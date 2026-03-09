Giriş
    Amazon'da iPhone 17 Pro Max kısa süreliğine indirime girdi!

    Amazon'da bu akşam başlayan kampanya ile iPhone 17 Pro Max 2 TB modelin fiyatında yaklaşık 20 bin TL'lik indirim başladı. Diğer platformlara göre ciddi oranda indirime girdi.

    Amazon'da iPhone 17 Pro Max kısa süreliğine indirime girdi! Tam Boyutta Gör
    Amazon'da 2026'nın bugüne kadarki en büyük indirimlerinin yapıldığı Bahar Fırsatları tam gaz devam ediyor. Kampanya boyunca her gün sınırlı Flaş Fırsatlar etkinliği düzenleniyor.

    Bugüne özel olarak saat 22.00'de başlayan Flaş Fırsatlar etkinliğinde iPhone 17 Pro Max 2 TB modelin fiyatında yaklaşık 20 bin TL'lik indirim yapıldı. 169.999 TL'den 149.999 TL'ye düştü. Ayrıca Philips süpürge, Delonghi kahve makinesi ve Stanley termos indirime girdi.

    Amazon'da Öne Çıkan İndirimler


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 9 saat önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 2 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 4 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 4 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

