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    Amazon’da haftanın öne çıkan indirimleri

    Amazon'da bu hafta çeşitli kategorilerde indirimler başladı. Amazon'da öne çıkan indirimleri listeledik.                                                          
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    Amazon’da haftanın öne çıkan indirimleri (16 Ocak) Tam Boyutta Gör
    Kasım indirimleri, yılbaşı indirimleri gibi kampanyaların geride kaldığı şu günlerde Amazon çeşitli kategorilerde yeni indirimler başlattı. İndirim oranları geçen seneki büyük kampanya dönemlerindeki kadar ciddi oranlarda olmasa da şu an için diğer sitelere göre uygun fiyatlar görüyoruz.

    Özellikle MSI dizüstü bilgisayarlarda ve telefon aksesuarlarında önemli indirimler mevcut. Aşağıdaki bağlantılardan indirimli kategorilere erişebilirsiniz.

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