Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (6 Ekim)

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Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine özel olarak düzenlediği Prime Alışveriş Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 12 Ekim'e kadar geçerli olan kampanya kapsamında teknoloji ürünlerinden ev elektroniğine, kişisel bakımdan günlük ihtiyaçlara kadar pek çok kategoride dikkat çeken indirimler sunuluyor.

Prime Alışveriş Festivali'nden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 69,90 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Üstelik ilk 30 gün ücretsiz deneme imkanı sunuluyor. Festival kapsamında bazı ürünlerde yılın ve son ayların en düşük fiyatları görülürken, stoklara bağlı olarak fiyatlar gün içerisinde değişebiliyor. Bugünün öne çıkan indirimlerini sizin için listeledik.

Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

Fiyatı düşerse aradaki fark iade

Amazon'un sevilen avantajlarından biri olan "fark iade" kampanyası Prime Alışveriş Festivali ile geri geliyor. 5-12 Ekim tarihleri arasında satıcısı Amazon.com.tr olan ve fırsat etiketine sahip olan ürünleri satın alan Prime üyeleri, ürünün fiyatının satın alındığı fiyatın altına düşmesi durumunda aradaki farkı 28 Ekim'de geri alacak.

Amazon indirimlerini DH ile takip edin

Amazon Prime Alışveriş Festivali boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca DH mobil uygulamamızı yükleyerek Sıcak Fırsatlar'e eklenen tüm linkleri kolayca takip edebilirsiniz.

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