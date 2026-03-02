DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’da yılın ilk büyük indirimlerine ev sahipliği Bahar Fırsatları başladı. Amazon.com.tr’deki tanıtımlarda “gerçek indirim” vurgusu yapılıyor. Kampanya 18 Mart'a kadar devam edecek.

Alışveriş yapmak için indirim bekleyen müşteriler Bahar Fırsatları sayesinde uygun fiyatlara alışveriş yapabilecek. Telefon, bilgisayar, tablet, televizyon, mobil aksesuar, oyuncu ürünleri, LEGO setleri, kişisel bakım ürünleri, giyim, gıda, içecek, yapı market, spor ve outdoor ürünleri başta olmak üzere tüm kategorilerde indirimli fiyatlar mevcut.

İndirimli ürünler için tıklayın: Amazon Bahar Fırsatları

Gelecek yıl yeni Togg T6, mevcut fiyatların yarısına satılacak 4 sa. önce eklendi

Ramazan’a özel indirimler

Tam Boyutta Gör Bahar Fırsatları’nda ayrıca Ramazan ayına özel olarak market kategorisinde avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Süpermarketlere kıyasla çok daha ucuza Ramazan ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Özellikle de sepet indirimleriyle birleştiğinde fiyatlar cazip hale geliyor.

Prime üyelerine 750 TL ve üzerine %25 indirimli ürünler

300 TL kupon hediye

Tam Boyutta Gör Amazon’da tüm bu indirimli fiyatlara ek olarak Prime üyelerine 300 TL kupon hediye ediliyor. 9 Mart’a kadar Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde 3.000 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere 10 Mart’ta 300 TL indirim kuponu otomatik olarak hediye edilecek.

Öne çıkan indirimli ürünler

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon'da Bahar Fırsatları başladı: Yılın ilk büyük indirimleri!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: