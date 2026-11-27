Amazon'da Gülümseten Cuma indirimleri başladı: İşte öne çıkanlar
Amazon'un uzun zamandır devam eden Kasım kampanyasında şimdi Black Friday'e özel indirimler devreye girdi. Gülümseten Cuma gününe özel olarak fiyatlar cazip seviyeler indi.
Yapay Zeka Özeti:
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Amazon Türkiye'de Gülümseten Cuma indirimleri başladı. Fiyatlar son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.
Mobil uygulamada gece yarısına kadar binlerce indirim kuponu dağıtılacak. 500 ile 1.000 lira arasında ekstra indirim sunan kodların yanı sıra; kulaklık, bilgisayar, televizyon ve robot süpürgelerde her saat yenilenen sürpriz fırsatlar yer alıyor.
Sınırlı stoklu fırsatları mobil uygulamadan takip edebilirsiniz.
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Gün boyu indirim kuponu dağıtılacak
Amazon mobil uygulamasına özel olarak bugün saat 12.00’den gece 00.00’a kadar tam 13 bin adet indirim kuponu dağıtılacak. 500 TL’den 1.000 TL’ye kadar indirimler uygulanacak. Amazon Mobil uygulamasında kampanya sayfasını ziyaret ederek o saate özel indirim kodunu görebilirsiniz. Bu kodu ödeme ekranındaki “Promosyon kodu” alanına yapıştırarak kullanabilirsiniz.
Amazon'da bugün saat 12.00'de başlayan kupon yağmurunda 4.000 TL ve üzeri sepetlerde geçerli 1.000 TL indirim kuponu fırsatını kaçırmayın. 1.000 kişi ile sınırlı kupon kodu dakikalar içerisinde tükenecektir. Acele etmekte fayda var. Kupon yalnızca Amazon mobil uygulamasından verilen siparişlerde geçerli. Ödeme adımında SEPET1000 kodunu kullanabilirsiniz.
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli