DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

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Oynat Amazon Türkiye, Gülümseten Cuma kampanyasıyla büyük bir indirim fırsatı sunuyor. Etkinlik boyunca toplam 13 bin adet indirim kuponu dağıtılacak. 27 Kasım Cuma günü saat 12.00’de başlayıp gece yarısına kadar sürecek olan kampanyada kuponlar iki saatte bir yenilenecek. Kullanıcılar mobil uygulama üzerinden bin liraya varan özel indirim kodlarını alıp hemen kullanabilecek. Kampanya detaylarına Amazon mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Amazon Türkiye, yılın en büyük indirim gününü başlatıyor. Gülümseten Cuma kampanyası ile hem fiyatlar en düşük seviyelere inecek hem de ek kupon kampanyalarıyla fırsatlar katlanacak.

Amazon Türkiye, 11.11’de olduğu gibi şimdi de 27 Kasım Cuma günü Gülümseten Cuma’ya özel kupon yağmuru başlatıyor. Bir günde tam 13 bin adet indirim kuponu dağıtılacak.

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Saat 12.00'de başlıyor

Kupon yağmuru 27 Kasım Cuma saat 12.00’de başlayacak ve her iki saatte bir kuponlar yenilenecek. Gece 12'ye kadar kupon dağıtımı devam edecek. Amazon Mobil uygulamasında kupon sayfasını ziyaret ederek o saate özel indirim kodunu görebilirsiniz. İndirim kodunu ödeme ekranındaki “Promosyon kodu” alanına yapıştırarak kullanabilirsiniz.

Amazon'un Gülümseten Cuma'ya özel kupon fırsatlarına kampanya sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. Kuponların geçerlilik süreleri, minimum sepet tutarları ve hangi ürünlerde kullanılabildiği gibi ayrıntıları aşağıdaki kampanya sayfasından kontrol edebilirsiniz:

https://www.amazon.com.tr/b/?_encoding=UTF8&node=220561247031

Dağıtılacak Kuponlar Saat İndirim Miktarı Kontenjan 12.00-14.00 4.000₺ ve üzerine 1.000₺ indirim İlk 1.000 kişi 14.00-16.00 2.000₺ ve üzerine 500₺ indirim İlk 1.500 kişi 15.00-17.00 Kampanya sayfasındaki ürünlerde 1.000₺ indirim İlk 1.500 kişi 16.00-18.00 Moda kategorisinde 5.000₺ ve üzerine 1.000₺ indirim İlk 1.000 kişi 17.00-19.00 Kampanya sayfasındaki ürünlerde 500₺ indirim İlk 2.000 kişi 19.00-21.00 4.000₺ ve üzerine 1.000₺ indirim İlk 1.000 kişi 21.00-22.00 Kampanya sayfasındaki ürünlerde 1.000₺ indirim İlk 1.500 kişi 21.00-23.00 Kampanya sayfasındaki ürünlerde 500₺ indirim İlk 2.000 kişi 22.00-00.00 2.000₺ ve üzerine 500₺ indirim İlk 1.500 kişi

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon'da Gülümseten Cuma'ya özel kupon yağmuru başlıyor! (2026)

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