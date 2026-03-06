Amazon'da Bahar Fırsatları'ndan indirimli notebook önerileri!

2 Mart’ta başlayan kampanya 18 Mart’a kadar devam edecek ve bu süreçte özellikle yeni nesil işlemcili ve RTX 50 serisi ekran kartlı dizüstü bilgisayarlarda önemli fiyat avantajları sunuluyor. Çip krizi nedeniyle fiyatları yükselişe geçen bilgisayarları bu kampanya ile uygun fiyata satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz.
Öne Çıkan Dizüstü Bilgisayarlar
Apple 2025 M4 çipli MacBook Air
iPhone işlemcili MacBook Neo'nun 38 bin TL fiyatıyla piyasaya sürülmesiyle birlikte M işlemcili MacBook modellerine ilgi arttı ve bu modellerde fiyat artışı yaşandı. M4 çipli ve 16 GB RAM'li 2025 MacBook Air modelinin 48.299 TL'lik fiyatı şu an için cazip duruyor.
M4 çipli MacBook Air 13 inç 16GB/256 GB: 48.299 TL
ASUS TUF Gaming A15
ASUS TUF Gaming A15, Ryzen 7 7445HS, RTX3050, 16GB/512 GB: 33.999 TL
Lenovo LOQ 15IRX10
Yeni çıkan ve yüksek performans isteyen oyunlarda orta seviye FPS değerleri elde etmek fakat çok yüksek fiyatlar ödemek istemeyen kullanıcılar için RTX 5050 ekran kartlı en uygun seçeneklerden biri olan Lenovo LOQ 15IRX10 modelini önereibliriz. RTX 5050 ekran kartı 100W değeriyle ve DLSS4 desteği ile fiyat/performans anlamında en iyi seçeneklerden biri olarak 43.999 TL fiyatla öne çıkıyor
Lenovo LOQ, Core i5-13450HX, RTX5050 8GB 100W, 16GB/512GB: 43.999 TL
ASUS TUF Gaming F16
ASUS TUF Gaming F16, Core i5-13450HX, RTX 5060, 16GB/512 GB: 55.000 TL
İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar (İş, Eğitim, Ofis)
- Lenovo Ideapad Slim 3, Ryzen 5 7535HS 8GB/512GB SSD: 19.599 TL
- HP, Ryzen 5 7520U, Radeon 610M, 16GB/512 GB: 22.500 TL
- ASUS Vivobook S16, Core i5-13420H 16GB/1TB: 31.999 TL
- Monster Huma H4, Core i5-1235U, 16GB/1TB: 34.831 TL
- HP OmniBook 3, Ryzen AI 5 340, Radeon 840M, 16GB,1 TB: 42.000 TL
- M4 çipli MacBook Air 13 inç 16GB/256 GB: 48.299 TL
- M5 çipli MacBook Pro 14 inç 16GB/1 TB: 94.989 TL
İndirimli Gaming Dizüstü Bilgisayarlar
- ASUS TUF Gaming A15, Ryzen 7 7445HS, RTX3050, 16GB/512 GB: 33.999 TL
- Monster Abra A5 V21.5.4, Core i5 12450H, RTX3050, 16GB/1TB: 35.804 TL
- Acer Nitro V15, Ryzen 7 7735HS, RTX 4060, 16GB/512GB: 40.579 TL
- Gigabyte A16, Core i7-13620H, RTX4050 6GB 75W, 16GB/1TB: 42.999 TL
- Lenovo LOQ, Core i5-13450HX, RTX5050 8GB 100W, 16GB/512GB: 43.999 TL
- GIGABYTE GAMING A16, Core i7-13620H, RTX 5050, 16GB/1TB: 47.999 TL
- Lenovo LOQ, Ryzen 7-250, RTX5050 8GB 100W, 16GB/512GB: 49.999 TL
- HP Victus, Core i5-14450HX, RTX4060, 32GB/1TB: 50.000 TL
- ASUS TUF Gaming F16, Core i5-13450HX, RTX 5060, 16GB/512 GB: 55.000 TL
- GIGABYTE GAMING A16, Ryzen 7 260, RTX 5060, 16GB/1TB: 56.999 TL
- MSI CYBORG 15, Core i7-13620H,RTX5060, 16GB/1TB: 56.999 TL
- HP OMEN, Ryzen 9 8940HX, RTX 5060, 16GB/1TB: 62.000 TL
- Lenovo LOQ, Core i7-13650HX, RTX 5070, 24GB/1 TB: 62.999 TL
- Game Garaj Slayer, Ryzen 9 8940HX, RTX5060 16GB/1TB: 66.199 TL
- Hp Omen, Ryzen AI 9-365, RTX5070, 32GB/1TB: 74.599 TL
- HP Omen, Core Ultra 7 255H, RTX5070, 24GB/1TB: 76.000 TL
