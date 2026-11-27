DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Amazon Türkiye'de Gülümseten Cuma indirimleri başladı. Fiyatlar son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Mobil uygulamada gece yarısına kadar binlerce indirim kuponu dağıtılacak. 500 ile 1.000 lira arasında ekstra indirim sunan kodların yanı sıra; kulaklık, bilgisayar, televizyon ve robot süpürgelerde her saat yenilenen sürpriz fırsatlar yer alıyor. Sınırlı stoklu fırsatları mobil uygulamadan takip edebilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Amazon Türkiye’de yılın en büyük indirim günü başladı. Gülümseten Cuma kampanyası ile fiyatlar son 1 senenin en düşük seviyesine indi. Ayrıca pek çok markada sepette indirim kuponu kampanyası başladı. Fırsat ürünler her saat yenilenecek.

Kasım indirimine giren robot süpürgeler: Hangisi en iyi? (2026) 1 gün önce eklendi

Gün boyu indirim kuponu dağıtılacak

Amazon mobil uygulamasına özel olarak bugün saat 12.00’den gece 00.00’a kadar tam 13 bin adet indirim kuponu dağıtılacak. 500 TL’den 1.000 TL’ye kadar indirimler uygulanacak. Amazon Mobil uygulamasında kampanya sayfasını ziyaret ederek o saate özel indirim kodunu görebilirsiniz. Bu kodu ödeme ekranındaki “Promosyon kodu” alanına yapıştırarak kullanabilirsiniz.

İndirim Kuponları için Tıklayın

4.000 TL'ye 1.000 TL indirim kodu: SEPET1000

Amazon'da bugün saat 12.00'de başlayan kupon yağmurunda 4.000 TL ve üzeri sepetlerde geçerli 1.000 TL indirim kuponu fırsatını kaçırmayın. 1.000 kişi ile sınırlı kupon kodu dakikalar içerisinde tükenecektir. Acele etmekte fayda var. Kupon yalnızca Amazon mobil uygulamasından verilen siparişlerde geçerli. Ödeme adımında SEPET1000 kodunu kullanabilirsiniz.

Tüm indirimli ürünler için: Gülümseten Cuma İndirimleri

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon'da Gülümseten Cuma indirimleri başladı (2026)

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