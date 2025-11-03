Amazon'da günün öne çıkan Flaş Fırsatları: Xiaomi 15T, LEGO, Airfryer, Ütü

Amazon'da günün Flaş Fırsatları 3 Kasım 2025
- Xiaomi 15T 12GB RAM 256GB ROM: 34.399 TL
- LEGO Technic Arazi Yarışı Arabası 42164: 429 TL
- LEGO Marvel Wolverine Yapım Figürü 76257: 999 TL
- Philips Airfryer Fritöz 4.1 L Kapasite: 1.599 TL
- Philips 2000 Serisi Torbasiz Elektrikli Süpürge XB2123/09: 4.079 TL
- KARACA COMPACT STEEL INOX 2008 IZGARA VE TOST MAKİNESİ: 4.985 TL
- Philips Perfectcare Buhar Kazanlı Ütü PSG7040/10: 10.431 TL
- Porland Termo Mavi Çizgili Termos 380cc: 499 TL
- CONTIGO Byron Snapseal Termos Bardak 470 ml: 709 TL
- 3'lü Meristanbul Noel Çorapları: 170 TL
Günün Öne Çıkan İndirimleri
- Apple iPhone 16e (128 GB) - Siyah: 38.998 TL
- Apple iPhone 16 Plus (512 GB) - Deniz Mavisi: 85.999 TL
- Logitech M171 Kablosuz Mouse Siyah: 360 TL
- Logitech M330 Sessiz Kablosuz Mouse Siyah: 580 TL
- Havit Gamenote H2002D Kablolu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı: 892 TL
- Razer Ornata V3 X RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi: 1.490 TL
- Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti: 279 TL
- Spigen 65W USB-C Hızlı Şarj Aleti + 2 Metre Örgü Kablo: 699 TL
- Huawei Watch Fit 4 Gri Sportif Örgü Kayışlı Akıllı Saat: 4.499 TL
- MSI MAG Forge 120A Airflow RGB Fanlı ATX Oyuncu Kasası: 2.599 TL
- GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC 8G Ekran Kartı: 14.409 TL
- M5 Çipli Yeni MacBook Pro 16 GB RAM 512 GB SSD: 89.999 TL
- Lenovo LOQ Laptop i5-12600HX, 24 GB RAM, 512 GB SSD, RTX3050 6GB: 30.499 TL
- HP Victus Gaming Laptop Ryzen 7 7840HS 16 GB 512 GB SSD RTX4070: 44.999 TL
- Monster Tulpar T6 V3.4 Laptop i7-13700HX 16 GB 500 GB SSD RTX5070: 67.499 TL
- JBL Wave Buds 2 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 1.299 TL
- Marshall Minor IV TWS Kulaklık: 3.499 TL
- Xiaomi Mi Box S 4K 3. Nesil Android Tv Box: 3.119 TL
- Philips Hue Play 2'li Paket: 3.074 TL
- Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV: 15.999 TL
- TCL 65 inç Akıllı TV 65Q6C 4K QD-Mini LED Oyun Google TV, 144Hz (2025): 51.999 TL
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.
