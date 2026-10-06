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Tam Boyutta Gör Amazon Prime Alışveriş Festivali kapsamında çok sayıda telefon modelinde Prime üyelerine özel indirimler başladı. 12 Ekim'e kadar devam edecek kampanyada Samsung, Apple ve Xiaomi gibi markaların modelleri indirime girdi. Bazı telefonlarda son ayların en düşük fiyatları görülüyor.

Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (6 Ekim 2026) 11 sa. önce eklendi

Telefon fiyatları yükselirken indirimlerin önemi arttı

Son dönemlerde bellek krizinin etkisiyle telefon fiyatları artmaya devam ediyor. Özellikle de Türkiye'de son haftalarda Apple ve Samsung'un fiyat artışına gitmesiyle birlikte sektör genelinde fiyatlar zamlandı.



Bu nedenle Prime Alışveriş Festivali gibi indirim dönemleri çok daha kritik hale geldi. Önceki yıllara kıyasla bu sene az sayıda modelde indirim mevcut ancak her geçen gün fiyatların arttığı bu dönemde bu fırsatların tekrarı olmayabilir.

Fiyatı düşerse aradaki fark iade

Amazon'un sevilen avantajlarından biri olan "fark iade" kampanyası Prime Alışveriş Festivali ile geri geliyor. 5-12 Ekim tarihleri arasında satıcısı Amazon.com.tr olan ve fırsat etiketine sahip olan ürünleri satın alan Prime üyeleri, ürünün fiyatının satın alındığı fiyatın altına düşmesi durumunda aradaki farkı 28 Ekim'de geri alacak.

Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon'da Prime indirimine giren telefon modelleri (Ekim 2026)

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