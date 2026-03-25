Amazon, çocuk boyunda, sevimli insansı robotlar üreten şirketi satın aldı

Tam Boyutta Gör Amazon, tüketiciler ve işletmeler için cana yakın, sevimli insansı robotlar geliştiren Fauna Robotics’i bünyesine kattığını resmi olarak açıkladı. Anlaşmanın finansal detayları paylaşılmazken Amazon sözcüsü, Fauna’nın vizyonunu desteklediklerini belirtti. Fauna’nın yaklaşık 50 kişilik ekibi Amazon’un New York ofisine katılacak.

Fauna Robotics, 2024 yılında eski Meta ve Google mühendisleri tarafından kuruldu. Şirketin New York merkezli ekibi, bu yıl piyasaya sürdüğü Sprout isimli robotla dikkat çekti. Yaklaşık 1,05 metre boyunda ve yaklaşık 22,7 kg ağırlığında olan Sprout, hem insanlarla etkileşimde yaklaşılabilir ve dostane olması hem de yazılım geliştiriciler için erişilebilir bir platform sunmasıyla öne çıkıyor.

Amazon insansı robot pazarına girdi

Tam Boyutta Gör Öte yandan Amazon ise robotik alanda uzun yıllardır yatırım yapıyor. Özellikle depo operasyonları için geliştirdiği sistemlerle dikkat çeken şirket, 2012’de Kiva Systems’i 775 milyon dolara satın alarak Amazon Robotics’in temellerini atmıştı. Şirket son olarak İsviçre merkezli Rivr adlı robotik firmasını da satın alarak robotik yeteneklerini güçlendirdi.

Dijital kıyamet sonrasına hazırlık: Project N.O.M.A.D. 1 gün önce eklendi

Amazon’un ev robotları konusundaki denemeleri de biliniyor. 2021’de piyasaya sürdüğü Astro adlı küçük, hareketli kişisel robot, davetiye sistemiyle 1.600 dolardan satışa sunulmuştu. Fauna Robotics’in satın alınmasıyla Amazon, giderek kalabalıklaşan insansı robot pazarına doğrudan giriş yapmış oldu.

Bu alanda halihazırda Tesla, 1X, Figure AI, Boston Dynamics, Apptronik, Agility Robotics ve Çin merkezli Unitree gibi çok sayıda şirket bulunuyor.

Amazon, çocuk boyunda insansı robotlar üreten şirketi satın aldı

