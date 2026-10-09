Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Laptop almanın tam zamanı: Amazon Prime indirimlerinde son fırsatlar!

    Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu laptoplarında avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. İndirime giren notebook modellerini sizin için listeledik.

    Amazon'da Prime indirimli laptoplar (Ekim 2026) Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Alışveriş Festivali kapsamında dizüstü bilgisayar modellerinde dikkat çeken indirimler devam ediyor. ASUS, Lenovo, HP, MSI, Gigabyte, GameGaraj ve Dell gibi markaların çok sayıda laptop modeli avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanyada bazı modellerde son ayların, hatta son 365 günün en düşük fiyatları öne çıkıyor.

    Bellek krizinin etkisiyle bilgisayar fiyatlarının yükseldiği bir dönemde gelen bu indirimler, yeni bir laptop satın almayı düşünenler için önemli bir fırsat sunuyor. Hem günlük kullanım hem de iş, eğitim ve oyun için farklı ihtiyaçlara hitap eden modeller arasından bütçenize uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

    Yalnızca Prime üyelerinin yararlanabildiği Prime Alışveriş Festivali indirimleri 12 Ekim'de sona erecek. Dizüstü bilgisayar almayı planlıyorsanız kampanya bitmeden bu fırsatları değerlendirmekte fayda var.

    Fiyatı düşerse aradaki fark iade

    Amazon'un sevilen avantajlarından biri olan "fark iade" kampanyası Prime Alışveriş Festivali ile geri geliyor. 5-12 Ekim tarihleri arasında satıcısı Amazon.com.tr olan ve fırsat etiketine sahip olan ürünleri satın alan Prime üyeleri, ürünün fiyatının satın alındığı fiyatın altına düşmesi durumunda aradaki farkı 28 Ekim'de geri alacak.

    Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

    💻 Amazon'da indirimli dizüstü bilgisayarlar (Ekim 2026)
    Model Fiyat Avantaj
    HP 15S, Core i3-1115G4, 8 GB RAM, 256 GB SSD ₺26.499 90 Günün En Düşük Fiyatı
    Lenovo IdeaPad Slim 3, Ryzen 7 170, 8GB RAM, 512GB SSD ₺26.899 En Düşük Fiyat
    Casper Nirvana X600, Ryzen 5 7430U, 8 GB RAM, 500 GB SSD ₺27.516 TL 90 Günün En Düşük Fiyatı
    Asus Vivobook 16, Snapdragon X X1-26-100 İşlemci, 8GB RAM, 256GB SSD, Windows 11 ₺31.300 365 Günün En Düşük Fiyatı

    Lenovo IdeaPad Slim 3, Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 512GB SSD

    		 ₺33.899 En Düşük Fiyat
    Lenovo Ideapad Slim 3, Ryzen 7 170, 16GB RAM, 512GB  SSD ₺34.899 30 Günün En Düşük Fiyatı
    HP 250 G10, Core i5-1334U, 16GB RAM, 512SSD ₺35.699 En Düşük Fiyat
    LENOVO ThinkBook 14 G7 Intel Ultra 5-125U 16GB RAM 512GB ₺39.999 %7 İndirim
    MSI CYBORG 15, Core i5-13420H, RTX4050, 16GB RAM, 512 GB SSD ₺47.039 En Düşük Fiyat
    Asus TUF Gaming F16, Core 5 210H, RTX 4050, 16 GB RAM, 512 GB SSD ₺48.999 En Düşük Fiyat
    Dell Pro 15 Essential, Core i5-1334U, 16GB RAM 2TB SSD, Windows 11 ₺48.749 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Asus Zenbook 14, Snapdragon X X1 26 100 İşlemci, 16 GB RAM, 512 GB SSD, OLED, Windows 11 ₺49.400 90 Günün En Düşük Fiyatı
    Lenovo LOQ Essential, Core i5 13450HX, RTX 5060, 16GB RAM, 512 GB ₺57.108 30 Günün En Düşük Fiyatı
    HP HyperX Omen, Ryzen 5 240, RTX 5060, 24 GB RAM, 512 GB SSD ₺60.999 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Lenovo Legion 5, Core Ultra 7 356H, RTX 5060, 32GB RAM, 1TB SSD OLED ₺99.999 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Game Garaj Slayer X7T-5070, Core i7 14650HX, RTX 5070, 32GB RAM, 1TB SSD ₺104.499 60 Günün En Düşük Fiyatı
    GIGABYTE GAMING A18 PRO Slim, Intel Core 7 240H, RTX 5070Ti, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Windows 11 ₺115.990 365 Günün En Düşük Fiyatı
    MSI Katana 17, Core i7 14650HX, RTX5060, 32GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11 + Çanta ₺117.025 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Lenovo Legion 5, Core Ultra 7 255HX, RTX 5070, 32GB RAM, 1TB SSD, OLED ₺139.999 %11 İndirim
    GIGABYTE GAMING A18 PRO Slim, Intel Core 7 240H, RTX 5080, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Windows 11 ₺148.519 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Lenovo Legion Pro 7, Core Ultra 9 275HX, RTX 5070 Ti, 32GB RAM, 1TB SSD, OLED ₺179.999 365 Günün En Düşük Fiyatı

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hgs plaka değiştirme siyah çekirge eve neden gelir skyrim special edition türkçe yama proware turbo fan araba vitese neden geçmez

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO Camon 20s Pro 5G
    TECNO Camon 20s Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP | Intel Core i3-1115G4
    HP | Intel Core i3-1115G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum