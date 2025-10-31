Amazon'da dizüstü bilgisayarlarda Kasım indirimleri başladı!

İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar
- HP 15 Ryzen5 7520U 8GB 512 SSD: 16.529 TL
- Lenovo V15 Ryzen5 7520U 8GB 512 SSD: 17.299 TL
- MSI Modern 15 i5-1334U 16 GB 512 GB SSD Iris Xe Graphics 15": 18.999 TL
- HP 250 G9 6Q8M6ES i5-1235U 8 GB 512 GB SSD MX550: 22.167 TL
- Acer Swift Go Ultra 7 155U 16 GB 512 GB SSD Intel Graphics 14": 25.999 TL
- Asus Vivobook S14 i5-13420H 16 GB 512 GB SSD: 26.499 TL
- Asus Vivobook S16 i5-13420H 16 GB 1 TB SSD: 30.499 TL
- Monster Huma H4 V5.2.14 i7-1255U 32 GB 1 TB SSD Iris Xe Graphics: 38.847 TL
- HP OmniBook Ultra Flip, Ultra 5 226V, 16 GB, 1 TB SSD, 14" İkisi Bir Arada: 47.499 TL
- MacBook Air M3 13 inç 16 GB 512 GB SSD: 50.999 TL
- MacBook Air M4 13 inç 16 GB 512 GB SSD: 52.999 TL
- MacBook Air M4 15 inç 16 GB 512 GB SSD: 55.399 TL
- MacBook Pro M5 16 GB 512 GB: 89.999 TL
İndirimli Oyuncu Bilgisayarları
- Lenovo LOQ, i5-12600HX, 24 GB RAM, 512 GB SSD, RTX3050 6GB GDDR6 95W: 30.499 TL
- HP Victus, Ryzen 7 8845HS, 16 GB RAM, 1 TB SSD,RTX 4050: 33.990 TL
- HP Victus, Ryzen 5 7640HS, 16 GB RAM, 512 GB SSD, RTX 4060: 37.999 TL
- Gigabyte Aero 14 OLED i7-13620H 16 GB 512 GB SSD RTX4050: 41.299 TL
- HP Victus 16 Ryzen 7 7840HS 16 GB 512 GB SSD RTX4070: 44.999 TL
- GIGABYTE GAMING A16, Core i7-13620H, RTX 5050, 16 GB RAM: 49.999 TL
- GIGABYTE GAMING A16, Core i7-13620H, RTX 5050, 16 GB RAM: 58.999 TL
- Monster Tulpar T7 V26.2.2 i7-13620H 32 GB 1 TB SSD RTX5060: 64.239 TL
- MSI Katana 15 HX B14WFK-449XTR i7-14650HX 16 GB 1 TB SSD RTX5060: 65.999 TL
- Monster Tulpar T6 V3.4.2 i7-13700HX 32 GB 1 TB SSD RTX5070: 69.297 TL
- MSI Katana 17 HX i7-14650HX 32 GB 1 TB SSD RTX5060: 69.599 TL
- Game Garaj Slayer5 C1, Ultra 7 255HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX5070: 73.499 TL
- Game Garaj Slayer C2 Amd Ryzen 9 9955Hx3d 32Gb Ram 1Tb Ssd Rtx5070: 84.199 TL
- MSI Crosshair A17 Ryzen 9 8940HX 32 GB 1 TB SSD RTX5070: 90.199 TL
- HP OMEN MAX, Ryzen AI 9 HX 375, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 5080: 115.999 TL
- Game Garaj Slayer5 9Xl-5080 C3 Ultra 9 275HX 64 GB 2 TB SSD RTX5080: 124.199 TL
- MSI Vector A18 Ryzen 9 9955HX 32 GB 1 TB SSD RTX5080: 143.899 TL
- AORUS MASTER 16, Core Ultra 9 275HX, 32GB RAM, 1 TB SSD, RTX 5080: 169.799 TL
- Asus ROG Strix Scar 16 Ultra 9 275HX 32 GB 1 TB SSD RTX5090: 181.999 TL
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.
