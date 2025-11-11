Giriş
    Amazon’da 11.11 indirimleri başladı! İşte düşen ilk fırsatlar

    Amazon.com.tr'de merakla beklenen 11.11 indirimleri başladı. 11.11'in kaçırmamanız gereken öne çıkan indirimlerini sizin için bir araya getirdik.                    

    Amazon’da 11.11 indirimleri başladı! İşte düşen ilk fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Gülümseten Kasım’ın en büyük indirim dönemi olan 11.11 indirimleri başladı. 11.11’e özel olarak pek çok üründe büyük indirimler sunuluyor. Ayrıca 11 Kasım sabah saatlerinden itibaren DH üyelerine özel çeşitli fırsatları sizlerle paylaşacağız.

    Amazon’da tüm kategorilerde 11.11’e özel indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. Ayrıca sepette indirim kampanyalarıyla pek çok ürünü dip fiyatlara satın alabilmek mümkün. Satın almayı düşündüğünüz ürünler varsa 11 Kasım'da mutlaka Amazon.com.tr'deki indirimli fiyatları kontrol etmenizi öneririrz. 11.11 indirimleri 11 Kasım saat 23.59’a kadar devam edecek ancak büyük indirimleri kaçırmamak için acele etmenizde fayda var.

    Kampanya sayfası: 11.11 İndirimleri

    11.11’e özel 100 TL ve 1.000 TL kupon hediye

    Prime üyeleri Amazon.com.tr satıcılı ürülerden 1.000 TL ve üzeri alışverişinde 100 TL indirim kuponu kazanacak. Bu kuponlar 15-28 Kasım tarihinde kullanılabilecek.

    Amazon ayrıca bugün Prime üyelerine 1.000 TL’lik indirim kuponu dağıtıyor. Bugün saat 11.11’de, 18.00’de ve 20.00 ‘de indirim kuponları erişime açılacak. Hızlı olan ilk 1.000 kişi kuponlardan yararlanabilecek. Kuponlar 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde, satıcısı Amazon.com.tr olan ürünlerde kullanılabiliyor.

    Tüm indirimli ürünler için: 11.11 İndirimleri

    Öne Çıkan İndirimli Ürünler


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

