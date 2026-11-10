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    Amazon'da televizyonlarda yılın en düşük fiyatları! İşte indirimli TV'ler

    Amazon Gülümseten Kasım indirimlerinde televizyonlardaki düşük fiyatlar dikkat çekiyor. Kaçırmamanız gereken indirimli TV modellerini listeledik.                 

    Amazon'da televizyonlarda yılın en düşük fiyatları (2026) Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Gülümseten Kasım kampanyasının yıldız kategorilerinden biri de televizyonlar oldu. QLED, MiniLED ve Micro RGB televizyon modellerinde son 365 günün günün en düşük fiyatları dikkat çekiyor. Televizyonunu yenilemeyi düşünenler bu fırsatlara mutlaka göz atsın.

    Fiyat düşerse aradaki fark iade

    Amazon.com.tr'de Prime üyeleri fiyatın düşme endişesi olmadan alışveriş yapıyor. Satın aldığınız bir televizyonun fiyatı Kasım ayı içerisinde daha da düşerse aradaki fark hesabınıza Amazon bakiyesi olarak iade edilecek. "Aradaki Fark İade" kampanyası satıcısı Amazon.com.tr olan ve kırmızı etiketli ürünlerde geçerli. Fiyatın Amazon'da düşmesi durumunda hesabınıza otomatik olarak iade gerçekleşecek.

    En ucuz Mini LED TV: 23.499₺

    Listemizde diğer sitelere göre uygun fiyata satılan Amazon'da son günlerin en düşük fiyat etiketli ürünlerini bir araya getirdik. Bu listede Next 55 inç Mini LED TV modeli 23.499 TL'lik fiyatı ile diikkat çekiyor. Mini LED TV'ler bağımsız aydınlatma bölgeleri sayesinde filmlerde gerçek siyahlar sunuyor. MiniLED ekranlar görüntü kalitesi olarak OLED'e yakın bir deneyim sunarken, OLED TV'lerdeki ekran yanması probleminin olmaması sayesinde çok daha uzun kullanım ömrü vaat ediyor. Next'in bu televizyonu, düşük fiyata en iyi görüntü kalitesi sunan modellerden biri.

    NextStar YE-55IDG11 55" Google Mini LED TV: 23.499₺

    Daha büyük boyutlu TV arayanlar için aynı modelin 65 inç ekran boyutlu ve dahili subwoofer'lı versiyonu olan NextStar YE-65IDWG11 modeli 34.999 TL'ye satılıyor. Oyunlarda 144 Hz yenileme hızı ve daha üst düzey görüntü kalitesi isteyenler için iFFALCON 75U95A 75 inç QD-Mini LED modeli de 60.999 TL'lik fiyatı ile dikkat çekiyor

    NextStar YE-65IDWG11 65" Google Mini LED TV: 34.999₺

    iFFALCON 75U95A 75 İnç QD-Mini LED 144Hz Gaming Google TV: 60.999₺

    Amazon'da Kasım indirimine giren televizyonlar (2026)
    Model ve Link Fiyat Avantaj
    Conti 32" HD Ready Dahili Uydu Alıcılı Android TV 7.749₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Next YE-32020GFSG4 HD 32" 82 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart LED TV 10.295₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Conti CT43AN300F Full HD Frameless 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart LED TV 11.999₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Next YE-43GFSG4 43" 109 Ekran Full HD Çerçevesiz Android TV 13.690₺ %6 İndirim
    TCL 50P7L Premium 4K Ultra HD 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV 22.309₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Samsung Crystal 43U8000F 4K Ultra HD 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV 22.949₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    NextStar YE-55IDG11 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart Mini LED TV 23.499₺ 60 Günün En Düşük Fiyatı
    iFFALCON 55U75A 55 İnç Smart TV 4K QLED 144Hz Gaming Google TV 26.899₺ 60 Günün En Düşük Fiyatı
    iFFALCON 50U95A 4K Ultra HD 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart Mini LED TV 27.999₺ 60 Günün En Düşük Fiyatı
    ROBO Hiking Serisi 65 inç 165 Ekran 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Smart QLED Google TV 30.100₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    TCL 50Q6C 4K Ultra HD 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart Mini LED TV 30.999₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    NextStar YE-65IDWG11 4K Ultra HD 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart Mini LED TV 34.999₺ 60 Günün En Düşük Fiyatı
    iFFALCON 65U65A Pro 4K Ultra HD 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV 36.999₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Samsung 65M1E 4K Ultra HD 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı Smart Mini LED TV 44.369₺ %2 İndirim
    Next YE-75JFSG8 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV 44.999₺ 60 Günün En Düşük Fiyatı
    NextStar YE-75IDWG11 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart Mini LED TV 47.999₺ 60 Günün En Düşük Fiyatı
    Samsung 75M1E 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı Smart Mini LED TV 54.639₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    iFFALCON 75U95A 75 İnç Smart TV 4K QD-Mini LED 144Hz Gaming Google TV 60.999₺ 90 Günün En Düşük Fiyatı
    TCL 65Q7D Pro 4K Ultra HD 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart SQD Mini LED TV 72.999₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Samsung 65R85H 4K Ultra HD 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı Smart Micro RGB TV 80.079₺ En Düşük Fiyat
    NextStar YE-85IDWP14 4K Ultra HD 85" 216 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart Mini LED TV 89.990₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Samsung 85QN900D, 85 inç 216 Ekran, 100 Hz, Neo QLED 8K Smart TV 209.299₺ 60 Günün En Düşük Fiyatı

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