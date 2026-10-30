Amazon'da teknolojik ürünlerde öne çıkan fırsatlar: Gülümseten Kasım başladı!

Teknoloji Editörü
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Amazon Gülümseten Kasım 2026 kampanyası başladı. Kasım ayı boyunca devam edecek kampanyada teknoloji ürünlerinden ev elektroniğine kadar pek çok kategoride indirimli fiyatlar sunuluyor. Telefon, bilgisayar, televizyon ve oyun aksesuarları başta olmak üzere öne çıkan teknoloji fırsatlarını sizler için derledik.
Amazon Gülümseten Kasım kampanyası kapsamında telefon, bilgisayar, televizyon, oyun konsolu, ev elektroniği, giyim, market, kişisel bakım, ofis, spor, otomotiv ve bebek ürünleri dahil olmak üzere pek çok kategoride indirimler bulunuyor. Listemizde
son 30, 60, 90 ve 365 günün en düşük fiyatlarıyla satışa sunulan ürünlerin yanı sıra dip fiyat seviyesindeki fırsatlara da yer verdik.
Amazon indirimlerini DH ile takip edin
Amazon Gülümseten Kasım boyunca öne çıkan fırsatları, düşük fiyatlı ürünleri ve stoklarla sınırlı kampanyaları DonanımHaber'de paylaşmaya devam ediyoruz. Güncel indirimleri kaçırmamak için DH Sıcak Fırsatlar forumunu ve indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.
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Sıcak Fırsatlar forumunda paylaşılan ürün bağlantılarına da kolayca ulaşabilirsiniz.
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DH Sıcak Fırsatlar Forumu
📢 Amazon Türkiye İndirimleri, Fırsatları ve Kampanyaları [Ana Konu]
📢 Amazon Türkiye Sadece İndirimli Ürün ve Fırsat Paylaşımları [Ana Konu]
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🔥 Teknolojik Ürünlerde Öne Çıkan Fırsatlar
Ürün ve Link
Fiyat
Avantaj
Mcdodo CA-1100 Type-c 100W USB-C Örgülü Kablo 379₺
90 Günün En Düşük Fiyatı
Razer DeathAdder Essential (2021) Kablolu Mouse Beyaz 880₺
30 Günün En Düşük Fiyatı
Juo Magsafe Powerbank 10000mAh Standlı 20W 1.199₺
30 Günün En Düşük Fiyatı
Razer Basilisk V3 X HyperSpeed Kablosuz Gaming Mouse 1.838₺
En Düşük Fiyat
Razer Blackshark V2 X (PlayStation) Kablolu Gaming Kulaklık 1.997₺
%12 İndirim
Ugreen Hitune Max 5C ANC Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 2.392₺
30 Günün En Düşük Fiyatı
Gigabyte A520M-K-V2 AMD AM4 DDR4 Micro ATX Anakart 2.449₺
30 Günün En Düşük Fiyatı
Asus TUF Gaming K3 RGB Red Switch Mekanik Kablolu Gaming (Oyuncu) Klavye 3.299₺
365 Günün En Düşük Fiyatı
Razer Barracuda X Kablosuz Gaming Kulaklık Beyaz 3.999₺
90 Günün En Düşük Fiyatı
UGREEN HiTune Max6 Studio Pro Hibrit Aktif Gürültü Engelleyici Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 4.102₺
365 Günün En Düşük Fiyatı
MSI MAG CoreLiquid A13 360 mm İşlemci Sıvı Soğutucu 4.509₺
60 Günün En Düşük Fiyatı
Arctic Liquid Freezer III Pro 420 ACFRE00181A İşlemci Sıvı Soğutucu 5.999₺
365 Günün En Düşük Fiyatı
Hoover HFG10P 011 Şarjlı Dikey Süpürge 5.999₺
30 Günün En Düşük Fiyatı
Pruveeo D90-4CH FHD Wi-Fi GPS Araç Kamerası + 128GB SD Kart 6.539₺
180 Günün En Düşük Fiyatı
Samsung Odyssey G4 27" 1 ms Full HD IPS 240 Hz Oyuncu Monitörü 6.914₺
30 Günün En Düşük Fiyatı
AMD Ryzen 7 8700F Wraith Stealth Soğutuculu İşlemci 8.599₺
365 Günün En Düşük Fiyatı
Philips PowerCyclone XC6552/01 Şarjlı Dikey Süpürge 9.603₺
90 Gün En Düşük Fiyatı
Philips Hava Temizleyici 2200 Serisi 12.899₺
30 Günün En Düşük Fiyatı
KTC 27" 1Ms 200Hz 2K QHD HDR1000 Mini LED Gaming Monitör 14.937₺
30 Günün En Düşük Fiyatı
Intel Ultra 7 270K Plus Yirmi Dört Çekirdek 3.7 GHz Kutusuz İşlemci 18.508₺
365 Günün En Düşük Fiyatı
Huawei Nova 11 Telefon 256 GB 8 GB RAM 16.499₺
365 Günün En Düşük Fiyatı
JBL Xtreme 5 Siyah Bluetooth Hoparlör 19.793₺
365 Günün En Düşük Fiyatı
General Mobile GM 26 Pro 256 GB 12 GB 20.660₺
Dip Fiyat
DJI Lito X1 RC-N3 Kumandalı Drone 20.849₺
30 Günün En Düşük Fiyatı
LG UltraGear GX7 27" 0.03ms 240Hz 2K OLED Oyuncu Monitörü 22.499₺
365 Günün En Düşük Fiyatı
Samsung Galaxy A37 256 GB 8 GB 24.199₺
30 Günün En Düşük Fiyatı
Xiaomi POCO X8 Telefon 8GB RAM 256GB 29.499₺
Dip Fiyat
Dell Alienware AW2725DF 27 inç QHD 360 Hz QD OLED Monitör 32.999₺
365 Günün En Düşük Fiyatı
DJI Romo S Robot Süpürge, Paspas ve İstasyonlu 39.999₺
60 Günün En Düşük Fiyatı
MOVA E50 Pro Ultra Robot Süpürge 39.999₺
365 Günün En Düşük Fiyatı
Samsung Galaxy S26 FE Su Yeşili 256GB 46.849₺
Dip Fiyat
HP OMEN Gaming Laptop RTX 5060, Ryzen 7 260, 16 GB RAM, 512 GB 63.499₺
365 Günün En Düşük Fiyatı
HP OMEN Gaming Laptop RTX 5060, Ryzen 5 240, 24 GB, 512 GB 65.999₺
En Düşük Fiyat
iPhone 16 (128 GB) 70.499₺
En Düşük Fiyat
iPhone 17 512 GB 94.599₺
30 Günün En Düşük Fiyatı
iPhone 17 Pro Max 256 GB 111.698₺
En Düşük Fiyat
GIGABYTE Gaming Laptop, RTX 5070Ti, Core 7 240H, 32GB RAM, 1TB 114.000₺
365 Günün En Düşük Fiyatı
iPhone 17 Pro 1 TB 124.349₺
90 Günün En Düşük Fiyatı
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB 126.999₺
60 Günün En Düşük Fiyatı
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