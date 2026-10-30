Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon'da teknolojik ürünlerde öne çıkan fırsatlar: Gülümseten Kasım başladı!

    Amazon Gülümseten Kasım 2026 indirimlerinde öne çıkan teknoloji ürünlerini derledik. Telefon, bilgisayar, oyuncu ekipmanı ve ev elektroniği fırsatları burada.     

    Amazon'da teknolojik ürünlerde öne çıkan fırsatlar 2026 Tam Boyutta Gör
    Amazon Gülümseten Kasım 2026 kampanyası başladı. Kasım ayı boyunca devam edecek kampanyada teknoloji ürünlerinden ev elektroniğine kadar pek çok kategoride indirimli fiyatlar sunuluyor. Telefon, bilgisayar, televizyon ve oyun aksesuarları başta olmak üzere öne çıkan teknoloji fırsatlarını sizler için derledik.

    Amazon Gülümseten Kasım kampanyası kapsamında telefon, bilgisayar, televizyon, oyun konsolu, ev elektroniği, giyim, market, kişisel bakım, ofis, spor, otomotiv ve bebek ürünleri dahil olmak üzere pek çok kategoride indirimler bulunuyor. Listemizde son 30, 60, 90 ve 365 günün en düşük fiyatlarıyla satışa sunulan ürünlerin yanı sıra dip fiyat seviyesindeki fırsatlara da yer verdik.

    Amazon indirimlerini DH ile takip edin

    Amazon Gülümseten Kasım boyunca öne çıkan fırsatları, düşük fiyatlı ürünleri ve stoklarla sınırlı kampanyaları DonanımHaber'de paylaşmaya devam ediyoruz. Güncel indirimleri kaçırmamak için DH Sıcak Fırsatlar forumunu ve indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.

    DH mobil uygulamasını kullanarak Sıcak Fırsatlar forumunda paylaşılan ürün bağlantılarına da kolayca ulaşabilirsiniz.

    📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu
    📢 Amazon Türkiye İndirimleri, Fırsatları ve Kampanyaları [Ana Konu]
    📢 Amazon Türkiye Sadece İndirimli Ürün ve Fırsat Paylaşımları [Ana Konu]
    📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı:
    https://t.me/dhsicak_firsatlar
    📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanal:
    https://whatsapp.com/channel/0029Va8Yr1KDDmFXAqZVvX2V

    🔥 Teknolojik Ürünlerde Öne Çıkan Fırsatlar
    Ürün ve Link Fiyat Avantaj
    Mcdodo CA-1100 Type-c 100W USB-C Örgülü Kablo 379₺ 90 Günün En Düşük Fiyatı
    Razer DeathAdder Essential (2021) Kablolu Mouse Beyaz 880₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Juo Magsafe Powerbank 10000mAh Standlı 20W 1.199₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Razer Basilisk V3 X HyperSpeed Kablosuz Gaming Mouse 1.838₺ En Düşük Fiyat
    Razer Blackshark V2 X (PlayStation) Kablolu Gaming Kulaklık 1.997₺ %12 İndirim
    Ugreen Hitune Max 5C ANC Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 2.392₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Gigabyte A520M-K-V2 AMD AM4 DDR4 Micro ATX Anakart 2.449₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Asus TUF Gaming K3 RGB Red Switch Mekanik Kablolu Gaming (Oyuncu) Klavye 3.299₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Razer Barracuda X Kablosuz Gaming Kulaklık Beyaz 3.999₺ 90 Günün En Düşük Fiyatı
    UGREEN HiTune Max6 Studio Pro Hibrit Aktif Gürültü Engelleyici Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 4.102₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    MSI MAG CoreLiquid A13 360 mm İşlemci Sıvı Soğutucu 4.509₺ 60 Günün En Düşük Fiyatı
    Arctic Liquid Freezer III Pro 420 ACFRE00181A İşlemci Sıvı Soğutucu 5.999₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Hoover HFG10P 011 Şarjlı Dikey Süpürge 5.999₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Pruveeo D90-4CH FHD Wi-Fi GPS Araç Kamerası + 128GB SD Kart 6.539₺ 180 Günün En Düşük Fiyatı
    Samsung Odyssey G4 27" 1 ms Full HD IPS 240 Hz Oyuncu Monitörü 6.914₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    AMD Ryzen 7 8700F Wraith Stealth Soğutuculu İşlemci 8.599₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Philips PowerCyclone XC6552/01 Şarjlı Dikey Süpürge 9.603₺ 90 Gün En Düşük Fiyatı
    Philips Hava Temizleyici 2200 Serisi 12.899₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    KTC 27" 1Ms 200Hz 2K QHD HDR1000 Mini LED Gaming Monitör 14.937₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Intel Ultra 7 270K Plus Yirmi Dört Çekirdek 3.7 GHz Kutusuz İşlemci 18.508₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Huawei Nova 11 Telefon 256 GB 8 GB RAM 16.499₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    JBL Xtreme 5 Siyah Bluetooth Hoparlör 19.793₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    General Mobile GM 26 Pro 256 GB 12 GB 20.660₺ Dip Fiyat
    DJI Lito X1 RC-N3 Kumandalı Drone 20.849₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    LG UltraGear GX7 27" 0.03ms 240Hz 2K OLED Oyuncu Monitörü 22.499₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Samsung Galaxy A37 256 GB 8 GB 24.199₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Xiaomi POCO X8 Telefon 8GB RAM 256GB 29.499₺ Dip Fiyat
    Dell Alienware AW2725DF 27 inç QHD 360 Hz QD OLED Monitör 32.999₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    DJI Romo S Robot Süpürge, Paspas ve İstasyonlu 39.999₺ 60 Günün En Düşük Fiyatı
    MOVA E50 Pro Ultra Robot Süpürge 39.999₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Samsung Galaxy S26 FE Su Yeşili 256GB 46.849₺ Dip Fiyat
    HP OMEN Gaming Laptop RTX 5060, Ryzen 7 260, 16 GB RAM, 512 GB 63.499₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    HP OMEN Gaming Laptop RTX 5060, Ryzen 5 240, 24 GB, 512 GB 65.999₺ En Düşük Fiyat
    iPhone 16 (128 GB) 70.499₺ En Düşük Fiyat
    iPhone 17 512 GB 94.599₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    iPhone 17 Pro Max 256 GB 111.698₺ En Düşük Fiyat
    GIGABYTE Gaming Laptop, RTX 5070Ti, Core 7 240H, 32GB RAM, 1TB 114.000₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    iPhone 17 Pro 1 TB 124.349₺ 90 Günün En Düşük Fiyatı
    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB 126.999₺ 60 Günün En Düşük Fiyatı

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.5 gol üst ne demek nazi filmleri ölümlü trafik kazası tazminat alanlar yorumları citroen c4 1.6 e-hdi tev bursu güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum