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Oynat Amazon, Amerika'da başlattığı çevrim içi otomobil satışı hizmetini 2027 başında Birleşik Krallık'a taşıyor. Platformun ilk ortak markası Hyundai olacak. Kullanıcılar sıfır ve ikinci el araçları inceleyip fiyat karşılaştırması yapabilecek ve beğendikleri modeli rezerve edebilecek. Bayilerin belirleyeceği araç fiyatlarında hiçbir gizli ücret yer almayacak. Satın alma ve teslimat işlemleri ise anlaşmalı bayiler üzerinden tamamlanacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Amazon, ABD’de başlattığı otomobil alışverişi hizmetini Avrupa’ya taşıyor. Şirketin 25 Kasım’da yaptığı açıklamaya göre Amazon Autos, 2027’nin başında Birleşik Krallık’ta kullanıma açılacak. Böylece hizmet, ilk kez ABD dışındaki bir pazara girmiş olacak.

Platformun ilk otomobil markası Hyundai olacak. Türkiye'de üretilen IONIQ 3 ve i20 ile IONIQ 5 ve Kona dahil olmak üzere elektrikli, hibrit ve benzinli modeller Amazon’da listelenecek. Hyundai’nin sıfır ve onaylı ikinci el araçlarının yanı sıra, İngiliz bayi grubu Vertu Motors’un ikinci el stokları da platformda yer alacak.

Kullanıcılar Amazon.co.uk üzerinden araçları marka, model, donanım ve renklerine göre inceleyebilecek. Fiyatları karşılaştırmanın yanında finansman seçeneklerini görebilecek ve takasa vermek istedikleri otomobilleri için tahmini değer alabilecekler. Beğendikleri aracı da platform üzerinden rezerve edebilecekler.

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Satın alma işlemi ise bayide tamamlanacak. Kullanıcı, Amazon’da seçtiği araç için ilgili bayiyle iletişime geçerek evrak ve teslim işlemlerini gerçekleştirecek. Araç fiyatlarını bayiler belirleyecek. Amazon, ilanlarda fiyatların baştan açıkça gösterileceğini ve gizli ücret bulunmayacağını belirtiyor.

Amazon Autos, Aralık 2024’te ABD’de yine Hyundai ortaklığıyla hizmete başlamıştı. İlk etapta 48 şehirde kullanılan platform, şirketin açıklamasına göre bugün 150’den fazla şehirde, 35 markanın araçlarını sunan binlerce bayiyle çalışıyor. Amazon, Birleşik Krallık’taki açılışa kadar yeni marka ve bayi ortaklıklarını duyurmayı planlıyor.

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