    Amazon'da Bahar Fırsatları'ndan indirimli notebook önerileri!

    Amazon Bahar Fırsatları kapsamında laptoplarda önemli indirimler başladı. İndirime giren bilgisayarlar arasından öne çıkan modelleri sizin için listeledik.         

    Amazon'da Bahar Fırsatları'ndan indirimli notebook önerileri! Tam Boyutta Gör
    Amazon.com.tr’de başlayan Bahar Fırsatları kampanyası kapsamında dizüstü bilgisayarlarda son ayların en düşük fiyatları görülmeye başladı. İş, eğitim ve ofis kullanımına yönelik modellerden yüksek performanslı gaming bilgisayarlara kadar pek çok üründe ciddi indirimler dikkat çekiyor.

    2 Mart’ta başlayan kampanya 18 Mart’a kadar devam edecek ve bu süreçte özellikle yeni nesil işlemcili ve RTX 50 serisi ekran kartlı dizüstü bilgisayarlarda önemli fiyat avantajları sunuluyor. Çip krizi nedeniyle fiyatları yükselişe geçen bilgisayarları bu kampanya ile uygun fiyata satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz.

    Öne Çıkan Dizüstü Bilgisayarlar

    Apple 2025 M4 çipli MacBook Air

    Amazon'da Bahar Fırsatları'ndan indirimli notebook önerileri! Tam Boyutta Gör

    iPhone işlemcili MacBook Neo'nun 38 bin TL fiyatıyla piyasaya sürülmesiyle birlikte M işlemcili MacBook modellerine ilgi arttı ve bu modellerde fiyat artışı yaşandı. M4 çipli ve 16 GB RAM'li 2025 MacBook Air modelinin 48.299 TL'lik fiyatı şu an için cazip duruyor.

    M4 çipli MacBook Air 13 inç 16GB/256 GB: 48.299 TL

    ASUS TUF Gaming A15

    Amazon'da Bahar Fırsatları'ndan indirimli notebook önerileri! Tam Boyutta Gör
    Oyun amacıyla bilgisayar satın almak isteyen fakat bütesi kısıtlı müşteriler için en uygun seçenek olarak ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN206 modelini önerebiliriz. AMD Ryzen 7 7445HS işlemci, 16 GB DDR5 RAM ve NVIDIA GeForce RTX 3050 ekran kartıyla gelen model 33.999 TL'ye satılıyor.

    ASUS TUF Gaming A15, Ryzen 7 7445HS, RTX3050, 16GB/512 GB: 33.999 TL

    Lenovo LOQ 15IRX10

    Yeni çıkan ve yüksek performans isteyen oyunlarda orta seviye FPS değerleri elde etmek fakat çok yüksek fiyatlar ödemek istemeyen kullanıcılar için RTX 5050 ekran kartlı en uygun seçeneklerden biri olan Lenovo LOQ 15IRX10 modelini önereibliriz. RTX 5050 ekran kartı 100W değeriyle ve DLSS4 desteği ile fiyat/performans anlamında en iyi seçeneklerden biri olarak 43.999 TL fiyatla öne çıkıyor

    Lenovo LOQ, Core i5-13450HX, RTX5050 8GB 100W, 16GB/512GB: 43.999 TL

    ASUS TUF Gaming F16

    Amazon'da Bahar Fırsatları'ndan indirimli notebook önerileri! Tam Boyutta Gör
    Üst segment oyuncu bilgisayarları arasında ASUS TUF Gaming F16 FX608JM-RV073, RTX 5060 Laptop GPU ve Intel Core i5-13450HX işlemci kombinasyonuyla güçlü bir oyun deneyimi sunuyor.

    ASUS TUF Gaming F16, Core i5-13450HX, RTX 5060, 16GB/512 GB: 55.000 TL

    İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar (İş, Eğitim, Ofis)

    İndirimli Gaming Dizüstü Bilgisayarlar


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

