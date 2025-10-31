Amazon'da Gülümseten Kasım indirimine giren televizyonlar!

Tüm indirimli ürünler için: www.amazon.com.tr/gulumsetenkasim
Fiyatı düşerse aradaki fark iade
Kasım ayı indirim ayı ve hangi ürünün ne zaman indirime gireceğini kestirmek zor oluyor. Bir ürün satın almadan önce "Acaba fiyatı daha düşer mi?" endişesiyle alışverişlerimizi ertelemek zorunda kalabiliyoruz. Amazon bu endişeyi gidermek için Prime üyelerine en düşük fiyat güvencesi sunuyor. Satın aldığınız bir ürünün fiyatı Kasım ayı boyunca Amazon'da daha düşük fiyata inerse aradaki fark Amazon hesabınıza otomatik olarak iade edilecek.
Detaylar için: https://www.amazon.com.tr/b/node=2723231003
İndirimli TV'ler
- Next YE-32020GFSG4 32" 82 Ekran HD Çerçevesiz Android TV: 6.099 TL
- Next YE-42020GG4 42" 106 Ekran Full HD Google Android TV: 7.649 TL
- Next YE-43GFSG4 43" 109 Ekran Full HD Çerçevesiz Android TV: 9.499 TL
- Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV: 15.999 TL
- Next YE-65GFSG8-QLED 65" 165 Ekran UHD 4K Google TV: 21.799 TL
- TCL 55C655GTV QLED 4K UHD 55 inç Uydulu Google TV: 28.299 TL
- TCL 55 inç 55T6C 4K QLED HDR10+ Oyun Google TV 2025: 31.469 TL
- Next YE-75EFSG7-QLED 75" 190 Ekran UHD 4K Google Android TV: 34.999 TL
- Samsung 55 inç The Frame LS03F 4K QLED Sanat Modu Smart TV (2025): 51.417 TL
- Samsung 75 inç QLED Q7F 4K Vision AI Smart TV (2025): 51.999 TL
- TCL 65 inç 65Q6C QD-Mini LED HDR10+ 144Hz Oyun Google TV 2025: 51.999 TL
- Samsung 55 inç Neo QLED QN85F 4K Vision AI Smart TV (2025): 53.499 TL
- Samsung 65 inç Neo QLED 4K QN80F Vision AI Smart TV (2025): 62.499 TL
- Samsung 75 inç Neo QLED QN85F 4K Vision AI Smart TV (2025): 83.999 TL
İndirimleri DH ile takip edin
Kasım ayı boyunca büyük fırsatları anında yakalamak için DH mobil uygulamamızı indirebilir, DH Sıcak Fırsatlar forumumuzu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.
📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar
📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://tinyurl.com/DH-WhatsApp
