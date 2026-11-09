Amazon'da Kasım indirimlerine ek 1.000 TL indirim kuponu!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Amazon Türkiye, Gülümseten Kasım kampanyasına özel yeni bir fırsat sundu. Alışverişlerde geçerli olan KASIMSON1000 koduyla, 10 bin lira ve üzeri sepetlerde anında 1000 lira indirim uygulanıyor. Sadece bugün geçerli olan bu fırsat; elektronik, takı ve bazı seçili markalar dışındaki ürünlerde indirimli fiyatlara ek olarak kullanılabiliyor. Sınırlı stoklarla sunulan bu kupondan yararlanmak için sepetinizi hemen tamamlayabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Amazon Türkiye, Gülümseten Kasım indirimlerine ek bir indirim fırsatı başlattı. Kısa süreliğine geçerli indirim kodu ile 10.000 TL ve üzeri sepete 1.000 TL indirim uygulanıyor. Üstelik bu kupon indirimli ürünlerde kullanılabiliyor ve fiyatlar çok daha cazip hale geliyor.

İndirim kodu: KASIMSON1000

Amazon'da 1.000 TL ek indirim fırsatından yararlanmak için sepetinizde veya ödeme ekranındaki kupon kodu alanına KASIMSON1000 kodunu yazmanız yeterli. Böylece uygun ürünlerde oluşan 10.000 TL ve üzerine anında 1.000 TL indirim uyguluyor.

Kuponu kullanmak için tıklayın: Gülümseten Kasım İndirimleri

İndirim kuponu hangi ürünlerde geçerli?

İndirim kuponu elektronik, takı ve hediye kartları kategorisinde kullanılamıyor. Ayrıca Apple, Samsung, Coca-Cola, Komili, Nutella, Red Bull, Yudum ve Stanley ürünlerinde geçerli değildir. Bunlar haricindeki kategorilerde ve ürünlerde 1.000 TL indirim kuponunu kullanabilirsiniz.

İki otomobil markasında akılalmaz güvenlik açığı 3 sa. önce eklendi

🛍️ 10.000 TL ve üzeri alışverişlerinde anında 1.000 TL indirim kazan!

🎟️ İndirim Kodu: KASIMSON1000

⏳ Stok ve kullanım sayısı sınırlıdır, tükenmeden sepetini tamamla!

📅 Geçerlilik: Sadece Bugün

📌 Amazon Hediye Kartları, takı ve elektronik kategorileri ile Coca-Cola, Komili, Nutella, Red Bull, Yudum, Apple, Samsung ve Stanley ürünlerinde geçerli değildir.

Kuponu kullanmak için tıklayın: Gülümseten Kasım İndirimleri

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon'da indirimlere ek 1.000 TL indirim kuponu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: