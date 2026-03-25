Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon, çocuk boyunda, sevimli insansı robotlar üreten şirketi satın aldı

    Amazon, çocuk boyunda insansı robotlar üreten Fauna Robotics’i satın alarak kişisel robot pazarına güçlü bir giriş yaptı. Fauna, ultra sevimli Sprout robotu ile dikkat çekmişti.

    Amazon, çocuk boyunda insansı robotlar üreten şirketi satın aldı Tam Boyutta Gör
    Amazon, tüketiciler ve işletmeler için cana yakın, sevimli insansı robotlar geliştiren Fauna Robotics’i bünyesine kattığını resmi olarak açıkladı. Anlaşmanın finansal detayları paylaşılmazken Amazon sözcüsü, Fauna’nın vizyonunu desteklediklerini belirtti. Fauna’nın yaklaşık 50 kişilik ekibi Amazon’un New York ofisine katılacak.

    Fauna Robotics, 2024 yılında eski Meta ve Google mühendisleri tarafından kuruldu. Şirketin New York merkezli ekibi, bu yıl piyasaya sürdüğü Sprout isimli robotla dikkat çekti. Yaklaşık 1,05 metre boyunda ve yaklaşık 22,7 kg ağırlığında olan Sprout, hem insanlarla etkileşimde yaklaşılabilir ve dostane olması hem de yazılım geliştiriciler için erişilebilir bir platform sunmasıyla öne çıkıyor.

    Amazon insansı robot pazarına girdi

    Amazon, çocuk boyunda insansı robotlar üreten şirketi satın aldı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Amazon ise robotik alanda uzun yıllardır yatırım yapıyor. Özellikle depo operasyonları için geliştirdiği sistemlerle dikkat çeken şirket, 2012’de Kiva Systems’i 775 milyon dolara satın alarak Amazon Robotics’in temellerini atmıştı. Şirket son olarak İsviçre merkezli Rivr adlı robotik firmasını da satın alarak robotik yeteneklerini güçlendirdi.

    Amazon’un ev robotları konusundaki denemeleri de biliniyor. 2021’de piyasaya sürdüğü Astro adlı küçük, hareketli kişisel robot, davetiye sistemiyle 1.600 dolardan satışa sunulmuştu. Fauna Robotics’in satın alınmasıyla Amazon, giderek kalabalıklaşan insansı robot pazarına doğrudan giriş yapmış oldu.

    Bu alanda halihazırda Tesla, 1X, Figure AI, Boston Dynamics, Apptronik, Agility Robotics ve Çin merkezli Unitree gibi çok sayıda şirket bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 2 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askerlik 1 yıl erteleme aldım stage 1 yazılım yapı kredi kartı yurtdışı kullanımına açma mobil bankacılık dacia sandero stepway kronik sorunları okmeydanı diş hastanesi doktorları hakkında yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 450
    HP ProBook 450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum