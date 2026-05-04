Amazon’da ASUS oyuncu dizüstüleri ve ekran kartlarında indirim başladı

Amazon’da oyun tutkunlarına yönelik yeni bir kampanya başladı. ASUS marka oyuncu dizüstülerde ve bilgisayar bileşenlerinde indirimli fiyatlar sunuluyor. Özellikle de RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartlı gaming notebooklarda yılın en düşük fiyatları göze çarpıyor.
Yılın En Düşük Fiyatlı ASUS Dizüstü Bilgisayarları
Amazon’da çok satan notebook modellerinden ASUS TUF Gaming F16 ve A16 serisinde “Yılın En Düşük Fiyatı” sizleri bekliyor. Oyunlarda yüksek FPS elde ederken aynı zamanda serin, sessiz ve stabil çalışan bir gaming notebook arıyorsanız bu modelleri kaçırmayın.
ASUS Tuf Gaming F16 FX608JM-RV073-Gaming Dizüstü Bilgisayarı
- Intel Core i5-13450HX 2.4 GHz İşlemci
- NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU 8GB DDR7 115W (100W+15W) Ekran Kartı
- 16GB DDR5 RAM (DDR5-5600 SO-DIMM x2)
- 512 GB SSD
- 16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200) 165Hz, 300 nits, IPS-level ekran
- Fiyat: 53.999 TL
ASUS TUF Gaming A16-FA608UM-RV016 Gaming Dizüstü Bilgisayarı
- AMD Ryzen 7 260 3.8GHz İşlemci
- NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB DDR7 115W (100W+15W) Ekran Kartı
- 16GB DDR5 RAM
- 512 GB SSD
- 16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200) 165Hz, 300 nits, IPS-level ekran
- Fiyat: 60.999 TL
ASUS TUF Gaming F16-FX608JPR-QT071 Gaming Dizüstü Bilgisayarı
- Intel Core i7 14650HX 2.2 GHz İşlemci
- NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB DDR7 115W (100W+15W) Ekran Kartı
- 16GB DDR5 RAM
- 1 TB SSD
- 16" 2.5K (2560 x 1600) 16:10 165Hz, 400 nits, IPS-level ekran
- Fiyat: 85.999 TL
Tüm indirimli Asus laptoplar için kampanya sayfasını ziyaret edin:
ASUS Marka Ekran Kartı, Anakart ve PSU’da İndirim
Masaüstü sistem sahibi olan ya da yeni sistem toplamayı düşünen müşteriler için ASUS bilgisayar bileşenlerinde indirimli fiyatlar sunuluyor. Kampanya sayfasınız ziyaret ederek indirimli modellere ulaşabilirsiniz:
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.