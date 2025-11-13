Rakiplerin yarı fiyatına MiniLED TV: Amazon'da NextStar MiniLED TV'ler indirimde!

İndirimli NextStar MiniLED TV'ler (Satın almak için tıklayın)👇🏻
- NextStar YE-55IDWG11 55'' 140 Ekran 4K Google MiniLED TV: 19.499 TL
- NextStar YE-65IDWG11 65'' 165 Ekran 4K Google MiniLED TV: 27.499 TL
- NextStar YE-75IDWG11 75'' 190 Ekran 4K Google MiniLED TV: 41.949 TL
- NextStar YE-85IDWG11 85'' 216 Ekran 4K Google MiniLED TV: 59.499 TL
NextStar tarafından piyasaya yeni sürülen MiniLED TV modelleri Amazon'da Gülümseten Kasım’a ve lansmana özel olarak indirimli fiyatlara satılıyor. MiniLED’li 55 inç modelin fiyatı 19.499 TL’ye, 65 inç modelin fiyatı ise 27.499 TL’ye indi. 75 inç ve 85 inç modeller de uygun fiyata satılıyor. Fiyat/Performans açısından oldukça cazip hale geldi.
NextStar MiniLED TV'lerin öne çıkan özellikleri
MiniLED nedir?
MiniLED aydınlatma teknolojisinde ekranın belirli bölmelerinde bağımsız aydınlatmalara yer veriliyor. Böylelikle bir sahnede karanlık bölgedeki siyahlar daha siyah, aydınlık bölgeler ise daha aydınlık gösterilerek kontrast elde ediliyor.
Görüntü kalitesi sıralaması (İyiden kötüye)
- OLED
- MiniLED
- QLED
- LED
- LCD
