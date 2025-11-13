Rakiplerin yarı fiyatına MiniLED TV: Amazon'da NextStar MiniLED TV'ler indirimde!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Televizyon satın almak isteyen müşteriler yüksek görüntü kalitesi için OLED veya MiniLED teknolojili televizyonları satın almak istiyor fakat yüksek fiyatlar nedeniyle QLED veya normal LED TV modellerini tercih etmek zorunda kalıyor. Yerli üretici NextStar, Amazon'da satışa sunduğu yeni MiniLED televizyonları piyasadaki diğer MiniLED TV'lerin yaklaşık olarak yarı fiyatına satarak rekabeti kızıştırıyor. Müşteriler uygun fiyata MiniLED TV satın alma fırsatı elde ediyor.

İndirimli NextStar MiniLED TV'ler (Satın almak için tıklayın)👇🏻

NextStar tarafından piyasaya yeni sürülen MiniLED TV modelleri Amazon'da Gülümseten Kasım’a ve lansmana özel olarak indirimli fiyatlara satılıyor. MiniLED’li 55 inç modelin fiyatı 19.499 TL’ye, 65 inç modelin fiyatı ise 27.499 TL’ye indi. 75 inç ve 85 inç modeller de uygun fiyata satılıyor. Fiyat/Performans açısından oldukça cazip hale geldi.

NextStar MiniLED TV'lerin öne çıkan özellikleri

Tam Boyutta Gör NextStar'ın yeni MiniLED TV'lerinde 128 farklı lokal aydınlatma bölgesi bulunuyor. İçeriklerde bölgesel karartmalar ve hassas ışık oyunlarıyla görüntü kalitesini gerçekçi hale getiriyor. Televizyonda Google TV işletim sistemi kullanılıyor. Bu da uygulama desteği ve sesli asistan konularında herhangi bir sorun yaşamayacağınız anlamına geliyor. Ayrıca Dolby Vision ve Dolby Atmos teknolojilerini destekliyor. 802.11 a/n/ac 5 Ghz Wi-Fi desteği ve Ethernet girişi bulunuyor. 65 inç ve üzeri modellerde bulunan dahili Subwoofer ile baslar tok ve doygun bir şekilde duyuluyor.

Amazon'da Gülümseten Kasım indirimine giren televizyonlar! 2025 1 hf. önce eklendi

MiniLED nedir?

MiniLED aydınlatma teknolojisinde ekranın belirli bölmelerinde bağımsız aydınlatmalara yer veriliyor. Böylelikle bir sahnede karanlık bölgedeki siyahlar daha siyah, aydınlık bölgeler ise daha aydınlık gösterilerek kontrast elde ediliyor.

Tam Boyutta Gör OLED’de her pikselin kendi aydınlatması bulunurken QLED, LED ve LCD’lerde tüm ekran sadece tek bir aydınlatıcı tarafından aydınlatılıyor. Bu içeriğimizdeki NextStar MiniLED modellerinde ise 128 farklı lokal aydınlatma bölmesi bulunuyor. Bu TV’lerdeki görüntü kalitesinin OLED’lerden kötü fakat QLED ve LED’lerden iyi olabileceğini söyleyebiliriz.

Görüntü kalitesi sıralaması (İyiden kötüye)

OLED MiniLED QLED LED LCD

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: