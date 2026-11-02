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    Amazon'da Kasım 2026'nın ilk Flaş Fırsatları başladı: PS5 indirimde!

    Amazon'da bugün başlayan Flaş Fırsatlar etkinliğinde PlayStation 5 oyun konsolu, Spigen şarj adaptörü ve Philips Hue aydınlatma ürünleri indirime girdi.         

    Amazon'da Kasım 2026'nın ilk Flaş Fırsatları başladı Tam Boyutta Gör
    Amazon'un geçen hafta başlayan Gülümseten Kasım indirimlerinde yeni haftaya geçildi. Kampanya boyunca hafta içi her gün saat 16.00'da stoklarla sınırlı Flaş Fırsatlar etkinliği yapılıyor. Kasım ayının ilk Flaş Fırsatlar'ı başladı.

    Flaş Fırsatlarda Spigen 30W USB-C şarj adaptörü, PlayStation 5 oyun konsolunun Bilkom resmi distribütör garantili ve Wolverine Edition özel tasarım versiyonu, Philips Hue Play aydınlatma ve Klasse Pro gaming mousepad indirimleri dikkat çekiyor.

    Tüm indirimli ürünleri görmek için tıklayın: https://www.amazon.com.tr/blackfriday

    Amazon'da günün Flaş Fırsatlar'ı (2 Kasım)


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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