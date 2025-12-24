Amazon'da Yılın Son Fırsatları: İşte öne çıkan indirimler!

Yılın Son Fırsatları’nda öne çıkan indirimli ürünler
- JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık: 944 TL
- Lego 40743 Iconic Yılbaşı Masa Süsü (433 Parça): 1.099 TL
- Aigo A87 TKL Yellow Switch Kablosuz Mekanik Oyuncu Klavyesi: 1.449 TL
- Next Stick 4K Android TV Box: 1.799 TL
- Razer Basilisk V3 X HyperSpeed - Gaming Mouse: 2.154 TL
- Stanley Classic Legendary Termos, Yeşil, 2.3 Litre: 2.349 TL
- Tommy Hilfiger Erkek TH 1718/S Güneş Gözlüğü: 2.388 TL
- Homend Royaltea Cooltouch 1795H Konuşan 1800 W Çay Makinesi: 3.394 TL
- Einhell Akülü Basınçlı Yıkama Tabancası: 5.530 TL
- Samsung Galaxy A07 LTE 4 GB/128 GB Android Akıllı Telefon: 7.473 TL
- Gigabyte B860 Gaming X WIFI6E Intel LGA1851 DDR5 ATX Anakart: 8.009 TL
- Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB 128Bit GDDR7 Ekran Kartı: 15.999 TL
- NextStar YE-55IDG11 55'' Uydu Alıcılı 4K Google MiniLED TV: 23.999 TL
- Sony PlayStation 5 Slim Digital Oyun Konsolu, 825 GB, İki DualSense: 27.299 TL
- Dreame L10s Ultra Gen 2 Robot Süpürge: 30.549 TL
- MSI NB CYBORG 15 Dizüstü Bilgisayar, i5-13420H, 16GB/512 GB, RTX4050: 35.799 TL
- Monster Abra A5 V21.7.2 Dizüstü Bilgisayar, i7-13700H 32 GB/1TB, RTX 3050: 43.589 TL
- TCL 65 inç Akıllı TV 65Q6C 4K QD-Mini LED Oyun Google TV: 52.299 TL
- TCL 75 inç Akıllı TV 75T8C 4K QLED Renkli Quantum Crystal HDR10+ Oyun Google TV: 57.899 TL
- HP BQ1Z0EA Omen Dizüstü Bilgisayar i7-240H 32GB 1TB SSD RTX 5060: 63.999 TL
