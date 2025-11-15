Amazon’da SteelSeries Rival 3 Gen 2 oyuncu faresinde dip fiyat fırsatı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’un Gülümseten Kasım kampanyası kapsamında fiyatı 1.000 TL’nin altına inen SteelSeries Rival 3 Gen 2'de bir indirim daha yapıldı ve fiyatı 874 TL’ye düştü.

Satın almak için tıklayın: SteelSeries Rival 3 Gen 2 RGB Gaming Mouse

Birinci nesilden daha düşük fiyata ikinci nesil Rival 3

1.299 TL’lik fiyatıyla geçtiğimiz Haziran ayında satışa sunulan Steelseries Rival 3 Gen 2’nin fiyatı 426 TL’lik indirime girmiş oldu. 874 TL'lik fiyatı ile bugüne kadarki en düşük fiyata indi. Rival 3 Gen 2, eski nesil Rival 3’ten bile daha ucuza satılıyor.

Sınıfının en hızlı mouse'larından biri

Steelseries’in yüksek satış başarısı yakalayan ve oyuncuların beğenisini kazanan SteelSeries Rival 3’ün yenilenen versiyonu SteelSeries Rival 3 Gen 2 daha hızlı tepki süresi ve TrueMove sensörü ile dikkat çekiyor.

Yeni Rival 3 Gen 2, 1.35 ms tıklama gecikmesiy değeriyle sınıfının en hızlı farelerinden biri olma özelliği taşıyor. Önceki nesle göre daha hızlı tepki veriyor. Online oyunlarda hız kazandırıyor. Ayrıca yeni %100 PTFE ayaklar ile daha pürüzsüz ve daha kaygan bir şekilde hareket ediyor.

Rival 3 Gen 2 TrueMove Core 8.500 DPI sensör ile geliyor. Prism destekli 360° RGB aydınlatması bulunuyor. Yalnızca 77 gram ağırlığındaki mouse, 60 milyon tıklama garantili mekanik anahtarlar ile geliyor.

Yüksek performanslı, uzun ömürlü ve hafif bir mouse arıyorsanız 874 TL’lik fiyatı ile Steelseries Rival 3 Gen 2’yi tercih edebilirsiniz.

