Laptop almanın tam zamanı: Amazon Prime indirimlerinde son fırsatlar!
Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu laptoplarında avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. İndirime giren notebook modellerini sizin için listeledik.
Bellek krizinin etkisiyle bilgisayar fiyatlarının yükseldiği bir dönemde gelen bu indirimler, yeni bir laptop satın almayı düşünenler için önemli bir fırsat sunuyor. Hem günlük kullanım hem de iş, eğitim ve oyun için farklı ihtiyaçlara hitap eden modeller arasından bütçenize uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz.
Yalnızca Prime üyelerinin yararlanabildiği Prime Alışveriş Festivali indirimleri 12 Ekim'de sona erecek. Dizüstü bilgisayar almayı planlıyorsanız kampanya bitmeden bu fırsatları değerlendirmekte fayda var.
Fiyatı düşerse aradaki fark iade
Amazon'un sevilen avantajlarından biri olan "fark iade" kampanyası Prime Alışveriş Festivali ile geri geliyor. 5-12 Ekim tarihleri arasında satıcısı Amazon.com.tr olan ve fırsat etiketine sahip olan ürünleri satın alan Prime üyeleri, ürünün fiyatının satın alındığı fiyatın altına düşmesi durumunda aradaki farkı 28 Ekim'de geri alacak.