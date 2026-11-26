Yapay Zeka Özeti:
- Amazon Türkiye, Gülümseten Cuma kampanyasıyla büyük bir indirim fırsatı sunuyor. Etkinlik boyunca toplam 13 bin adet indirim kuponu dağıtılacak. 27 Kasım Cuma günü saat 12.00’de başlayıp gece yarısına kadar sürecek olan kampanyada kuponlar iki saatte bir yenilenecek. Kullanıcılar mobil uygulama üzerinden bin liraya varan özel indirim kodlarını alıp hemen kullanabilecek. Kampanya detaylarına Amazon mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Amazon Türkiye, 11.11’de olduğu gibi şimdi de 27 Kasım Cuma günü Gülümseten Cuma’ya özel kupon yağmuru başlatıyor. Bir günde tam 13 bin adet indirim kuponu dağıtılacak.
Saat 12.00'de başlıyor
Kupon yağmuru 27 Kasım Cuma saat 12.00’de başlayacak ve her iki saatte bir kuponlar yenilenecek. Gece 12'ye kadar kupon dağıtımı devam edecek. Amazon Mobil uygulamasında kupon sayfasını ziyaret ederek o saate özel indirim kodunu görebilirsiniz. İndirim kodunu ödeme ekranındaki “Promosyon kodu” alanına yapıştırarak kullanabilirsiniz.
Amazon'un Gülümseten Cuma'ya özel kupon fırsatlarına kampanya sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. Kuponların geçerlilik süreleri, minimum sepet tutarları ve hangi ürünlerde kullanılabildiği gibi ayrıntıları aşağıdaki kampanya sayfasından kontrol edebilirsiniz:
https://www.amazon.com.tr/b/?_encoding=UTF8&node=220561247031
|Saat
|İndirim Miktarı
|Kontenjan
|12.00-14.00
|4.000₺ ve üzerine 1.000₺ indirim
|İlk 1.000 kişi
|14.00-16.00
|2.000₺ ve üzerine 500₺ indirim
|İlk 1.500 kişi
|15.00-17.00
|Kampanya sayfasındaki ürünlerde 1.000₺ indirim
|İlk 1.500 kişi
|16.00-18.00
|Moda kategorisinde 5.000₺ ve üzerine 1.000₺ indirim
|İlk 1.000 kişi
|17.00-19.00
|Kampanya sayfasındaki ürünlerde 500₺ indirim
|İlk 2.000 kişi
|19.00-21.00
|4.000₺ ve üzerine 1.000₺ indirim
|İlk 1.000 kişi
|21.00-22.00
|Kampanya sayfasındaki ürünlerde 1.000₺ indirim
|İlk 1.500 kişi
|21.00-23.00
|Kampanya sayfasındaki ürünlerde 500₺ indirim
|İlk 2.000 kişi
|22.00-00.00
|2.000₺ ve üzerine 500₺ indirim
|İlk 1.500 kişi
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli