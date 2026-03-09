Amazon'da iPhone 17 Pro Max kısa süreliğine indirime girdi!

Bugüne özel olarak saat 22.00'de başlayan Flaş Fırsatlar etkinliğinde iPhone 17 Pro Max 2 TB modelin fiyatında yaklaşık 20 bin TL'lik indirim yapıldı. 169.999 TL'den 149.999 TL'ye düştü. Ayrıca Philips süpürge, Delonghi kahve makinesi ve Stanley termos indirime girdi.
Amazon'da Öne Çıkan İndirimler
- Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB: 149.999 TL
- Philips 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge ve Zemin Temizleme Solüsyonu: 15.749 TL
- Philips 9000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge ve Zemin Temizleme Solüsyonu: 26.549 TL
- De'Longhi Primadonna Elite Experience Kahve Makinesi: 57.690 TL
- Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 0.89 L: 1.099 TL
