Amazon'da 11.11 indirimleri başladı: İşte 11 Kasım'a özel fırsatlar!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Amazon Türkiye, Gülümseten Kasım indirimlerine ek olarak 11.11 fırsatlarını başlattı. Pek çok kategoride son ayların en düşük fiyatları sunulurken, mobil uygulamada Prime üyelerine özel kuponlar tanımlanıyor. Gün içinde saat 11.11, 16.11 ve 19.11'de verilecek kuponlarla, 4.000 lira üzerindeki sepetlerde 1.000 liraya varan ek indirimler sunuluyor. Stoklarla sınırlı flaş fırsatları kaçırmamak için Amazon uygulamasını takip edebilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Amazon’da Gülümseten Kasım indirimlerine şimdi de 11.11 indirimleri eklendi. Çok sayıda üründe fırsatlar katlandı. Ürünler son ayların en düşük fiyatlarına indi.

11.11 indirimine giren ürünler için tıklayın: Amazon 11.11 İndirimleri

Sepette indirimlere ek indirim kampanyaları

11 Kasımda indirimli ürünlere ek olarak kupon fırsatları da sizleri bekliyor. Çok sayıda kategoride ve çok sayıda markada ek kuponlar sunuluyor.

1.000 TL indirim kuponu fırsatı!

Tam Boyutta Gör Amazon mobil uygulamasında 11.11’e özel olarak üç farklı zamanda indirim kuponu dağıtılacak. Bu kuponlar ile çok daha avantajlı alışveriş yapabileceksiniz. İndirim kuponları 11 Kasım günü saat 11.11, 16.11 ve 19.11’de dağıtılacak. Yalnızca Prime üyeleri yararlanabilecek. Kuponlar üç farklı zamanda 6.000 adet ile sınırlı olacak. Bu nedenle kuponu yakalayıp hızlı bir şekilde kullanmalısınız. Kuponu Amazon mobil uygulamasında anasayfadaki tanıtım görseline tıklayarak alabilirsiniz.

Dağıtılacak kuponlar şöyle:

4.000 TL ve üzeri sepetlerde 1.000 TL indirim

2.000 TL ve üzeri sepetlerde 500 TL indirim

1.000 TL ve üzeri sepetlerde 100 TL indirim

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11 Kasım’a özel Flaş Fırsatlar

Amazon’un Flaş Fırsatlar etkinliğinde 11.11’e özel olarak popüler ürünlerde çok daha düşük fiyatlar sunulacak. Stoklarla sınırlı ve kısa süreliğine indirimli fiyatları kaçırmamak için Flaş Fırsatlar’ı gün boyunca sürekli takip etmekte ve acele etmekte fayda var.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon'da 11.11 indirimleri başladı (2026) 11 Kasım'a özel fırsat

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