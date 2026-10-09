Laptop almanın tam zamanı: Amazon Prime indirimlerinde son fırsatlar!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Alışveriş Festivali kapsamında dizüstü bilgisayar modellerinde dikkat çeken indirimler devam ediyor. ASUS, Lenovo, HP, MSI, Gigabyte, GameGaraj ve Dell gibi markaların çok sayıda laptop modeli avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanyada bazı modellerde son ayların, hatta son 365 günün en düşük fiyatları öne çıkıyor.

Bellek krizinin etkisiyle bilgisayar fiyatlarının yükseldiği bir dönemde gelen bu indirimler, yeni bir laptop satın almayı düşünenler için önemli bir fırsat sunuyor. Hem günlük kullanım hem de iş, eğitim ve oyun için farklı ihtiyaçlara hitap eden modeller arasından bütçenize uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

Amazon'da Prime indirimine giren telefon modelleri (Ekim 2026) 2 gün önce eklendi

Yalnızca Prime üyelerinin yararlanabildiği Prime Alışveriş Festivali indirimleri 12 Ekim'de sona erecek. Dizüstü bilgisayar almayı planlıyorsanız kampanya bitmeden bu fırsatları değerlendirmekte fayda var.

Fiyatı düşerse aradaki fark iade

Amazon'un sevilen avantajlarından biri olan "fark iade" kampanyası Prime Alışveriş Festivali ile geri geliyor. 5-12 Ekim tarihleri arasında satıcısı Amazon.com.tr olan ve fırsat etiketine sahip olan ürünleri satın alan Prime üyeleri, ürünün fiyatının satın alındığı fiyatın altına düşmesi durumunda aradaki farkı 28 Ekim'de geri alacak.

Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon'da Prime indirimli laptoplar (Ekim 2026)

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: