Amazon, çocuk boyunda, sevimli insansı robotlar üreten şirketi satın aldı

Fauna Robotics, 2024 yılında eski Meta ve Google mühendisleri tarafından kuruldu. Şirketin New York merkezli ekibi, bu yıl piyasaya sürdüğü Sprout isimli robotla dikkat çekti. Yaklaşık 1,05 metre boyunda ve yaklaşık 22,7 kg ağırlığında olan Sprout, hem insanlarla etkileşimde yaklaşılabilir ve dostane olması hem de yazılım geliştiriciler için erişilebilir bir platform sunmasıyla öne çıkıyor.
Amazon insansı robot pazarına girdi
Amazon’un ev robotları konusundaki denemeleri de biliniyor. 2021’de piyasaya sürdüğü Astro adlı küçük, hareketli kişisel robot, davetiye sistemiyle 1.600 dolardan satışa sunulmuştu. Fauna Robotics’in satın alınmasıyla Amazon, giderek kalabalıklaşan insansı robot pazarına doğrudan giriş yapmış oldu.
Bu alanda halihazırda Tesla, 1X, Figure AI, Boston Dynamics, Apptronik, Agility Robotics ve Çin merkezli Unitree gibi çok sayıda şirket bulunuyor.
Skyrim oynatıyor mu