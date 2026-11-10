Amazon'da televizyonlarda yılın en düşük fiyatları! İşte indirimli TV'ler

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

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Oynat Amazon, Gülümseten Kasım kampanyasıyla televizyonlarda yılın en düşük fiyatlarını sunuyor. Prime üyelerine fiyat düşüşünde aradaki farkı iade etme garantisi veren şirket; QLED, MiniLED ve Micro RGB modellerde cazip indirimler yapıyor. Kampanyada uygun fiyatlı Mini LED seçeneklerden yüksek yenileme hızlı oyuncu televizyonlarına kadar birçok farklı model öne çıkıyor. Televizyonunu yenilemek isteyen kullanıcılar için fırsatlar kasım ayı boyunca sürecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Amazon’un Gülümseten Kasım kampanyasının yıldız kategorilerinden biri de televizyonlar oldu. QLED, MiniLED ve Micro RGB televizyon modellerinde son 365 günün günün en düşük fiyatları dikkat çekiyor. Televizyonunu yenilemeyi düşünenler bu fırsatlara mutlaka göz atsın.

Fiyat düşerse aradaki fark iade

Amazon.com.tr'de Prime üyeleri fiyatın düşme endişesi olmadan alışveriş yapıyor. Satın aldığınız bir televizyonun fiyatı Kasım ayı içerisinde daha da düşerse aradaki fark hesabınıza Amazon bakiyesi olarak iade edilecek. "Aradaki Fark İade" kampanyası satıcısı Amazon.com.tr olan ve kırmızı etiketli ürünlerde geçerli. Fiyatın Amazon'da düşmesi durumunda hesabınıza otomatik olarak iade gerçekleşecek.

Amazon Gülümseten Kasım'da haftanın öne çıkan indirimleri 9 Kasım 1 gün önce eklendi

En ucuz Mini LED TV: 23.499₺

Listemizde diğer sitelere göre uygun fiyata satılan Amazon'da son günlerin en düşük fiyat etiketli ürünlerini bir araya getirdik. Bu listede Next 55 inç Mini LED TV modeli 23.499 TL'lik fiyatı ile diikkat çekiyor. Mini LED TV'ler bağımsız aydınlatma bölgeleri sayesinde filmlerde gerçek siyahlar sunuyor. MiniLED ekranlar görüntü kalitesi olarak OLED'e yakın bir deneyim sunarken, OLED TV'lerdeki ekran yanması probleminin olmaması sayesinde çok daha uzun kullanım ömrü vaat ediyor. Next'in bu televizyonu, düşük fiyata en iyi görüntü kalitesi sunan modellerden biri.

NextStar YE-55IDG11 55" Google Mini LED TV: 23.499₺

Daha büyük boyutlu TV arayanlar için aynı modelin 65 inç ekran boyutlu ve dahili subwoofer'lı versiyonu olan NextStar YE-65IDWG11 modeli 34.999 TL'ye satılıyor. Oyunlarda 144 Hz yenileme hızı ve daha üst düzey görüntü kalitesi isteyenler için iFFALCON 75U95A 75 inç QD-Mini LED modeli de 60.999 TL'lik fiyatı ile dikkat çekiyor

NextStar YE-65IDWG11 65" Google Mini LED TV: 34.999₺

iFFALCON 75U95A 75 İnç QD-Mini LED 144Hz Gaming Google TV: 60.999₺

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon'da televizyonlarda yılın en düşük fiyatları (2026)

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