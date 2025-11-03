Amazon'da Apple ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar: iPhone, MacBook, iPad, AirPods

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon'un Gülümseten Kasım kampanyası kapsamında iPhone, iPad, MacBook, AirPods ve Apple Watch modellerinde indirimli fiyatlar sunuluyor. Apple Store ve diğer e-ticaret sitelerine göre yüksek miktarda indirimler göze çarpıyor. İndirimler Kasım ayının sonuna kadar devam edecek.

Yeni M5 çipli MacBook Pro'da yüzde 5 indirim

Apple'ın geçen ay lansmanını yaptığı yeni M5 çipli MacBook Pro, Amazon'da indirime girdi. Apple Store'daki fiyatlara kıyasla yüzde 5 indirimli yeni MacBook Pro'yu satın alabilirsiniz.

iPhone 16e ve iPhone 13'te Son Zamanların En düşük Fiyatı

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone 16e 128 GB modeli, yaz aylarından beri en düşük fiyatına indi. iPhone 13'ün de son günlere göre oldukça düşük fiyata satıldığı görülüyor.

İndirimli Diğer iPhone Modelleri

Amazon'da Gülümseten Kasım indirimine giren televizyonlar! 2025 3 gün önce eklendi

İndirimli iPad Modelleri

İndirimli Apple Watch Modelleri

İndirimli Apple Ürünleri

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

