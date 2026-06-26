Amazon'da Prime Day'e özel 2.000 TL indirim kodu

20.000 TL ve üzerine 2.000 TL indirim kodu: PDAY2000
Kupon kodunu kullanabileceğiniz tüm ürünler için tıklayın:
Hangi kategorilerde geçerli?
İndirim kodu yalnızca Amazon Mobil Uygulamasından yapılan alışverişlerde geçerli. Kupon kodunu telefon, PC ve elektronik hariç tüm kategorilerde dilediğiniz ürünlerde kullanabilirsiniz.
Kupon Kodu Nasıl Kullanılır?
- Amazon mobil uygulamasında ürünü sepete ekleyin
- Ödeme adımına devam edin.
- Kart bilgilerinin altında yer alan "Hediye Kartları ve Promosyon Kodu Kullan" seçeneğine dokunun.
- Açılan alana PDAY2000 kodunu girin ve Kullan butonuna basın.
- Sepetinizde 2.000 TL indirim uygulanacaktır.
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