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    Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (6 Ekim)

    Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde bugüne özel öne çıkan indirimleri sizin için bir araya getirdik. Telefondan bilgisayara, televizyondan kahveye çok sayıda üründe indirim var.

    Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (6 Ekim 2026) Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine özel olarak düzenlediği Prime Alışveriş Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 12 Ekim'e kadar geçerli olan kampanya kapsamında teknoloji ürünlerinden ev elektroniğine, kişisel bakımdan günlük ihtiyaçlara kadar pek çok kategoride dikkat çeken indirimler sunuluyor.

    Prime Alışveriş Festivali'nden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 69,90 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Üstelik ilk 30 gün ücretsiz deneme imkanı sunuluyor. Festival kapsamında bazı ürünlerde yılın ve son ayların en düşük fiyatları görülürken, stoklara bağlı olarak fiyatlar gün içerisinde değişebiliyor. Bugünün öne çıkan indirimlerini sizin için listeledik.

    Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

    Fiyatı düşerse aradaki fark iade

    Amazon'un sevilen avantajlarından biri olan "fark iade" kampanyası Prime Alışveriş Festivali ile geri geliyor. 5-12 Ekim tarihleri arasında satıcısı Amazon.com.tr olan ve fırsat etiketine sahip olan ürünleri satın alan Prime üyeleri, ürünün fiyatının satın alındığı fiyatın altına düşmesi durumunda aradaki farkı 28 Ekim'de geri alacak.

    🔥 Günün Öne Çıkan İndirimleri - 6 Ekim
    Ürün ve Link Fiyat Avantaj
    Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 4GB+128GB Android Tablet ₺7.199 365 Günün En Düşük Fiyatı
    HONOR Pad X9A 8GB+256GB 11.5 inç Android Tablet ₺10.399 %13 İndirim
    Samsung Galaxy S26 FE 8GB/256 GB ₺47.799 Dip Fiyat
    Xiaomi POCO C81 Pro 4GB+128GB Akıllı Telefon ₺8.799 %5 İndirim
    iPhone 16 Plus 128 GB ₺75.199 %8 İndirim
    iPhone 17 Pro Max 512 GB Kozmik Turuncu ₺121.799 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Apple AirPods 4 Kablosuz Kulaklık ₺6.432 30 Günün En Düşük Fiyatı
    HUAWEI Band 11 Akıllı Saat Mor ₺1.889 90 Günün En Düşük Fİyatı
    Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Akıllı Saat ₺12.999 %7 İndirim
    Samsung Galaxy Watch9 44mm Akıllı Saat ₺15.999 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Throne Elite K1 Sessiz Switch Windows & MacOS Uyumlu Alüminyum Kablosuz Klavye ₺1.273 365 Günün En Düşük Fiyatı
    AMD Ryzen 7 5700X 4.6 GHz AM4 İşlemci ₺7.899 90 Günün En Düşük Fİyatı
    AMD Ryzen 7 9800X3D 5.20GHz AM5 İşlemci ₺21.699 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook, Ryzen 5, 8GB RAM, 512GB SSD ₺23.199 365 Günün En Düşük Fiyatı
    HP OMEN Gaming Notebook, Ryzen 7 260, RTX 5060 ₺65.999 365 Günün En Düşük Fiyatı
    SCHONER® 22KW Taşınabilir Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ₺18.999 365 Günün En Düşük Fiyatı
    SanDisk Ultra Class 10 64 GB Micro SD Kart ₺722 %10 İndirim
    Apple AirTag (2. nesil) - 4’lü paket ₺3.999 365 Günün En Düşük Fiyatı
    NextStar 65'' 165 Ekran MiniLED Google TV ₺42.399 %6 İndirim
    Fashcolle Star Işıklı Masaj Özellikli Oyuncu Koltuğu ₺3.908 365 Günün En Düşük Fiyatı
    ROBO Turbo 1 Şarjlı 70 Bar Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Makinesi ₺1.328 90 Günün En Düşük Fiyatı
    Stanley Classic Legendary Çelik Termos, 2.3 L ₺2.799 90 Günün En Düşük Fİyatı
    Arçelik 10122 1200 Devir 10 kg Çamaşır Makinesi ₺28.640 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Julius Meinl President Çekirdek Kahve 500 g ₺607 90 Günün En Düşük Fiyatı
    Vileda Turbo 2in1 Yeni Pedallı Temizlik Seti ₺2.144 %9 İndirim
    Fairy Platinum Hijyen Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml ₺139 90 Günün En Düşük Fiyatı
    Oral-B Cross Action Diş Fırçası Yedek Başlığı 4 Adet ₺699 %7 İndirim

    Amazon indirimlerini DH ile takip edin

    Amazon Prime Alışveriş Festivali boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca DH mobil uygulamamızı yükleyerek Sıcak Fırsatlar'e eklenen tüm linkleri kolayca takip edebilirsiniz.

    📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu
    📢 Amazon Türkiye İndirimleri, Fırsatları ve Kampanyaları [Ana Konu]
    📢 Amazon Türkiye Sadece İndirimli Ürün ve Fırsat Paylaşımları [Ana Konu]
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    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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