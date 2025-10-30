Giriş
    Amazon'da M5 çipli MacBook Pro Apple'dan 6 bin TL daha ucuza satılıyor

    Amazon'un Gülümseten Kasım kampanyası kapsamında M5 çipli yeni MacBook Pro modelinde 6 bin TL'lik indirim başladı. İki hafta önce tanıtılan MacBook Pro'yu düşük fiyata satın alabilirsiniz.

    Amazon'da M5 çipli yeni MacBook Pro'da indirim başladı! Tam Boyutta Gör
    Amazon’da Black Friday indirimleri erkenden başladı. Bugün başlayan ve Kasım ayı boyunca devam edecek Gülümseten Kasım indirimlerinde Macbook modellerindeki fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. Apple’ın henüz iki hafta önce tanıttığı M5 çipli yeni MacBook Pro modeli Amazon’da 6 bin TL daha ucuza satılıyor.

    15 Ekim’de tanıtılan M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro 512 GB modeli Apple Store’da 94.999 TL’ye satılırken Amazon’da 6 bin TL indirimle 89.999 TL’ye satılıyor. Yeni çıkan bu modeli bugüne kadarki en düşük fiyata satın alma fırsatı sizi bekliyor.

    Satın almak için tıklayın:👇🏻

    Tüm indiriimler için: Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri

    Yeni MacBook Pro 2025’in M5 çipi yüksek performans artışı sunuyor. M4 çipe kıyasla 3,5 kata kadar daha fazla yapay zeka performansı, kod derleme işlemlerinde %20 daha yüksek performans ve oyunlarda 1,6 kata kadar daha yüksek FPS sunuyor. M1 çipe kıyasla ise 6 kat daha hızlı performans vaat ediyor.

    İndirimleri DH ile takip edin

    Kasım ayı boyunca bunun gibi büyük fırsatları anında yakalamak için DH mobil uygulamamızı indirebilir, DH Sıcak Fırsatlar Forumunu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.

    📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu:  https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
    📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar
    📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://tinyurl.com/DH-WhatsApp

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    sekomiko 1 dakika önce

    matarese 6 dakika önce

    Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım

    pakimeno 1 saat önce

    merhabalar...

    kod alabilir miyim ? :)

    1080pHD 1 saat önce

    kupon

    kupon

    Kupon

    Kupon icin

    bitmediyse alaım

    selamlar

    Teşekkürler

    Elektronik ürünler için biraz daha yüksek olmalıydı ama olsun bu da iyidir teşekkür ederiz... : )

    bende rica edeceğim teşekkürler.

    Öyleyse Sırsa Sizde..

    codinho

    kod gelmedi ne zaman gelir

    Kod istiyorum.

    Kaldıysa 1 adet alabilirim :)

    Teşekkürler

    kod?

