Amazon'da Prime Day'e özel 2.000 TL indirim kodu

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Tam Boyutta Gör Amazon Prime Day kampanyasında indirimli fiyatlara ek indirim fırsatı sunan 2.000 TL indirim kodu kampanyası başladı. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde sepette anında 2.000 TL indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kupon kodu stoklarla sınırlı olduğu hızlıca tükeniyor. Acele etmenizi öneririz.

20.000 TL ve üzerine 2.000 TL indirim kodu: PDAY2000

Kupon kodunu kullanabileceğiniz tüm ürünler için tıklayın:

Amazon Prime Day İndirimleri

Hangi kategorilerde geçerli?

İndirim kodu yalnızca Amazon Mobil Uygulamasından yapılan alışverişlerde geçerli. Kupon kodunu telefon, PC ve elektronik hariç tüm kategorilerde dilediğiniz ürünlerde kullanabilirsiniz.

Samsung, TCL ve iFFALCON TV'lerde Prime Day fırsatları 18 sa. önce eklendi

Kupon Kodu Nasıl Kullanılır?

Amazon mobil uygulamasında ürünü sepete ekleyin Ödeme adımına devam edin. Kart bilgilerinin altında yer alan "Hediye Kartları ve Promosyon Kodu Kullan" seçeneğine dokunun. Açılan alana PDAY2000 kodunu girin ve Kullan butonuna basın. Sepetinizde 2.000 TL indirim uygulanacaktır.

📹 DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo

💰 24.999 TL

🎁 PDAY2000 ile: 22.999 TL

🔗 https://www.amazon.com.tr/dp/B0CG19FGQ5

☕ Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

💰 24.999 TL

🎁 PDAY2000 ile: 22.999 TL

🔗 https://www.amazon.com.tr/dp/B0GCZGMSDT

🧹 Philips 9000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge

💰 23.999 TL

🎁 PDAY2000 ile: 21.999 TL

🔗 https://www.amazon.com.tr/dp/B0GCNS1FCR

✨ Philips 5000 Serisi Islak Kuru Robot Süpürge

💰 21.499 TL (Yılın En Düşük Fiyatı)

🎁 PDAY2000 ile: 19.499 TL

🔗 https://www.amazon.com.tr/dp/B0DPJB86B9

✨ Xiaomi Robot Vacuum MOP5 Akıllı Robot Süpürge

💰 35.576 TL

🎁 PDAY2000 ile: 32.576 TL

🔗 https://www.amazon.com.tr/dp/B0FDW2GFT9

🧺 Arçelik 10121 1200 Devir 10 Kg Çamaşır Makinesi

💰 24.069 TL (Yılın En Düşük Fiyatı)

🎁 PDAY2000 ile: 22.069 TL

🔗 https://www.amazon.com.tr/dp/B0H3KW79SR

💇‍♀️ Dyson Airwrap i.d.™ saç şekillendirme ve kurutma seti

💰 25.990 TL

🎁 PDAY2000 ile: 23.990 TL

🔗 https://www.amazon.com.tr/dp/B0FLK45SF7

🛞 Thrustmaster T300 RS GT Edition Yarış Direksiyonu ve 3 Pedallı Pedal Seti

💰 24.999 TL

🎁 PDAY2000 ile: 22.999 TL

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Amazon Prime Day İndirimleri

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon'da Prime Day'e özel 2.000 TL indirim kodu

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