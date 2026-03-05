Amazon'da Philips kahve makinesi ve dikey süpürgelerde indirim başladı!

Bugüne özel olarak saat 16.00, 20.00, 22.00 ve gece yarısı 00.00'da Flaş Fırsatlar kapsamındaki ürünler yenilenecek. Saat 16.00'da başlayan fırsatlarda Philips kahve makinesi ve süpürgelerdeki indirimler dikkat çekiyor. Saat 20.00'da Samsung, Stanley, Philips ve Dreame ürünlerinde indirimler olacak 22.00'de Roborock, LEGO, Zwilling marka ürünlerde önemli fiyat düşüşleri yapılacak.
Saat 16.00'da Başlayan Flaş İndirimli Ürünler (Stoklarla Sınırlı)
- Philips 5500 Serisi EP5547 Tam Otomatik Espresso Makinesi ve Yağ Çözücü Tablet: 25.199 TL
- Philips 7000 Serisi Aqua 25.2 V Kablosuz Dik Süpürge ve Yedek Filtre: 14.399 TL
- Philips 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge ve Zemin Temizleme Solüsyonu: 15.749 TL
- Philips 9000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge ve Zemin Temizleme Solüsyonu: 26.549 TL
- roborock Qrevo Curv 2 Pro Robot Süpürge: 69.499 TL
- Tamagotchi Orijinal Sanal Bebek: 1.199 TL
- LEGO The Legend of Zelda Great Deku Tree 2 v 1 Arada 77092: 8.299 TL
- Brennenstuhl şarj edilebilir LED çalışma lambası: 2.711 TL
- Lava Metal Oval Kuplu Döküm Tava 27x20: 1.299 TL
- Bialetti - Moka Exclusive İndüksiyon Cezve: 2.335 TL
- StopEver Fresh & Gliss Kürdanlı Diş İpi 2'li Paket (100 Adet): 182 TL
- Victorinox 4.3323 Çakı Bileme Aleti: 634 TL
- Wert W 2540/115, Ahşap Kesme Testeresi: 279 TL
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.
