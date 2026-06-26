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    Amazon'da Prime Day'e özel 2.000 TL indirim kodu

    Amazon Prime Day'de 20 bin TL ve üzeri tüm ürünlerde 2 bin TL indirim uygulayan kupon kodu haberimizde. Bu indirim koduyla pek çok üründe son ayların en düşük fiyatı elde ediliyor.

    Amazon'da Prime Day'e özel 2.000 TL indirim kodu Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Day kampanyasında indirimli fiyatlara ek indirim fırsatı sunan 2.000 TL indirim kodu kampanyası başladı. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde sepette anında 2.000 TL indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kupon kodu stoklarla sınırlı olduğu hızlıca tükeniyor. Acele etmenizi öneririz.

    20.000 TL ve üzerine 2.000 TL indirim kodu: PDAY2000

    Kupon kodunu kullanabileceğiniz tüm ürünler için tıklayın:

    Amazon Prime Day İndirimleri

    Hangi kategorilerde geçerli?

    İndirim kodu yalnızca Amazon Mobil Uygulamasından yapılan alışverişlerde geçerli. Kupon kodunu telefon, PC ve elektronik hariç tüm kategorilerde dilediğiniz ürünlerde kullanabilirsiniz.

    Kupon Kodu Nasıl Kullanılır?

    1. Amazon mobil uygulamasında ürünü sepete ekleyin
    2. Ödeme adımına devam edin.
    3. Kart bilgilerinin altında yer alan "Hediye Kartları ve Promosyon Kodu Kullan" seçeneğine dokunun.
    4. Açılan alana PDAY2000 kodunu girin ve Kullan butonuna basın.
    5. Sepetinizde 2.000 TL indirim uygulanacaktır.

    📹 DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo
    💰 24.999 TL
    🎁 PDAY2000 ile: 22.999 TL
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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    enreka_tr 16 saat önce

    On bildiğin Kia olmuş

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