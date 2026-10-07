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    Amazon'da Prime Alışveriş Festivali sürüyor: İşte bugüne özel fırsatlar

    Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde 7 Ekim'e özel öne çıkan indirimleri sizin için bir araya getirdik. Telefondan bilgisayara, televizyondan süpürgeye çok sayıda üründe bugüne özel indirim var.

    Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (7 Ekim 2026) Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine özel olarak düzenlediği Prime Alışveriş Festivali yeni indirimlerle devam ediyor. 12 Ekim'e kadar devam edecek olan kampanya kapsamında tüm kategorilerde son ayların en düşük fiyatları dikkat çekiyor.

    Prime Alışveriş Festivali'nden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 69,90 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Üstelik ilk 30 gün ücretsiz deneme imkanı sunuluyor. Festival kapsamında bazı ürünlerde yılın ve son ayların en düşük fiyatları görülürken, stoklara bağlı olarak fiyatlar gün içerisinde değişebiliyor. Bugünün öne çıkan indirimlerini sizin için listeledik.

    Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

    Fiyatı düşerse aradaki fark iade

    Amazon'un sevilen avantajlarından biri olan "fark iade" kampanyası Prime Alışveriş Festivali ile geri geliyor. 5-12 Ekim tarihleri arasında satıcısı Amazon.com.tr olan ve fırsat etiketine sahip olan ürünleri satın alan Prime üyeleri, ürünün fiyatının satın alındığı fiyatın altına düşmesi durumunda aradaki farkı 28 Ekim'de geri alacak.

    🔥 Günün Öne Çıkan İndirimleri - 7 Ekim
    Ürün ve Link Fiyat Avantaj
    iPhone 17 Pro Max 512 GB Kozmik Turuncu 121.799 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Samsung Galaxy A17 5G 6 GB RAM 128 GB Akıllı Telefon 14.743 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Apple AirPods 4 Kablosuz Kulaklık 6.432 30 Günün En Düşük Fiyatı
    GAMEBOOSTER Kablolu Mekanik Oyuncu Klavyesi 799 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Razer Wolverine V3 Tournament Edition Kablolu Oyun Kolu Xbox X|S ve PC 3.481 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Razer Viper V3 Pro Kablosuz Espor Oyun Mouse'u 4.857 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Razer Pro Click V2 Vertical Kablosuz Dikey Mouse 6.010 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    MSI CYBORG 15 Gaming Notebook, RTX4050, i5-13420H, 16GB RAM, 512GB 47.039 En Düşük Fiyat
    GIGABYTE Gaming Notebook, RTX 5070, Ryzen 7 260, 16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 88.965 365 Günün En Düşük Fiyatı
    GIGABYTE Gaming Notebook, RTX 5080, Core 7 240H, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 148.519 365 Günün En Düşük Fiyatı
    JBL Tune 720BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 2.127 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Xiaomi UltraThin Magnetic 5000 mAh 15 W Hızlı Şarj Powerbank 2.599 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Ttec Dynamite Quattro Kablosuz Bluetooth Hoparlör 1.924 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Philips NeoPix 130 NPX130W Wi-Fi Projeksiyon Cihazı 7.899 365 Günün En Düşük Fiyatı
    ASUS ROG Strix 27 inç OLED Gaming Monitör 29.999 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Samsung 65 İnç Crystal UHD U8000 Televizyon 37.999 365 Günün En Düşük Fiyatı
    NextStar 65'' 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Google MiniLED TV 42.399 En Düşük Fiyat
    Samsung HW-B400F 2.0 Kanal 40 W Soundbar 2.999 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Xiaomi Pro 2.0 Kanal Soundbar 5.600 365 Günün En Düşük Fiyatı
    DJI Osmo Mobile 6 Gimbal 4.537 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Philips HomeRun XU5000 Akıllı Robot Süpürge 14.166 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Philips HomeRun XU5100 Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge 19.100 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Fakir Inovator Plus Şarjlı Dikey Süpürge 11.537 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Polham 6000Mah Şarjlı 150Psi Ultra Hızlı Lastik Şişirme Hava Kompresörü 1.038 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos, 2.3 L 2.577 90 Günün En Düşük Fiyatı
    Fakir KM6151 Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi 5.499 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Luxell Tam Otomatik Espresso Makinesi 15.289 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Pirantech 6in1 Saç Şekillendirme Seti 5.062 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Dijitsu HT 300 Hava Temizleme Cihazı 4.784 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Corelli Voniq Eco Magnesium 250 W Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 33.487 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Versace Pour Homme EDT 200 ml Erkek Parfüm 4.971 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Hot Wheels Silver Series Euro Style 6'lı Araba Seti 901 365 Günün En Düşük Fiyatı
    LEGO Speed Champions Mercedes-AMG G 63 ve Mercedes-AMG SL 63 1.905 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Lego Harry Potter Hogwarts Şatosu ve Bahçesi 7.257 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Einhell TE-ID 650 E Darbeli Matkap 650 W 1.623 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Brennenstuhl Eco Line Serisi 13.500A Akım Koruyucu Priz 485 %5 İndirim
    Sleepy Bio Natural Premium Plus Bebek Bezi 272 Adet 799 Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
    Nutella Kakaolu Fındık Kreması 1 Kg 332 %15 İndirim

    Amazon indirimlerini DH ile takip edin

    Amazon Prime Alışveriş Festivali boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca DH mobil uygulamamızı yükleyerek Sıcak Fırsatlar'e eklenen tüm linkleri kolayca takip edebilirsiniz.

    📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu
    📢 Amazon Türkiye İndirimleri, Fırsatları ve Kampanyaları [Ana Konu]
    📢 Amazon Türkiye Sadece İndirimli Ürün ve Fırsat Paylaşımları [Ana Konu]
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