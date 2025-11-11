Amazon’da 11.11 indirimleri başladı! İşte düşen ilk fırsatlar

Amazon’da tüm kategorilerde 11.11’e özel indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. Ayrıca sepette indirim kampanyalarıyla pek çok ürünü dip fiyatlara satın alabilmek mümkün. Satın almayı düşündüğünüz ürünler varsa 11 Kasım'da mutlaka Amazon.com.tr'deki indirimli fiyatları kontrol etmenizi öneririrz. 11.11 indirimleri 11 Kasım saat 23.59’a kadar devam edecek ancak büyük indirimleri kaçırmamak için acele etmenizde fayda var.
Kampanya sayfası: 11.11 İndirimleri
11.11’e özel 100 TL ve 1.000 TL kupon hediye
Prime üyeleri Amazon.com.tr satıcılı ürülerden 1.000 TL ve üzeri alışverişinde 100 TL indirim kuponu kazanacak. Bu kuponlar 15-28 Kasım tarihinde kullanılabilecek.
Amazon ayrıca bugün Prime üyelerine 1.000 TL’lik indirim kuponu dağıtıyor. Bugün saat 11.11’de, 18.00’de ve 20.00 ‘de indirim kuponları erişime açılacak. Hızlı olan ilk 1.000 kişi kuponlardan yararlanabilecek. Kuponlar 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde, satıcısı Amazon.com.tr olan ürünlerde kullanılabiliyor.
Tüm indirimli ürünler için: 11.11 İndirimleri
Öne Çıkan İndirimli Ürünler
- Busstier 25 Parça Tornavida Tamir Seti: 123 TL
- Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti: 273 TL
- Razer DeathAdder Essential (2021) - Kablolu Oyun Faresi: 668 TL
- Spigen 10000 mAh Ultra Mini 30W Hızlı Şarj Kablolu Powerbank: 949 TL
- Bloody W90 MAX S.Black Optik RGB Gamer (Oyuncu) Mouse: 1.128 TL
- Redragon Draconic K530 PRO %60 TKL Mekanik Oyuncu Klavyesi: 1.619 TL
- Razer Seiren V3 Mini - Ultra Kompakt USB Mikrofon: 1.820 TL
- Logitech Pebble 2 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti: 1.867 TL
- Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos 2.3 Lt: 2.400 TL
- LEGO Technic Kawasaki Ninja H2R Motosiklet 42170 (643 Parça): 2.878 TL
- Nespresso C40 Inissia Kapsüllü Kahve Makinesi: 5.474 TL
- Kodak Mini Shot 3 ERA Şipşak Yazıcılı Fotoğraf Makinesi: 7.329 TL
- Wanbo TT Projeksiyon Cihazı: 7.699 TL
- DJI Neo Mini Drone: 8.834 TL
- Braun Series 8 Elektrikli Tıraş Makinesi: 10.689 TL
- Samsung Galaxy Tab S10 FE, 8GB RAM, 128GB: 15.299 TL
- MSI MODERN 15, Core i5-1334U, 16GB RAM, 512GB SSD: 18.129 TL
- ECOVACS DEEBOT T30C Omni İstasyonlu Robot Süpürge: 30.999 TL
- HP Victus Gaming Dizüstü, Core i5-13500H, 16 GB Ram, 512 GB SSD, RTX 4050: 35.999 TL
- Apple iPhone 16 (512 GB) - Pembe: 73.599 TL
- M5 çipli MacBook Pro 16 GB RAM, 512 GB SSD: 88.788 TL
- M5 çipli MacBook Pro 16 GB RAM, 1 TB SSD: 89.989 TL
- Mobil aksesuarlarda sepette %20 indirimli ürünler
