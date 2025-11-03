Amazon'da Apple ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar: iPhone, MacBook, iPad, AirPods

Yeni M5 çipli MacBook Pro'da yüzde 5 indirim
Apple'ın geçen ay lansmanını yaptığı yeni M5 çipli MacBook Pro, Amazon'da indirime girdi. Apple Store'daki fiyatlara kıyasla yüzde 5 indirimli yeni MacBook Pro'yu satın alabilirsiniz.
- M5 Çipli MacBook Pro 16 GB RAM 512 GB SSD: 89.999 TL
- M5 Çipli MacBook Pro 16 GB RAM 1 TB SSD: 99.999 TL
- M5 Çipli MacBook Pro 24 GB RAM 1 TB SSD: 109.999 TL
iPhone 16e ve iPhone 13'te Son Zamanların En düşük Fiyatı
Apple'ın uygun fiyatlı iPhone 16e 128 GB modeli, yaz aylarından beri en düşük fiyatına indi. iPhone 13'ün de son günlere göre oldukça düşük fiyata satıldığı görülüyor.
- iPhone 13 128 GB - Gece Yarısı: 31.598 TL
- iPhone 16e 128 GB Beyaz: 38.998 TL
İndirimli Diğer iPhone Modelleri
- iPhone 15 128 GB - Pembe: 45.349 TL
- iPhone 16 Plus 512 GB - Siyah: 81.999 TL
- iPhone 16 Plus 512 GB - Beyaz: 81.999 TL
İndirimli iPad Modelleri
- A16 çipli iPad 11 inç 128 GB, Wi-Fi + LTE: 22.344 TL
- A16 çipli iPad 11 inç 512 GB Wi-Fi: 29.549 TL
- A17 Pro çipli iPad Mini 256 GB Wi-Fi + LTE: 37.499 TL
- M3 çipli 13 inç iPad Air 256 GB Wi-Fi: 39.799 TL
- M3 çipli 11 inç iPad Air 512 GB Wi-Fi: 41.159 TL
- M3 çipli 13 inç iPad Air 128 GB Wi-Fi + LTE: 41.378 TL
- M5 çipli iPad Pro 11 inç 256 GB Wi-Fi: 56.999 TL
İndirimli Apple Watch Modelleri
- Apple Watch SE (2. nesil) GPS 40 mm Gece Yarısı: 9.349 TL
- Apple Watch SE (2. nesil) GPS 44 mm Gümüş Rengi Spor Loop: 10.449 TL
- Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Yıldız Işığı Alüminyum Kasa: 12.224 TL
- Apple Watch SE 3 GPS 44 mm Gece Yarısı Alüminyum Kasa: 12.814 TL
- Apple Watch Series 10 GPS 46 mm Roze Altın: 16.500 TL
- Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Gümüş Rengi Alüminyum Kasa: 20.374 TL
- Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Uzay Grisi Alüminyum Kasa: 20.994 TL
- Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm: 43.949 TL
İndirimli Apple Ürünleri
- Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık: 11.343 TL
- Apple AirPods Max Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık: 28.989 TL
- Apple USB-C - 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü Adaptörü: 368 TL
- Apple EarPods 3,5 mm Kablolu Kulaklık: 701 TL
- Apple USB-C - Lightning Kablosu (1 m): 736 TL
- Apple 20 W USB-C Güç Adaptörü: 799 TL
- Apple 240 W USB-C Şarj Kablosu (2 m): 1.169 TL
- Apple iPhone 15 için MagSafe özellikli Silikon Kılıf - Fırtına Mavisi: 2.249 TL
- Apple 35 W Çift USB-C Bağlantı Noktalı Güç Adaptörü: 2.788 TL
- Apple 13 inç iPad Pro (M4) için Smart Folio - Siyah: 2.999 TL
- Apple AirTag 4’lü Paket: 4.255 TL
- Apple Magic Keyboard Türkçe Q: 4.769 TL
- Apple Touch ID özellikli Magic Keyboard USB-C: 6.024 TL
- Apple Touch ID özellikli ve Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard Türkçe Q: 8.999 TL
- Apple 11 inç iPad Air (M3) için Magic Keyboard Kılıf Türkçe F: 11.567 TL
- Apple iPad Magic Keyboard Kılıf: 11 inç iPad Pro (M4) için Türkçe F: 12.894 TL
- Apple iPad Magic Keyboard Kılıf: 13 inç iPad Pro (M4) için Türkçe F: 15.979 TL
