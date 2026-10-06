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    Amazon'da Flaş Fırsatlar başladı: JBL hoparlör, Marshall kulaklık, Aula klavye

    Amazon'da 6 Ekim'e özel Flaş Fırsatlarda Aula klavye, Duracell pil, JBL hoparlör, Marshall kulaklık, Cif, Domestos ve Omo ürünleri indirime girdi. Kısa süreliğine geçerli bu fırsatları kaçırmayın.

    Amazon'da günün Flaş Fırsatlar'ı - 6 Ekim 2026 Tam Boyutta Gör
    Amazon'un 5 Ekim'de başlayan Prime Alışveriş Festivali'nde uzun süreli indirimlerin yanı sıra her gün saat 16.00'da seçili ürünlerde Flaş Fırsatlar etkinliği gerçekleşiyor. Mevcut indirimlere ek olarak kısa süreliğine ve sınırlı stokla ek indirim yapılıyor. Bugünün Flaş Fırsatlar'ı başladı.

    Prime Alışveriş Festivali, 12 Ekim'e kadar devam edecek. İndirimlerden yararlanabilmek için Prime üyesi olmak gerekiyor. Prime'ı ilk 30 gün ücretsiz deneyebilir, dilerseniz ayda 69,90 TL'ye üyeliğinizi devam ettirebilirsiniz.

    Tüm indirimler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

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    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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