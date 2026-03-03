Giriş
    Amazon’da tüm iPhone modelleri indirimde!

    Amazon'da iPhone 15'ten iPhone 17 Pro Max'e kadar pek çok iPhone modelinde Bahar Fırsatları başladı. İndirime giren iPhone modellerini ve indirimli iPhone fiyatlarını listeledik.

    Amazon’da iPhone’larda 5 bin TL’ye varan indirimler başladı Tam Boyutta Gör
    Amazon’da 2 Mart’ta başlayan Bahar Fırsatları kapsamında iPhone modellerinde indirimler dikkat çekiyor. iPhone 15, iPhone 16 Plus ve iPhone 16e modelleri son günlerin en düşük fiyatlarına satılıyor.

    Bahar Fırsatları, 18 Mart tarihine kadar devam edecek. Fırsatlar stoklarla sınırlı olduğu için kampanya süresi boyunca değişiklik gösterebilir.

    Amazon’da İndirimli iPhone modelleri


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

