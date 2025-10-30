Amazon'da M5 çipli MacBook Pro Apple'dan 6 bin TL daha ucuza satılıyor

15 Ekim’de tanıtılan M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro 512 GB modeli Apple Store’da 94.999 TL’ye satılırken Amazon’da 6 bin TL indirimle 89.999 TL’ye satılıyor. Yeni çıkan bu modeli bugüne kadarki en düşük fiyata satın alma fırsatı sizi bekliyor.
Satın almak için tıklayın:👇🏻
- M5 Çipli MacBook Pro 16 GB RAM 512 GB SSD: 89.999 TL
- M5 Çipli MacBook Pro 24 FB RAM 1 TB SSD: 109.999 TL
Tüm indiriimler için: Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri
Yeni MacBook Pro 2025’in M5 çipi yüksek performans artışı sunuyor. M4 çipe kıyasla 3,5 kata kadar daha fazla yapay zeka performansı, kod derleme işlemlerinde %20 daha yüksek performans ve oyunlarda 1,6 kata kadar daha yüksek FPS sunuyor. M1 çipe kıyasla ise 6 kat daha hızlı performans vaat ediyor.
