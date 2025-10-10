Amazon'da günün Flaş Fırsatları: Galaxy A17, Philips robot süpürge, şarj adaptörü, Stanley termos

13 Ekim'e kadar sürecek Prime Alışveriş Festivali kapsamındaki indirimli fiyatlardan yararlanmak için Prime üyesi olabilirsiniz. Prime üyeliği ayda 49,90 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez Prime’a üye olacak müşteriler 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyor.
Günün Flaş Fırsatları 10 Ekim
- Samsung Galaxy A17 5G Akıllı Telefon, 8GB RAM, 256GB Hafıza: 13.498 TL
- Philips Filtre Kahve Makinesi Coffemaker: 1.839 TL
- Philips 7000 Serisi HomeRun Aqua Islak Kuru Robot Süpürge XU7100/02: 25.299 TL
- HUAWEI WATCH GT 6 41mm Mor: 8.999 TL
- ROBEVE Şarjlı USB Mini Klipsli Vantilatör Fan: 349 TL
- Ugreen Manyetik Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu: 380 TL
- Ugreen USB 3.0 4 Portlu Hub Çoklayıcı 50 cm : 706 TL
- Ugreen 65W USB Type-C QC 4.0 PD 3.0 GanX 3 Portlu Hızlı Şarj Cihazı: 1.993 TL
- Samsung Galaxy Z Fold7 Karbon Kılıf Siyah: 2.915 TL
- Bowers & Wilkins PX7 S2e Ruby Red Kulaklık: 15.259 TL
- Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, 0.89 Litre: 1.385 TL
- LEGO Icons NASA Artemis Uzay Fırlatma Sistemi 10341 (3601 Parça): 7.999 TL
- LEGO | Disney Küçük Deniz Kızı Kraliyet İstiridyesi 43225 (1808 Parça): 3.999 TL
- Thinkmaster Tetra Tower Kule Denge Oyunu: 99 TL
- Goliath Tombik Aşçı Kutu Oyunu: 559 TL
- Han Kang 4’lü Kitap Seti: 349 TL
- Avessa Kapı Barfiksi: 415 TL
- Porland Valos Mavi Tencere Takımı 7 Parça: 3.179 TL
- Ariete Capri 3'lü Kahvaltı Seti (Elektrikli Su Isıtıcı, Ekmek Kızartma Makinesi,Blender): 12.599 TL
