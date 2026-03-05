Amazon'da Philips kahve makinesi ve dikey süpürgelerde indirim başladı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon'da yılın en düşük fiyatlarına ev sahipliği yapan Bahar Fırsatları tam gaz devam ediyor. Kampanya boyunca uzun süreli devam eden indirimlerin yanı sıra kısa süreliğine geçerli ve stoklarla sınırlı Flaş Fırsatlar etkinliği düzenleniyor.

Teknoloji tutkunlarının kaçırmaması gereken 1.000 TL altı ürünler 1 gün önce eklendi

Bugüne özel olarak saat 16.00, 20.00, 22.00 ve gece yarısı 00.00'da Flaş Fırsatlar kapsamındaki ürünler yenilenecek. Saat 16.00'da başlayan fırsatlarda Philips kahve makinesi ve süpürgelerdeki indirimler dikkat çekiyor. Saat 20.00'da Samsung, Stanley, Philips ve Dreame ürünlerinde indirimler olacak 22.00'de Roborock, LEGO, Zwilling marka ürünlerde önemli fiyat düşüşleri yapılacak.

Saat 16.00'da Başlayan Flaş İndirimli Ürünler (Stoklarla Sınırlı)

