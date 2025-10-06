Giriş
    Amazon Prime Alışveriş Festivali: İşte öne çıkan indirimli ürünler

    Amazon'un Prime Alışveriş Festivali kampanyawsı 6-13 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor. İndirimli fiyatıyla dikkat çeken ürünleri sizin için bir araya getirdik.

    Amazon’da Prime Alışveriş Festivali başladı: Öne çıkan indirimler Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Prime üyelerine özel yeni kampanyası Prime Alışveriş Festivali bugün başladı. İndirimler 13 Ekim’e kadar devam edecek.

    Prime Alışveriş Festivali’nden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor. Prime üyeliği aylık 49,90 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez üye olacak müşteriler 30 gün ücretsiz deneyebiliyor.

    Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

    Öne çıkan indirimli ürünler


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Forumdan Konular

    telefonda kopyala yapıştır yapamıyorum ford b-max kronik sorunlar 1 haftada araba kullanmayı öğrenmek dyo mu marshall mı polisan mı debriyaj ayarı nasıl yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
