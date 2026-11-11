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    Amazon'da 11.11'e özel 1.000 TL kupon hediyesi başladı!

    Amazon Türkiye, 11.11'e özel üç farklı saatte toplam 18 bin indirim kuponu dağıtıyor. Sınırlı sayıdaki 1.000 TL'ye varan kuponları kapmak için acele edin.        

    Amazon'da 11.11'e özel 1.000 TL kupon hediyesi başladı! (2026) Tam Boyutta Gör
    Amazon'da 11 Kasım'a özel sınırlı sayıda indirim kuponu dağıtılıyor. 11 Kasım'da üç farklı saatte paylaşılacak kuponlarla alışverişlerinizi çok daha ucuza getirebilirsiniz.

    İlk kupon dağıtımı bugün saat 11.11'de başladı. Sonraki dağıtımlar ise saat 16.11'de ve 19.11'de olacak. Amazon mobil uygulamasında anasayfada yer alan kupon görseline tıklayarak kuponunuzu alabilirsiniz. Her dönemde 6.000 adet olmak üzere toplam 18.000 kupon dağıtılacak. Sepet tutarına göre 100 TL, 500 TL ve 1.000 TL indirim kazanmak mümkün olacak. Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde kullanabilirsiniz.

    Amazon'da 11.11'e özel 1.000 TL kupon hediyesi başladı! (2026) Tam Boyutta Gör

    Kupon Kodu Nasıl Kullanılır?

    1. Kampanya sayfasında belirtilen kuponları kullanmak için minimum sepet tutarına uygun sepetinizi hazırlayın.
    2. "Alışverişi Tamamla" butonuna basarak ödeme adımına ilerleyin.
    3. "Hediye Kartı, kupon veya promosyon kodu kullan" seçeneğine dokunun.
    4. Açılan ekranın en altında yer alan "Hediye Kartı, kupon veya promosyon kodu ekleyin" seçeneğini seçin ve ilgili alana kupon kodunu girin.
    5. Sepetinize indirim kodu uygulanacaktır. 

    11.11'e Özel Amazon İndirim Kuponu
    Minimum Sepet İndirim Kupon Kodu Her dönemdeki kupon sayısı
    4.000 TL 1.000 TL KASIM1000 1.000 Adet
    2.000 TL 500 TL KASIM500 2.000 Adet
    1.000 TL 100 TL KASIM100 3.000 Adet

    Kuponları Hesabınıza Eklemek için Tıklayın: 11.11'e Özel Kuponlar


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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