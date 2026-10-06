Amazon'da Flaş Fırsatlar başladı: JBL hoparlör, Marshall kulaklık, Aula klavye

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon'un 5 Ekim'de başlayan Prime Alışveriş Festivali'nde uzun süreli indirimlerin yanı sıra her gün saat 16.00'da seçili ürünlerde Flaş Fırsatlar etkinliği gerçekleşiyor. Mevcut indirimlere ek olarak kısa süreliğine ve sınırlı stokla ek indirim yapılıyor. Bugünün Flaş Fırsatlar'ı başladı.

Prime Alışveriş Festivali, 12 Ekim'e kadar devam edecek. İndirimlerden yararlanabilmek için Prime üyesi olmak gerekiyor. Prime'ı ilk 30 gün ücretsiz deneyebilir, dilerseniz ayda 69,90 TL'ye üyeliğinizi devam ettirebilirsiniz.

Tüm indirimler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

🔔 Amazon'da Günün Flaş Fırsatları - 6 Ekim 2026

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon'da günün Flaş Fırsatlar'ı - 6 Ekim 2026

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