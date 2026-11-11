Amazon'da 11.11'e özel 1.000 TL kupon hediyesi başladı!

Yapay Zeka Özeti:
- Amazon Türkiye, 11.11 alışveriş gününe özel dev bir indirim kuponu kampanyası başlattı. Sadece mobil uygulama üzerinden alınabilen kuponlar; gün içinde 11.11, 16.11 ve 19.11 saatlerinde üç farklı dönemde dağıtılıyor. Toplamda 18 bin adetle sınırlı fırsat kapsamında sepet tutarınıza göre 100, 500 ve 1.000 lira indirim kazanmak mümkün. Amazon satıcılı ürünlerde geçerli kuponları yakalamak için acele edin.
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İlk kupon dağıtımı bugün saat 11.11'de başladı. Sonraki dağıtımlar ise saat 16.11'de ve 19.11'de olacak. Amazon mobil uygulamasında anasayfada yer alan kupon görseline tıklayarak kuponunuzu alabilirsiniz. Her dönemde 6.000 adet olmak üzere toplam 18.000 kupon dağıtılacak. Sepet tutarına göre 100 TL, 500 TL ve 1.000 TL indirim kazanmak mümkün olacak. Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde kullanabilirsiniz.
Kupon Kodu Nasıl Kullanılır?
- Kampanya sayfasında belirtilen kuponları kullanmak için minimum sepet tutarına uygun sepetinizi hazırlayın.
- "Alışverişi Tamamla" butonuna basarak ödeme adımına ilerleyin.
- "Hediye Kartı, kupon veya promosyon kodu kullan" seçeneğine dokunun.
- Açılan ekranın en altında yer alan "Hediye Kartı, kupon veya promosyon kodu ekleyin" seçeneğini seçin ve ilgili alana kupon kodunu girin.
- Sepetinize indirim kodu uygulanacaktır.
|Minimum Sepet
|İndirim
|Kupon Kodu
|Her dönemdeki kupon sayısı
|4.000 TL
|1.000 TL
|KASIM1000
|1.000 Adet
|2.000 TL
|500 TL
|KASIM500
|2.000 Adet
|1.000 TL
|100 TL
|KASIM100
|3.000 Adet
Kuponları Hesabınıza Eklemek için Tıklayın: 11.11'e Özel Kuponlar
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