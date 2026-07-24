Amazon, Blade Runner 2099 dizisini tanıttı: İşte ilk görseller ve sürpriz detaylar

Dizi, isminde yer alan 2099 ibaresinden de anlaşılacağı üzere hikâyeyi ikinci filmin (Blade Runner 2049) 50 yıl sonrasına taşıyor. 2099 Los Angeles'ında geçen dizi, bütün hayatını kaçarak geçirdiği için kılık değiştirip farklı kimliklere bürünme konusunda ustalaşan Cora'ya odaklanıyor. Kardeşi için huzurlu bir hayat kurmak isteyen Cora, bu amacına ulaşmak için Olwen adlı bir Blade Runner ile işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Cora ve Olwen, tüm şehrin kaderini etkileyebilecek bir komplonun içine çekiliyor.
Blade Runner 2099, Replicantların Kontrolü Ele Geçirdiği Bir Gelecekte Geçiyor
Ridley Scott'ın yapımcısı olduğu Blade Runner 2099, daha önce Shining Girls dizisine imza atan Silka Luisa'a emanet edildi. Dizinin ilk bölümlerini ise Jonathan van Tulleken (Shogun, Misfits) yönetti.