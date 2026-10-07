Amazon'da Flaş Fırsatlar başladı: ASUS notebook, klavye, cam temizleme robotu ve dahası

Flaş Fırsatlar kapsamında seçili ürünlerde mevcut kampanyalara ek olarak kısa süreli ve stoklarla sınırlı indirimler sunuluyor. Ürünler piyasaya göre en düşük fiyata iniyor. İndirimli fiyatlardan yararlanmak isteyenlerin stoklar tükenmeden harekete geçmesi gerekiyor.
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İşte günün Flaş Fırsatlar'ı
- ASUS Gaming Notebook, Core 5 210H, RTX 3050, 16 GB RAM, 512 GB SSD: 40.000 TL
- McStorey ZEN XXL Oyuncu Mouse Pad 90x40 cm: 523 TL
- Klasse E-Sports Gaming Oyuncu Mouse Pad 48x40 cm: 700 TL
- Karcher RCW 2 Extra + Cam Temizleme Robotu: 11.402 TL
- Philips Bluetooth Kablosuz Türkçe Q Klavye Mouse Seti: 999 TL
- iPhone 17 Pro Max & 18 Pro Max ile Uyumlu Lansman Silikon Kılıf: 135 TL
- Stanley Pour Over Paslanmaz Çelik Kahve Demleyici: 948 TL
- STANLEY Café-to-Go Termos Bardak 0.47 Litre Pembe: 1.439 TL
- Bialetti - Set Mini Express: Ocak Üstü Espresso Pişirici: 2.216 TL
- Tefal Ingenio 12 Parça Büyük Tava Tencere Seti: 5.907 TL
- Karaca Elica Kase 14 cm: 212 TL
- Hot Wheels® Tekerlek Kulesi Pisti: 1.199 TL
- MGAE LOL Tweens Cherry BB Oyuncak Bebek: 1.312 TL
- Einhell Tezgah Testere: 9.499 TL
- Lucea Tıerra 3+3 Altın Sıralı Avize: 9.698 TL
- ARVALE Damacana Su Pompası Şarjlı: 131 TL
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