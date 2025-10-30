Amazon'da M5 çipli MacBook Pro Apple'dan 6 bin TL daha ucuza satılıyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’da Black Friday indirimleri erkenden başladı. Bugün başlayan ve Kasım ayı boyunca devam edecek Gülümseten Kasım indirimlerinde Macbook modellerindeki fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. Apple’ın henüz iki hafta önce tanıttığı M5 çipli yeni MacBook Pro modeli Amazon’da 6 bin TL daha ucuza satılıyor.

15 Ekim’de tanıtılan M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro 512 GB modeli Apple Store’da 94.999 TL’ye satılırken Amazon’da 6 bin TL indirimle 89.999 TL’ye satılıyor. Yeni çıkan bu modeli bugüne kadarki en düşük fiyata satın alma fırsatı sizi bekliyor.

Yeni MacBook Pro 2025’in M5 çipi yüksek performans artışı sunuyor. M4 çipe kıyasla 3,5 kata kadar daha fazla yapay zeka performansı, kod derleme işlemlerinde %20 daha yüksek performans ve oyunlarda 1,6 kata kadar daha yüksek FPS sunuyor. M1 çipe kıyasla ise 6 kat daha hızlı performans vaat ediyor.

