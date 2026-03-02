Amazon'da Bahar Fırsatları başladı: Yılın ilk büyük indirimleri!

Alışveriş yapmak için indirim bekleyen müşteriler Bahar Fırsatları sayesinde uygun fiyatlara alışveriş yapabilecek. Telefon, bilgisayar, tablet, televizyon, mobil aksesuar, oyuncu ürünleri, LEGO setleri, kişisel bakım ürünleri, giyim, gıda, içecek, yapı market, spor ve outdoor ürünleri başta olmak üzere tüm kategorilerde indirimli fiyatlar mevcut.
İndirimli ürünler için tıklayın: Amazon Bahar Fırsatları
Ramazan’a özel indirimler
Prime üyelerine 750 TL ve üzerine %25 indirimli ürünler
300 TL kupon hediye
Öne çıkan indirimli ürünler
- Samsung Galaxy A36 5G, Android Akıllı Telefon 256 GB: 16.899 TL
- Apple iPhone 16e (256 GB): 47.998 TL
- iPhone 16 Plus (128 GB): 61.198 TL
- Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Uzay Grisi: 19.899 TL
- Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 42mm: 29.989 TL
- Apple A16 çipli iPad: 11 inç Liquid Retina Ekran, 256 GB: 20.659 TL
- Apple 2025 M4 çipli 13 inç MacBook Air 24GB RAM, 512 GB SSD: 65.539 TL
- GIGABYTE GAMING A16, Core i7-13620H, RTX 5070, 16 GB RAM, 1TB SSD: 60.999 TL
- HP Omen Max Ryzen AI 9 HX 375 32 GB 1 TB SSD RTX5070Ti Gaming Laptop: 94.000 TL
- NextStar YE-55IDG11 55'' 4K Ultra HD Google MiniLED TV: 23.888 TL
- TCL 55 inç Akıllı TV 55T6C 4K QLED Renkli Quantum Crystal HDR10+ Oyun Google TV: 30.299 TL
- TCL 65 inç Akıllı TV 65Q6C 4K QD-Mini LED 144 Hz Oyun Google TV: 58.349 TL
- Claw's Nexus Air Kablosuz RGB Gaming Mouse Pixart PMW3325 Sensör: 854 TL
- HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı: 3.333 TL
- GoPro HERO13 Black Aksiyon Kamerası: 15.499 TL
- Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos, 1.9 L: 1.799 TL
- MSI MAG CoreLiquid I360 White 360 mm İşlemci Sıvı Soğutucu: 5.399 TL
- TP-Link Tapo C200 Full HD IP Wi-Fi Güvenlik Kamerası: 1.034 TL
- Ultenic U10 Pro Şarjlı Dikey Süpürge: 6.011 TL
- Ultenic FS1 Cordless İstasyonlu Şarjlı Dikey Süpürge: 11.397 TL
- LG XBOOM Go XG8T Taşınabilir Bluetooth hoparlör: 6.994 TL
- Viofo A329 4K Ön Araç Kamerası: 11.104 TL
- Bosch IXO 7 Açı Adaptörlü Vidalama Makinesi Seti: 2.011 TL
- Oral-B Aquacare 4 Oxyjet Ağız Duşu: 3.375 TL
- Shark FlexStyle Üçü Bir Arada Saç Şekillendirme Sistemi: 8.999 TL
- Russell Hobbs tost makinesi: 1.999 TL
- LEGO Technic Kazıcı Yükleyici 42197: 369 TL
- LEGO Icons Minik Bitkiler 10329: 1.919 TL
- LEGO Technic Ford Bronco SUV 42213: 3.039 TL
- LEGO Super Mario: Mario Kart – Mario ve Standard Kart 72037: 6.549 TL
