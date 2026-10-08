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    Amazon'da bugüne özel bugüne özel fırsatlar: Prime Alışveriş Festivali

    Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde 8 Ekim'in öne çıkan indirimlerinde Lenovo ve MSI notebook, Galaxy S25 Ultra, TCL televizyon ve market ürünlerinde düşük fiyatlar dikkat çekiyor.

    Amazon'da bugüne özel bugüne özel fırsatlar (8 Ekim 2026) Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Alışveriş Festivali bugüne özel yeni indirimlerle devam ediyor. 12 Ekim'e kadar devam edecek kampanyada mevcut stok ve talebe göre fiyatlar dinamik olarak değişiyor. Bugüne özel fiyatı düşen ve öne çıkan fırsatları sizin için bir araya getirdik.

    İndirimler Prime üyelerine özel

    Prime Alışveriş Festivali'nden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 69,90 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Üstelik ilk 30 gün ücretsiz deneme imkanı sunuluyor. Festival kapsamında bazı ürünlerde yılın ve son ayların en düşük fiyatları görülürken, stoklara bağlı olarak fiyatlar gün içerisinde değişebiliyor. Bugünün öne çıkan indirimlerini sizin için listeledik.

    Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

    Fiyatı düşerse aradaki fark iade

    Amazon'un sevilen avantajlarından biri olan "fark iade" kampanyası Prime Alışveriş Festivali ile geri geliyor. 5-12 Ekim tarihleri arasında satıcısı Amazon.com.tr olan ve fırsat etiketine sahip olan ürünleri satın alan Prime üyeleri, ürünün fiyatının satın alındığı fiyatın altına düşmesi durumunda aradaki farkı 28 Ekim'de geri alacak.

    Günün Öne Çıkan Fırsatları (8 Ekim)


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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