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    Amazon'da Prime indirimine giren telefon modelleri (Ekim 2026)

    Telefon fiyatlarının yükseldiği şu günlerde Amazon'daki Prime indirimleri dikkat çekiyor. Samsung, Apple ve Xiaomi marka bazı telefonlar en düşük fiyat seviyesine geriledi.

    Amazon'da Prime indirimine giren telefon modelleri (Ekim 2026) Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Alışveriş Festivali kapsamında çok sayıda telefon modelinde Prime üyelerine özel indirimler başladı. 12 Ekim'e kadar devam edecek kampanyada Samsung, Apple ve Xiaomi gibi markaların modelleri indirime girdi. Bazı telefonlarda son ayların en düşük fiyatları görülüyor.

    Telefon fiyatları yükselirken indirimlerin önemi arttı

    Son dönemlerde bellek krizinin etkisiyle telefon fiyatları artmaya devam ediyor. Özellikle de Türkiye'de son haftalarda Apple ve Samsung'un fiyat artışına gitmesiyle birlikte sektör genelinde fiyatlar zamlandı.

    Bu nedenle Prime Alışveriş Festivali gibi indirim dönemleri çok daha kritik hale geldi. Önceki yıllara kıyasla bu sene az sayıda modelde indirim mevcut ancak her geçen gün fiyatların arttığı bu dönemde bu fırsatların tekrarı olmayabilir.

    Fiyatı düşerse aradaki fark iade

    Amazon'un sevilen avantajlarından biri olan "fark iade" kampanyası Prime Alışveriş Festivali ile geri geliyor. 5-12 Ekim tarihleri arasında satıcısı Amazon.com.tr olan ve fırsat etiketine sahip olan ürünleri satın alan Prime üyeleri, ürünün fiyatının satın alındığı fiyatın altına düşmesi durumunda aradaki farkı 28 Ekim'de geri alacak.

    Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

    📱 Amazon'da İndirimli Telefon Modelleri
    Model Fiyat Avantaj
    OVİON V8 Lite 4GB Ram + 128GB ₺7.199 En Düşük Fiyat
    Nothing CMF Phone 1 8GB RAM + 128GB ₺14.899 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Samsung Galaxy A26 5G, 8GB RAM + 256GB ₺18.999 En Düşük Fiyat
    Samsung Galaxy A57 5G 8GB RAM + 128GB ₺27.079 En Düşük Fiyat
    Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G, 8GB RAM + 256GB ₺28.390 En Düşük Fiyat
    Samsung Galaxy S26 FE 8 GB RAM + 256GB ₺47.799 Dip Fiyat
    Samsung Galaxy Z Flip6, 12GB RAM + 512GB ₺53.999 En Düşük Fiyat
    Samsung Galaxy S25+, 12GB RAM + 512GB ₺70.110 En Düşük Fiyat
    Samsung Galaxy S25 Ultra, 12GB RAM + 512GB ₺71.499 En Düşük Fiyat
    iPhone 16 128 GB Beyaz ₺73.700 En Düşük Fiyat
    iPhone 17e 512 GB Pembe ₺80.699 En Düşük Fiyat
    iPhone 16 Plus 256 GB Pembe ₺84.199 En Düşük Fiyat
    iPhone 16 Plus 256 GB Deniz Mavisi ₺87.299 En Düşük Fiyat
    iPhone 17 256 GB Ada Çayı ₺88.989 En Düşük Fiyat
    iPhone 17 256 GB Sis Mavisi ₺89.045 En Düşük Fiyat
    iPhone 17 Pro Max 512 GB Kozmik Turuncu ₺121.799 365 Günün En Düşük Fiyatı
    iPhone 17 Pro Max 512 GB Abis Rengi ₺125.799 En Düşük Fiyat
    iPhone 18 Pro 512 GB Siyah ₺149.670 Dip Fiyat
    Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16GB+1 TB ₺154.999  30 Günün En Düşük Fiyatı

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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