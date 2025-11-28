Amazon'da son güne özel indirimler: iPhone 17 Pro, AirPods 4, Galaxy A26 ve dahası

Gülümseten Kasım indirimleri bugün saat 23.59'da sona erecek. Ayrıca bugün saat 20.00'de Gülümseten Kasım'ın son Flaş Fırsatlar indirimleri olacak. İndirimleri kaçırmamak için acele etmenizde fayda var.
Amazon'da Flaş Fırsatlar
- Spigen 20W USB-C Mini Hızlı Şarj Aleti: 149 TL
- Spigen 47W USB-C 2 Portlu Mini Hızlı Şarj Aleti: 419 TL
- Apple iPhone 17 Pro 1 TB: 125.399 TL
- Apple AirPods 4 Kablosuz Kulaklık: 5.599 TL
- Oppo A5 Telefon, 8GB RAM, 256GB Hafıza: 9.948 TL
- Samsung Galaxy A26 5G Akıllı Telefon 8 GB RAM, 256 GB Hafıza: 12.499 TL
- Apple USB-C - Lightning Kablosu (1 m): 749 TL
- Apple iPhone 17 Pro için MagSafe özellikli Silikon Kılıf: 1.999 TL
- Apple Touch ID özellikli Magic Keyboard: 5.889 TL
- Fissler Vitaquick Edition Düdüklü Tencere 4,5 Litre: 8.878 TL
- Tefal Titanyum 1X SimpleCook 24 Cm Difüzyon Tabanlı Tava: 599 TL
- Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler Pipetli Termos Bardak 0.89 Litre: 1.349 TL
- Clementoni Bilim ve Oyun: Mechanics Lamborghini Huracan: 1.468 TL
- Zwilling Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti 7 Parça: 3.299 TL
- Einhell Akülü Islak/Kuru Süpürge TE-VC 18/10 Li-Solo: 5.499 TL
- Bissell FurFinder Pro Kablosuz Dikey Süpürge: 7.499 TL
- Sinbo SHD 1717 Saç Kurutma Makinesi: 829 TL
