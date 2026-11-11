Amazon'da 11.11 indirimleri başladı: İşte 11 Kasım'a özel fırsatlar!

Yapay Zeka Özeti:
- Amazon Türkiye, Gülümseten Kasım indirimlerine ek olarak 11.11 fırsatlarını başlattı. Pek çok kategoride son ayların en düşük fiyatları sunulurken, mobil uygulamada Prime üyelerine özel kuponlar tanımlanıyor. Gün içinde saat 11.11, 16.11 ve 19.11'de verilecek kuponlarla, 4.000 lira üzerindeki sepetlerde 1.000 liraya varan ek indirimler sunuluyor. Stoklarla sınırlı flaş fırsatları kaçırmamak için Amazon uygulamasını takip edebilirsiniz.
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11.11 indirimine giren ürünler için tıklayın: Amazon 11.11 İndirimleri
Sepette indirimlere ek indirim kampanyaları
11 Kasımda indirimli ürünlere ek olarak kupon fırsatları da sizleri bekliyor. Çok sayıda kategoride ve çok sayıda markada ek kuponlar sunuluyor.
- 1.000 TL ve üzerine %11 indirimli ürünler
- Gıda ve atıştırmalıklarda 500₺'ye 150₺ indirim
- Süpermarket ürünlerinde 3 al 2 öde
- Stanley termoslarda sepette 250 TL indirim
- Braun Epilasyon 11 Kasım Sepette 1000 TL İndirim
1.000 TL indirim kuponu fırsatı!
Dağıtılacak kuponlar şöyle:
- 4.000 TL ve üzeri sepetlerde 1.000 TL indirim
- 2.000 TL ve üzeri sepetlerde 500 TL indirim
- 1.000 TL ve üzeri sepetlerde 100 TL indirim
11 Kasım’a özel Flaş Fırsatlar
Amazon’un Flaş Fırsatlar etkinliğinde 11.11’e özel olarak popüler ürünlerde çok daha düşük fiyatlar sunulacak. Stoklarla sınırlı ve kısa süreliğine indirimli fiyatları kaçırmamak için Flaş Fırsatlar’ı gün boyunca sürekli takip etmekte ve acele etmekte fayda var.
- Apple iPhone 18 Pro 256 GB: 130.999 TL
- Samsung Galaxy S26 Plus 256GB: 59.999 TL
- Samsung Galaxy Z Flip8 512 GB: 74.999 TL
- Juo Magsafe Powerbank 10000mAh Standlı 20W Dahili Type-C Kablolu Powerbank: 999 TL
- Philips 8000 Serisi LatteGo Pro Café Aromis Tam Otomatik Espresso Makinesi: 33.721 TL
- Xiaomi 17T 5G 256GB 12GB: 39.159 TL
- AOC 24G50Z2 23.8″ 260Hz 0.3ms Fast IPS FHD Siyah Gaming Monitör: 4.999 TL
- Razer BlackShark V2 Pro (2023) Kablosuz Gaming Kulaklık: 6.599 TL
- Sony PlayStation 5 DualSense Wireless Controller Oyun Kolu - Chroma Indigo v2 (Bilkom - Resmi Distribütör Garantili): 5.299 TL
- Samsung 50 İnç Crystal UHD M1E Mini LED Televizyon: 31.999 TL
- Xiaomi TV A Pro 65 2026 65 İnç 4K UHD QLED Google TV: 32.999 TL
- Xiaomi TV A Pro 75 2026 75 İnç 4K UHD QLED Google TV: 43.999 TL
- Samsung 65 İnç Crystal UHD M1E Mini LED Televizyon: 44.369 TL
- MOVA V50 Ultra Complete Robot Süpürge: 40.999 TL
- Emsan Biogranit Defne 7 Parça Tencere ve Tava Seti: 3.909 TL
- Philips Hava Temizleyici 3200 Serisi - HEPA NanoProtect + Aktif Karbon Filtre: 15.215 TL
- Oral-B iO9 Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası, 2'li Set: 15.999 TL
- MOVA G70 Complete Kablosuz Dikey Süpürge: 15.599 TL
- MOVA V50 Ultra Complete Robot Süpürge: 40.999 TL
- Roborock Qrevo Edge 2 Flow Otomatik Yıkamalı Robot Süpürge: 52.499 TL
- Philips 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge: 13.844 TL
- Bosch Professional GBH 2-28 F Kırıcı Delici: 12.999 TL
- STANLEY Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Litre Yeşil: 1.070 TL
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