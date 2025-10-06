Amazon Prime Alışveriş Festivali: İşte öne çıkan indirimli ürünler

Prime Alışveriş Festivali’nden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor. Prime üyeliği aylık 49,90 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez üye olacak müşteriler 30 gün ücretsiz deneyebiliyor.
Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali
Öne çıkan indirimli ürünler
- Teno 12'li Kağıt Havlu: 105 TL
- Papia 3 Katlı 12'li Kağıt Havlu: 159 TL
- LEGO Friends Mobil Pastane 42606: 241 TL
- Aula AWK310 Bluetooth 4.0 Kablosuz Telefon Tablet Standlı TKL Türkçe Q Klavye: 388 TL
- Xiaomi Mi Smart Scale 2 Akıllı Bluetooth Dijital Baskül: 654 TL
- Maxword SLC-40USB-BT Şarjlı Soundbar 40 Watt Bluetooth USB Şarjlı: 669 TL
- Aula F2067 RGB TKL Blue Switch Kablolu Mekanik Oyuncu Klavyesi: 836 TL
- Lenovo Business Casual 17" Laptop Sırt Çantası: 899 TL
- Razer Cobra RGB Optik Kablolu Oyuncu Mouse: 1.045 TL
- Monopoly Cheaters Edition: 1.119 TL
- Enshall Kablosuz Şarjlı 3 Kademeli Mini Araç Süpürgesi: 1.129 TL
- PUMA Hypnotic LS Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin: 1.174 TL
- Contigo Streeterville 1.20 lt Pipetli Termos Bardak: 1.194 TL
- Harbinger MM840 Anka Çamaşır Kurutma Askısı: 1.325 TL
- LEGO Wednesday: Wednesday Addams Figürü 76780: 1.351 TL
- Vileda Turbo Colors 2in1 Temizlik Seti: 1.395 TL
- LEGO Icons Minik Bitkiler 10329: 1.560 TL
- Razer Basilisk V3 RGB Optik Kablolu Oyuncu Mouse: 1.694 TL
- Braun Series 3 300 BT 3in1 Tıraş Makinesi: 1.729 TL
- Razer Seiren V3 Mini Ultra Kompakt USB Mikrofon: 1.824 TL
- Dökümix Ultra Plus 1800 W Izgara ve Tost Makinesi: 2.012 TL
- Aula F99 3 Modlu RGB Hot Swap GrayWood V3 Switch Kablosuz Klavye: 2.552 TL
- Braun Satin Hair 7 Iontech ST710 Airstyler Saç Şekillendirici: 2.609 TL
- Razer Kraken V4 X RGB 7.1 Type-C Kablolu Oyuncu Kulaklığı: 2.930 TL
- Razer Huntsman V3 X TKL RGB Purple Switch Kablolu Mekanik Oyuncu Klavyesi: 3.158 TL
- Braun Silk-Epil 5 5-230 Islak Kuru Epilasyon Aleti: 3.247 TL
- Razer Basilisk V3 Pro 35K Optik Kablolu/Kablosuz Oyuncu Mouse: 3.590 TL
- Polaroid Now Gen 3 Instant Dijital Fotoğraf Makinesi: 4.504 TL
- Hais 150 Bar Profesyonel İnverter Basınçlı Oto Yıkama Makinası: 5.415 TL
- MSI MAG CoreLiquid I360 360 mm İşlemci Sıvı Soğutucu: 5.999 TL
- Razer Barracuda X Chroma Kablosuz Oyuncu Kulaklık: 7.357 TL
- JBL Tour One M2 ANC Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 7.706 TL
- Wanbo T6 Max 550 Lümen Wi-Fi Android Taşınabilir Mini LED Projeksiyon Cihazı: 7.829 TL
- Zwilling Simplify 5'li Çelik Tencere Seti: 13.332 TL
- Asus TUF Gaming VG34VQ3B 34" 1 ms WQHD Curved 180 Hz Oyuncu Monitörü: 13.936 TL
- Zotac RTX 4060 Gaming Twin Edge Ekran Kartı: 14.999 TL
- Samsung LS32DG702EUXUF 32" Odyssey G7 G70D UHD 144Hz Oyun Monitörü: 21.999 TL
- Huawei MatePad Pro 12.2" PaperMatte Edition 512 GB Tablet: 27.809 TL
- Samsung OLED G9 49 inç 5120x1440 Dual QHD 240 Hz Oyun Monitörü: 39.999 TL
