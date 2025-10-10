Giriş
    Amazon'da günün Flaş Fırsatları: Galaxy A17, Philips robot süpürge, şarj adaptörü, Stanley termos

    Amazon'un bugün saat 16.00'da başlayan Flaş Fırsatlar etkinliğinde Galaxy A17, Philips robot süpürge, Ugreen şarj adaptörü, Stanley termoslardaki indirimler dikkat çekiyor.

    Amazon'da günün Flaş Fırsatları 10 Ekim 2025 Tam Boyutta Gör
    Amazon’da Prime üyelerine özel Prime Alışveriş Festivali tam gaz devam ediyor. Her gün saat 16.00’da Flaş Fırsatlar etkinliğinde seçili ürünlerde kısa süreli indirimler oluyor. Bugünkü Flaş Fırsatlar etkinliğinde Galaxy A17, Philips robot süpürge, Ugreen şarj adaptörü, Stanley termoslardaki indirimler öne çıkıyor.

    13 Ekim'e kadar sürecek Prime Alışveriş Festivali kapsamındaki indirimli fiyatlardan yararlanmak için Prime üyesi olabilirsiniz. Prime üyeliği ayda 49,90 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez Prime’a üye olacak müşteriler 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyor.

    Günün Flaş Fırsatları 10 Ekim


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

