşıyor. 2099 Los Angeles'ında geçen dizi, bütün hayatını kaçarak geçirdiği için kılık değiştirip farklı kimliklere bürünme konusunda ustalaşan Cora'ya odaklanıyor. Kardeşi için huzurlu bir hayat kurmak isteyen Cora, bu amacına ulaşmak için Olwen adlı bir Blade Runner ile işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Cora ve Olwen, tüm şehrin kaderini etkileyebilecek bir komplonun içine çekiliyor.

Blade Runner 2099, Replicantların Kontrolü Ele Geçirdiği Bir Gelecekte Geçiyor

Tam Boyutta Gör Dizi ilk duyurulduğunda açıklanan bu özet bugün paylaşılan yeni detaylarla birlikte çok daha farklı bir anlam kazandı. Çünkü bu özeti okuyunca pek çok kişi Cora'nın insanlar arasında gizlenen bir replicant olabileceğini düşünmüştü. Ama aslında tam tersi. Cora hayatta kalmak için replicant gibi görünmeye çalışan bir insan. Çünkü dizi, başarıya ulaşan bir replicant (android) isyanının sonrasında geçiyor. Artık replicantlar tarafından yönetilen bu dünyada Blade Runner'lar, insan gibi gizlenen replicantları değil, sadece kontrolden çıkan androidleri avlıyor.

Ridley Scott'ın yapımcısı olduğu Blade Runner 2099, daha önce Shining Girls dizisine imza atan Silka Luisa'a emanet edildi. Dizinin ilk bölümlerini ise Jonathan van Tulleken (Shogun, Misfits) yönetti.

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Tam Boyutta Gör Dizide Cora'yı, Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Hunter Schafer canlandırıyor. Artık ömrünün sonuna yaklaşmış bir replicant olan Olwen'e ise, Everything Everywhere All at Once ile Oscar kazanan usta oyuncu Michelle Yeoh hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Tom Burke, Dimitri Abold, Daniel Rigby gibi isimler eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Blade Runner 2099, bu yılın sonlarına doğru Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak. Ancak şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmadı.

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