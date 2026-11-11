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    Amazon'da 11.11 indirimleri başladı: İşte 11 Kasım'a özel fırsatlar!

    Amazon.com.tr'de Gülümseten Kasım indirimlerine ek olarak şimdi de 11.11 indirimleri başladı. Çok sayıda üründe fiyatlar daha da düştü. Ayrıca indirim kuponu etkinlikleri başladı.

    Amazon'da 11.11 indirimleri başladı (2026) 11 Kasım'a özel fırsat Tam Boyutta Gör
    Amazon’da Gülümseten Kasım indirimlerine şimdi de 11.11 indirimleri eklendi. Çok sayıda üründe fırsatlar katlandı. Ürünler son ayların en düşük fiyatlarına indi.

    11.11 indirimine giren ürünler için tıklayın: Amazon 11.11 İndirimleri

    Sepette indirimlere ek indirim kampanyaları

    11 Kasımda indirimli ürünlere ek olarak kupon fırsatları da sizleri bekliyor. Çok sayıda kategoride ve çok sayıda markada ek kuponlar sunuluyor. 

    1.000 TL indirim kuponu fırsatı!

    Amazon'da 11.11 indirimleri başladı (2026) 11 Kasım'a özel fırsat Tam Boyutta Gör
    Amazon mobil uygulamasında 11.11’e özel olarak üç farklı zamanda indirim kuponu dağıtılacak. Bu kuponlar ile çok daha avantajlı alışveriş yapabileceksiniz. İndirim kuponları 11 Kasım günü saat 11.11, 16.11 ve 19.11’de dağıtılacak. Yalnızca Prime üyeleri yararlanabilecek. Kuponlar üç farklı zamanda 6.000 adet ile sınırlı olacak. Bu nedenle kuponu yakalayıp hızlı bir şekilde kullanmalısınız. Kuponu Amazon mobil uygulamasında anasayfadaki tanıtım görseline tıklayarak alabilirsiniz.

    Dağıtılacak kuponlar şöyle:

    • 4.000 TL ve üzeri sepetlerde 1.000 TL indirim
    • 2.000 TL ve üzeri sepetlerde 500 TL indirim
    • 1.000 TL ve üzeri sepetlerde 100 TL indirim

    11 Kasım’a özel Flaş Fırsatlar

    Amazon’un Flaş Fırsatlar etkinliğinde 11.11’e özel olarak popüler ürünlerde çok daha düşük fiyatlar sunulacak. Stoklarla sınırlı ve kısa süreliğine indirimli fiyatları kaçırmamak için Flaş Fırsatlar’ı gün boyunca sürekli takip etmekte ve acele etmekte fayda var.


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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