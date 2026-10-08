Amazon'da özel bugüne özel fırsatlar: Prime Alışveriş Festivali

İndirimler Prime üyelerine özel
Prime Alışveriş Festivali'nden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 69,90 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Üstelik ilk 30 gün ücretsiz deneme imkanı sunuluyor. Festival kapsamında bazı ürünlerde yılın ve son ayların en düşük fiyatları görülürken, stoklara bağlı olarak fiyatlar gün içerisinde değişebiliyor. Bugünün öne çıkan indirimlerini sizin için listeledik.
Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali
Fiyatı düşerse aradaki fark iade
Amazon'un sevilen avantajlarından biri olan "fark iade" kampanyası Prime Alışveriş Festivali ile geri geliyor. 5-12 Ekim tarihleri arasında satıcısı Amazon.com.tr olan ve fırsat etiketine sahip olan ürünleri satın alan Prime üyeleri, ürünün fiyatının satın alındığı fiyatın altına düşmesi durumunda aradaki farkı 28 Ekim'de geri alacak.
Günün Öne Çıkan Fırsatları (8 Ekim)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook, Ryzen 5 40, 8GB RAM, 512GB SSD: 23.199 TL
- MSI Gaming Notebook, i5-13420H, RTX4050, 16GB RAM, 512GB SSD: 47.039 TL
- Gamers Arena PCH Giant OEM Paket RTX5060, RYZEN 5 7500F, 16 GB RAM, 1 TB SSD: 59.999 TL
- Samsung Galaxy S25 Ultra Android Telefon 12GB RAM, 512GB: 71.499 TL
- Apple iPad Air 13 inç (M4) 128 GB Wi-Fi: 51.099 TL
- Redragon K617-RGB Türkçe Q Mekanik Oyuncu Klavyesi: 1.192 TL
- Attack Shark X11SE Şarjlı Kablolu/Kablosuz Oyuncu Mouse: 1.196 TL
- 8Bitdo Ultimate 2C Kablolu/Kablosuz PC Oyun Kolu: 1.999 TL
- MSI MAG Forge M100R ARGB Fanlı Micro ATX Oyuncu Kasası: 2.199 TL
- Mack Business X MCC-804 14.1 inç Laptop Sırt Çantası: 1.499 TL
- HUAWEI FreeClip 2 S Açık Tip Kablosuz Kulaklık: 10.999 TL
- Next 4K 55" 140 Ekran UHD 4K Google TV: 24.395 TL
- TCL 50 inç 50Q6C 4K QD-Mini LED 144 Hz Google TV: 31.899 TL
- iFFALCON 65U65A Pro 65 İnç Akıllı TV 4K QLED Google TV: 39.199 TL
- TCL 65 inç 65T8C 4K QLED 144 Hz Google TV: 53.008 TL
- iFFALCON 85U95A 85 İnç 4K QD-Mini LED 144 Hz Google TV: 95.999 TL
- Enshall 6000mAh Şarjlı Araç Lastik Şişirme Kompresörü: 1.079 TL
- SanDisk Extreme Pro U3 A2 64 GB Micro SD Kart: 1.199 TL
- Tineco PowerHero 11 Snap Şarjlı Dikey Süpürge: 5.899 TL
- Philips 2200 Serisi EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi: 9.798 TL
- BISSELL SpotClean® HydroSteam Halı Yıkama Makinesi: 13.869 TL
- Electrolux EP72AB21UG Şarjlı Dikey Süpürge: 14.399 TL
- Braun IPL Skin i·expert, Evde Lazerle Tüy Alma, App ile, Mini Yüz Tüy Alma Cihazı: 30.409 TL
- Bioderma Atoderm Cream Nemlendirici Yüz, Vücut Bakım Kremi 500 ml: 1.054 TL
- LEGO Speed Champions Geleceğe Dönüş’ten Zaman Makinesi: 987 TL
- LEGO Game Boy 72046 (421 Parça): 2.089 TL
- Spigen 47W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti Aleti: 582 TL
- HUAWEI Band 11 Akıllı Saat: 1.889 TL
- Einhell Akülü Basınçlı Yıkama Tabancası: 5.034 TL
- Head & Shoulders Mentol Ferahlığı 2'si 1 Arada Şampuan 300ml: 104 TL
- Fairy Platinum Hijyen Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml: 139 TL
- Cif Power & Shine Sprey Banyo İçin Temizleyici ve Kireç Çözücü 750 ml: 119 TL
- Nutella Kakaolu Fındık Kreması 750 Gr: 268 TL
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