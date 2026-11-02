Amazon'da Kasım 2026'nın ilk Flaş Fırsatları başladı: PS5 indirimde!

Flaş Fırsatlarda Spigen 30W USB-C şarj adaptörü, PlayStation 5 oyun konsolunun Bilkom resmi distribütör garantili ve Wolverine Edition özel tasarım versiyonu, Philips Hue Play aydınlatma ve Klasse Pro gaming mousepad indirimleri dikkat çekiyor.
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Amazon'da günün Flaş Fırsatlar'ı (2 Kasım)
- Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti Siyah: 399 TL
- Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti Beyaz: 399 TL
- PS 5 Oyun Konsolu Wolverine Bundle (Resmi Distribütör Garantili): 53.999 TL
- Philips Hue Play Akıllı LED Aydınlatma: 2.680 TL
- Marshall Milton ANC Kablosuz Kafa Üstü Kulaklık: 10.299 TL
- Harman Kardon LUNA2 Bluetooth Hoparlör: 10.900 TL
- AKG N9 Hybrid ANC Wireless Kulaklık: 12.900 TL
- JBL PartyBox Encore Essential 2 Bluetooth Hoparlör: 14.499 TL
- JBL Partybox 130 Bluetooth Hoparlör: 24.600 TL
- JBL Partybox 520 Bluetooth Hoparlör: 31.999 TL
- PS 5 DualSense Wireless Controller Chroma Pearl v2 (Resmi Distribütör Garantili): 5.799 TL
- Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded Wireless Gaming Controller: 11.999 TL
- Klasse Pro 90x40 cm Oyuncu Gaming Mouse Pad: 399 TL
- JOYROOM 6'lı Paket Manyetik Kablo Klipsi: 599 TL
- Minesk Airflow Pro Taşınabilir Mini Vantilatör: 1.079 TL
- H2ofloss Şarjlı Kablosuz Ağız Duşu: 1.799 TL
- LEGO Botanicals Lotus Çiçekleri (230 Parça): 499 TL
- LEGO Classic Yaratıcı Yapım ve Oyun Kutusu (750 Parça): 1.699 TL
- Fisher-Price® LnL Yaşa Göre Gelişim Eğitici Tablet: 729 TL
- SONGMICS ahşap elbise askıları, 10'lu set: 939 TL
- SONGMICS Duvar Rafı, 3'lü Set: 1.649 TL
- Züber Kakao Parçacıklı Protein Bar 35g x 12 Adet: 427 TL
- KARACA QUICK&SAFE 7 lt Düdüklü Tencere: 6.699 TL
- Zwilling 404356220 6 Lt Düdüklü Tencere: 7.999 TL
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