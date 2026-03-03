Amazon’da tüm iPhone modelleri indirimde!

Bahar Fırsatları, 18 Mart tarihine kadar devam edecek. Fırsatlar stoklarla sınırlı olduğu için kampanya süresi boyunca değişiklik gösterebilir.
Amazon’da İndirimli iPhone modelleri
- iPhone 15 (128 GB) Mavi: 46.999 TL
- iPhone 15 (256 GB) - Siyah: 52.999 TL
- iPhone 15 (512 GB) - Sarı: 72.669 TL
- iPhone 15 (512 GB) - Mavi: 72.669 TL
- iPhone 16e (256 GB) Beyaz: 47.998 TL
- iPhone 16e (256 GB) Siyah: 48.999 TL
- iPhone 16 (128 GB) - Siyah: 57.999 TL
- iPhone 16 (128 GB) - Pembe: 58.799 TL
- iPhone 16 Plus (128 GB) - Siyah: 67.499 TL
- iPhone 16 Plus (256 GB) - Deniz Mavisi: 70.049 TL
- iPhone 16 Plus (256 GB) - Laciverttaş: 70.049 TL
- iPhone Air (256 GB) Gök Mavisi: 72.499 TL
- iPhone Air (512 GB) Gök Mavisi: 84.189 TL
- iPhone 17 (256 GB) Sis Mavisi: 75.299 TL
- iPhone 17 (256 GB) Siyah: 75.399 TL
- Apple iPhone 17 Pro (256 GB) Abis: 105.655 TL
- Apple iPhone 17 Pro Max (512 GB) Abis: 129.999 TL
