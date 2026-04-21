    Amazon, yapay zekanın parlayan çocuğu Anthropic'e 25 milyar dolar yatıracak

    Amazon, Anthropic’e 25 milyar dolara kadar yatırım yapmaya hazırlanıyor. Anlaşma kapsamında Anthropic ise AWS’ye 100 milyar dolar harcayacak ve yapay zeka altyapısını büyütecek.

    Teknoloji dünyasında yapay zeka yatırımları hız kesmeden devam ederken, Amazon ile Anthropic arasındaki iş birliği yeni bir boyuta taşındı. Taraflar arasında duyurulan son anlaşma yalnızca finansal büyüklüğüyle değil, aynı zamanda küresel yapay zeka altyapısına etkisiyle de dikkat çekecek cinsten.

    Amazon, yapay zeka girişimi Anthropic’e ilk etapta 5 milyar dolar yatırım yapacağını, belirli ticari hedeflerin gerçekleşmesi halinde ise ek olarak 20 milyar dolara kadar finansman sağlayabileceğini açıkladı. Böylece şirketin toplam yatırımının 25 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

    Amazon daha önce 2023 ve 2024 yıllarında iki ayrı turda toplam 8 milyar dolar yatırım gerçekleştirmişti. Yeni yatırımın, Anthropic’in 380 milyar dolarlık güncel değerlemesi üzerinden yapıldığı ifade ediliyor.

    AWS’ye 100 milyar dolarlık taahhüt

    Elbette Amazon’un yatırımı karşılıksız değil. Anthropic, Amazon’un bulut platformu AWS’ye yönelik uzun vadeli büyük bir taahhütte bulundu. Şirket, önümüzdeki 10 yıl içinde AWS teknolojilerine 100 milyar doların üzerinde harcama yapmayı kabul etti.

    Bu kapsamda Anthropic, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için Amazon’un özel geliştirdiği Trainium işlemcilerini kullanmaya devam edecek. Anlaşma ayrıca şirketin toplamda 5 gigawatt’a kadar mevcut ve gelecekteki çip kapasitesini güvence altına almasını sağlıyor.

    Yıl sonuna kadar ise yaklaşık 1 gigawatt seviyesinde Trainium2 ve Trainium3 kapasitesinin devreye alınması planlanıyor.

    Amazon’un bu yatırımı şirketin yapay zeka alanındaki agresif büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, 2026 yılı için yaklaşık 200 milyar dolarlık sermaye harcaması planladığını ve bunun büyük bölümünün yapay zeka altyapısına ayrılacağını daha önce açıklamıştı.

    Öte yandan Amazon, Anthropic’in en büyük rakibi OpenAI’a de 50 milyar dolara kadar yatırım yapmıştı.

    Anthropic yeni ikon

    2021 yılında OpenAI’dan ayrılan araştırmacılar tarafından kurulan Anthropic, özellikle Claude adlı büyük dil modeli ailesiyle kısa sürede önemli bir pazar payı elde etti. Şirketin yıllıklandırılmış gelirinin 30 milyar dolar seviyesini aştığı belirtiliyor.

    Her ne kadar AWS ana bulut sağlayıcısı olarak konumlandırılmış olsa da Anthropic, Microsoft ve Google gibi rakiplerle de iş birliklerini sürdürüyor. Microsoft’un 5 milyar dolara kadar yatırım taahhüdü ve Anthropic’in Azure üzerinden 30 milyar dolarlık işlem gücü satın alma anlaşması şirketin çoğulcu bir strateji izlediğini gösteriyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ai/amazon-will-invest-up-to-25-billion-in-anthropic-in-a-broad-deal-225239302.html https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-invests-additional-5-billion-anthropic-ai
