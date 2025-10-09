Amazon'da M4 çipli iMac için 10 bin TL'lik büyük indirim başladı!

M4 çipli iMac 24 GB/512 GB fiyatı 83.699 TL
M4 çipli, 24 inç ekranlı, 24 GB RAM’li ve 512 GB hafızalı iMac’in fiyatı yaklaşık 10 bin TL indirimle 92.999 TL’den 83.600 TL’ye düştü. Fiyat karşılaştırma sitelerinden yaptığımız kontrollerde de diğer e-ticaret sitelerinde ve Apple'ın kendi sitesinde en ucuz 92.999 TL’ye satıldığını görüyoruz. iMac'in en yüksek donanımlı versiyonu olan bu modelinde giriş seviyesi modelden farklı olarak 10 Çekirdekli CPU, 10 Çekirdekli GPU ve Gigabit Ethernet özellikleri bulunuyor.
İndirimli fiyatlardan yararlanmak için Prime üyesi olabilirsiniz. Prime üyeliği ayda 49,99 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez Prime’a üye olacak müşteriler 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyor.
Satın almak için tıklayın: M4 çipli iMac 24GB/512 GB
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster