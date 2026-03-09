Amazon'da iPhone 17 Pro Max kısa süreliğine indirime girdi!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon'da 2026'nın bugüne kadarki en büyük indirimlerinin yapıldığı Bahar Fırsatları tam gaz devam ediyor. Kampanya boyunca her gün sınırlı Flaş Fırsatlar etkinliği düzenleniyor.

Bugüne özel olarak saat 22.00'de başlayan Flaş Fırsatlar etkinliğinde iPhone 17 Pro Max 2 TB modelin fiyatında yaklaşık 20 bin TL'lik indirim yapıldı. 169.999 TL'den 149.999 TL'ye düştü. Ayrıca Philips süpürge, Delonghi kahve makinesi ve Stanley termos indirime girdi.

Amazon'da Öne Çıkan İndirimler

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

