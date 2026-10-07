Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon'da Flaş Fırsatlar başladı: ASUS notebook, klavye, cam temizleme robotu ve dahası

    Amazon'da 6 Ekim'e özel Flaş Fırsatlarda Aula klavye, Duracell pil, JBL hoparlör, Marshall kulaklık, Cif, Domestos ve Omo ürünleri indirime girdi. Kısa süreliğine geçerli bu fırsatları kaçırmayın.

    Amazon'da günün Flaş Fırsatlar'ı - 7 Ekim 2026 Tam Boyutta Gör
    Amazon'da 12 Ekim'e kadar devam edecek Prime Alışveriş Festivali indirimlerine ek olarak kısa süreli Flaş Fırsatlar tam gaz devam ediyor. Bugüne özel olarak hem saat 16.00'da hem de 19.00'da olmak üzere iki farklı Flaş Fırsatlar etkinliği düzenleniyor. Saat 16.00'ya özel Flaş Fırsatlar'ı başladı!

    Flaş Fırsatlar kapsamında seçili ürünlerde mevcut kampanyalara ek olarak kısa süreli ve stoklarla sınırlı indirimler sunuluyor. Ürünler piyasaya göre en düşük fiyata iniyor. İndirimli fiyatlardan yararlanmak isteyenlerin stoklar tükenmeden harekete geçmesi gerekiyor.

    Tüm İndirimler için Tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

    İşte günün Flaş Fırsatlar'ı

    Amazon'da günün Flaş Fırsatlar'ı - 7 Ekim 2026 Tam Boyutta Gör


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone ses az çıkıyor deltarune türkçe yama video indirme programı opel p1032 mini onarım tramere işler mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Honor Magic 8 Pro 5G
    Honor Magic 8 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP | Intel Core i3-1115G4
    HP | Intel Core i3-1115G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum