Amazon'da Prime Alışveriş Festivali sürüyor: İşte bugüne özel fırsatlar

Teknoloji Editörü
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Amazon'un Prime üyelerine özel olarak düzenlediği
Prime Alışveriş Festivali yeni indirimlerle devam ediyor. 12 Ekim'e kadar devam edecek olan kampanya kapsamında tüm kategorilerde son ayların en düşük fiyatları dikkat çekiyor.
Prime Alışveriş Festivali'nden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 69,90 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Üstelik ilk 30 gün ücretsiz deneme imkanı sunuluyor. Festival kapsamında bazı ürünlerde yılın ve son ayların en düşük fiyatları görülürken, stoklara bağlı olarak fiyatlar gün içerisinde değişebiliyor. Bugünün öne çıkan indirimlerini sizin için listeledik.
Tüm indirimli ürünler için tıklayın:
Prime Alışveriş Festivali
Fiyatı düşerse aradaki fark iade
Amazon'un sevilen avantajlarından biri olan "fark iade" kampanyası Prime Alışveriş Festivali ile geri geliyor. 5-12 Ekim tarihleri arasında satıcısı Amazon.com.tr olan ve fırsat etiketine sahip olan ürünleri satın alan Prime üyeleri, ürünün fiyatının satın alındığı fiyatın altına düşmesi durumunda aradaki farkı 28 Ekim'de geri alacak.
🔥 Günün Öne Çıkan İndirimleri - 7 Ekim
Ürün ve Link
Fiyat
Avantaj
iPhone 17 Pro Max 512 GB Kozmik Turuncu 121.799
365 Günün En Düşük Fiyatı
Samsung Galaxy A17 5G 6 GB RAM 128 GB Akıllı Telefon 14.743
30 Günün En Düşük Fiyatı
Apple AirPods 4 Kablosuz Kulaklık 6.432
30 Günün En Düşük Fiyatı
GAMEBOOSTER Kablolu Mekanik Oyuncu Klavyesi 799
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Razer Wolverine V3 Tournament Edition Kablolu Oyun Kolu Xbox X|S ve PC 3.481
365 Günün En Düşük Fiyatı
Razer Viper V3 Pro Kablosuz Espor Oyun Mouse'u 4.857
365 Günün En Düşük Fiyatı
Razer Pro Click V2 Vertical Kablosuz Dikey Mouse 6.010
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
MSI CYBORG 15 Gaming Notebook, RTX4050, i5-13420H, 16GB RAM, 512GB 47.039
En Düşük Fiyat
GIGABYTE Gaming Notebook, RTX 5070, Ryzen 7 260, 16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 88.965
365 Günün En Düşük Fiyatı
GIGABYTE Gaming Notebook, RTX 5080, Core 7 240H, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 148.519
365 Günün En Düşük Fiyatı
JBL Tune 720BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 2.127
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Xiaomi UltraThin Magnetic 5000 mAh 15 W Hızlı Şarj Powerbank 2.599
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Ttec Dynamite Quattro Kablosuz Bluetooth Hoparlör 1.924
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Philips NeoPix 130 NPX130W Wi-Fi Projeksiyon Cihazı 7.899
365 Günün En Düşük Fiyatı
ASUS ROG Strix 27 inç OLED Gaming Monitör 29.999
30 Günün En Düşük Fiyatı
Samsung 65 İnç Crystal UHD U8000 Televizyon 37.999
365 Günün En Düşük Fiyatı
NextStar 65'' 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Google MiniLED TV 42.399
En Düşük Fiyat
Samsung HW-B400F 2.0 Kanal 40 W Soundbar 2.999
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Xiaomi Pro 2.0 Kanal Soundbar 5.600
365 Günün En Düşük Fiyatı
DJI Osmo Mobile 6 Gimbal 4.537
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Philips HomeRun XU5000 Akıllı Robot Süpürge 14.166
365 Günün En Düşük Fiyatı
Philips HomeRun XU5100 Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge 19.100
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Fakir Inovator Plus Şarjlı Dikey Süpürge 11.537
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Polham 6000Mah Şarjlı 150Psi Ultra Hızlı Lastik Şişirme Hava Kompresörü 1.038
365 Günün En Düşük Fiyatı
Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos, 2.3 L 2.577
90 Günün En Düşük Fiyatı
Fakir KM6151 Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi 5.499
365 Günün En Düşük Fiyatı
Luxell Tam Otomatik Espresso Makinesi 15.289
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Pirantech 6in1 Saç Şekillendirme Seti 5.062
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Dijitsu HT 300 Hava Temizleme Cihazı 4.784
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Corelli Voniq Eco Magnesium 250 W Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 33.487
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Versace Pour Homme EDT 200 ml Erkek Parfüm 4.971
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Hot Wheels Silver Series Euro Style 6'lı Araba Seti 901
365 Günün En Düşük Fiyatı
LEGO Speed Champions Mercedes-AMG G 63 ve Mercedes-AMG SL 63 1.905
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Lego Harry Potter Hogwarts Şatosu ve Bahçesi 7.257
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Einhell TE-ID 650 E Darbeli Matkap 650 W 1.623
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Brennenstuhl Eco Line Serisi 13.500A Akım Koruyucu Priz 485
%5 İndirim
Sleepy Bio Natural Premium Plus Bebek Bezi 272 Adet 799
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı
Nutella Kakaolu Fındık Kreması 1 Kg 332
%15 İndirim
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Amazon Prime Alışveriş Festivali boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca DH mobil uygulamamızı yükleyerek Sıcak Fırsatlar'e eklenen tüm linkleri kolayca takip edebilirsiniz.
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