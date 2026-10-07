Amazon'da Flaş Fırsatlar başladı: ASUS notebook, klavye, cam temizleme robotu ve dahası

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Tam Boyutta Gör Amazon'da 12 Ekim'e kadar devam edecek Prime Alışveriş Festivali indirimlerine ek olarak kısa süreli Flaş Fırsatlar tam gaz devam ediyor. Bugüne özel olarak hem saat 16.00'da hem de 19.00'da olmak üzere iki farklı Flaş Fırsatlar etkinliği düzenleniyor. Saat 16.00'ya özel Flaş Fırsatlar'ı başladı!

Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (7 Ekim 2026) 6 sa. önce eklendi

Flaş Fırsatlar kapsamında seçili ürünlerde mevcut kampanyalara ek olarak kısa süreli ve stoklarla sınırlı indirimler sunuluyor. Ürünler piyasaya göre en düşük fiyata iniyor. İndirimli fiyatlardan yararlanmak isteyenlerin stoklar tükenmeden harekete geçmesi gerekiyor.

Tüm İndirimler için Tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

İşte günün Flaş Fırsatlar'ı

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*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon'da günün Flaş Fırsatlar'ı - 7 Ekim 2026

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