Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon'da Gülümseten Kasım indirimine giren televizyonlar!

    Amazon'da televizyonlarda Black Friday indirimleri başladı. Samsung, TCL ve Next marka televizyonlarda sön günlerin en düşük fiyatları sunuluyor. İndirimli fiyata satılan televizyonları listeledik.

    Amazon'da Gülümseten Kasım indirimine giren televizyonlar! 2025 Tam Boyutta Gör
    Amazon’da Gülümseten Kasım indirimleri büyük indirimlerle başladı. Çok sayıda televizyon modelinin fiyatı düştü. Samsung, TCL ve Next'in LCD, QLED ve Mini LED TV’lerinde indirimler var. İndirime giren televizyon modellerini sizin için derledik. İndirimler Kasım ayının sonuna kadar devam edecek.

    Tüm indirimli ürünler için: www.amazon.com.tr/gulumsetenkasim

    Fiyatı düşerse aradaki fark iade

    Kasım ayı indirim ayı ve hangi ürünün ne zaman indirime gireceğini kestirmek zor oluyor. Bir ürün satın almadan önce "Acaba fiyatı daha düşer mi?" endişesiyle alışverişlerimizi ertelemek zorunda kalabiliyoruz. Amazon bu endişeyi gidermek için Prime üyelerine en düşük fiyat güvencesi sunuyor. Satın aldığınız bir ürünün fiyatı Kasım ayı boyunca Amazon'da daha düşük fiyata inerse aradaki fark Amazon hesabınıza otomatik olarak iade edilecek.

    Detaylar için: https://www.amazon.com.tr/b/node=2723231003

    İndirimli TV'ler

    ndirimleri DH ile takip edin

    Kasım ayı boyunca büyük fırsatları anında yakalamak için DH mobil uygulamamızı indirebilir, DH Sıcak Fırsatlar forumumuzu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.

    📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu:  https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
    📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar
    📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://tinyurl.com/DH-WhatsApp

    DH - Teknoloji Haberleri Video DH - Teknoloji Haberleri Video DH - Teknoloji Haberleri Video DH - Teknoloji Haberleri Video DONANIM HABER ELEKTRONIK YAYINCILIK LTD. STI News Ücretsiz 106,2 MB

    DH - Teknoloji Haberleri Forum DH - Teknoloji Haberleri Forum DH - Teknoloji Haberleri Forum DH - Teknoloji Haberleri Forum DONANIM HABER ELEKTRONİK YAY.LTD.ŞTİ. Haberler ve Dergiler Ücretsiz

    Huawei AppGallery'den İndir


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 12 dakika önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 1 saat önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 10 saat önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 11 saat önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 12 saat önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 14 saat önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 16 saat önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 16 saat önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 16 saat önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 16 saat önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 16 saat önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 18 saat önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 19 saat önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 19 saat önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 19 saat önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 20 saat önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 20 saat önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 20 saat önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 20 saat önce

    kod

    N
    nman 21 saat önce

    kaptım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beyerdynamic mmx 330 pro chanel nasıl okunur devlet hastanesi kanal tedavisi yapıyor mu rölantide yağ lambası yanıyor gaza basınca sönüyor bridgestone lastik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum