Amazon'da Bahar Fırsatları'ndan indirimli notebook önerileri!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon.com.tr’de başlayan Bahar Fırsatları kampanyası kapsamında dizüstü bilgisayarlarda son ayların en düşük fiyatları görülmeye başladı. İş, eğitim ve ofis kullanımına yönelik modellerden yüksek performanslı gaming bilgisayarlara kadar pek çok üründe ciddi indirimler dikkat çekiyor.

2 Mart’ta başlayan kampanya 18 Mart’a kadar devam edecek ve bu süreçte özellikle yeni nesil işlemcili ve RTX 50 serisi ekran kartlı dizüstü bilgisayarlarda önemli fiyat avantajları sunuluyor. Çip krizi nedeniyle fiyatları yükselişe geçen bilgisayarları bu kampanya ile uygun fiyata satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Öne Çıkan Dizüstü Bilgisayarlar

Apple 2025 M4 çipli MacBook Air

Tam Boyutta Gör

iPhone işlemcili MacBook Neo'nun 38 bin TL fiyatıyla piyasaya sürülmesiyle birlikte M işlemcili MacBook modellerine ilgi arttı ve bu modellerde fiyat artışı yaşandı. M4 çipli ve 16 GB RAM'li 2025 MacBook Air modelinin 48.299 TL'lik fiyatı şu an için cazip duruyor.

M4 çipli MacBook Air 13 inç 16GB/256 GB: 48.299 TL

Amazon’da iPhone’larda 5 bin TL’ye varan indirimler başladı 3 gün önce eklendi

ASUS TUF Gaming A15

Tam Boyutta Gör Oyun amacıyla bilgisayar satın almak isteyen fakat bütesi kısıtlı müşteriler için en uygun seçenek olarak ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN206 modelini önerebiliriz. AMD Ryzen 7 7445HS işlemci, 16 GB DDR5 RAM ve NVIDIA GeForce RTX 3050 ekran kartıyla gelen model 33.999 TL'ye satılıyor.

ASUS TUF Gaming A15, Ryzen 7 7445HS, RTX3050, 16GB/512 GB: 33.999 TL

Lenovo LOQ 15IRX10

Yeni çıkan ve yüksek performans isteyen oyunlarda orta seviye FPS değerleri elde etmek fakat çok yüksek fiyatlar ödemek istemeyen kullanıcılar için RTX 5050 ekran kartlı en uygun seçeneklerden biri olan Lenovo LOQ 15IRX10 modelini önereibliriz. RTX 5050 ekran kartı 100W değeriyle ve DLSS4 desteği ile fiyat/performans anlamında en iyi seçeneklerden biri olarak 43.999 TL fiyatla öne çıkıyor

Lenovo LOQ, Core i5-13450HX, RTX5050 8GB 100W, 16GB/512GB: 43.999 TL

ASUS TUF Gaming F16

Tam Boyutta Gör Üst segment oyuncu bilgisayarları arasında ASUS TUF Gaming F16 FX608JM-RV073, RTX 5060 Laptop GPU ve Intel Core i5-13450HX işlemci kombinasyonuyla güçlü bir oyun deneyimi sunuyor.

ASUS TUF Gaming F16, Core i5-13450HX, RTX 5060, 16GB/512 GB: 55.000 TL

İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar (İş, Eğitim, Ofis)

İndirimli Gaming Dizüstü Bilgisayarlar

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon'da Bahar Fırsatları'ndan indirimli notebook önerileri!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: