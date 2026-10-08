Amazon'da bugüne özel bugüne özel fırsatlar: Prime Alışveriş Festivali

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Alışveriş Festivali bugüne özel yeni indirimlerle devam ediyor. 12 Ekim'e kadar devam edecek kampanyada mevcut stok ve talebe göre fiyatlar dinamik olarak değişiyor. Bugüne özel fiyatı düşen ve öne çıkan fırsatları sizin için bir araya getirdik.

İndirimler Prime üyelerine özel

Prime Alışveriş Festivali'nden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 69,90 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Üstelik ilk 30 gün ücretsiz deneme imkanı sunuluyor. Festival kapsamında bazı ürünlerde yılın ve son ayların en düşük fiyatları görülürken, stoklara bağlı olarak fiyatlar gün içerisinde değişebiliyor. Bugünün öne çıkan indirimlerini sizin için listeledik.

Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

Amazon'da Prime indirimine giren telefon modelleri (Ekim 2026) 1 gün önce eklendi

Fiyatı düşerse aradaki fark iade

Amazon'un sevilen avantajlarından biri olan "fark iade" kampanyası Prime Alışveriş Festivali ile geri geliyor. 5-12 Ekim tarihleri arasında satıcısı Amazon.com.tr olan ve fırsat etiketine sahip olan ürünleri satın alan Prime üyeleri, ürünün fiyatının satın alındığı fiyatın altına düşmesi durumunda aradaki farkı 28 Ekim'de geri alacak.

Günün Öne Çıkan Fırsatları (8 Ekim)

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon'da bugüne özel bugüne özel fırsatlar (8 Ekim 2026)

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