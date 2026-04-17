Amazon’dan sadece bugüne özel 1.000 TL indirim fırsatı!

İndirim kuponları sadece Amazon mobil uygulamasından yapılana alışverişler geçerli. Prime üyelik zorunluluğu bulunmuyor. Kuponlar stoklarla sınırlı ve hızlı bir şekilde tükeniyor.
Amazon İndirim Kuponları
- 1.500 TL ve üzeri alışverişte 300 TL indirim kodu: AMAZON300 (Tükendi)
- 5.000 TL ve üzeri alışverişte 750 TL indirim kodu: AMAZON750 (Tükendi)
- 10.000 TL ve üzeri alışverişte 1.000 TL indirim kodu: AMZN1000
Not: Samsung, Apple, cep telefonu ve bilgisayar kategorileri haricindeki tüm kategorilerde kullanabilirsiniz.
İndirim kuponu nasıl kullanılır?
- Bu linke tıklayarak Amazon'a giriş yapın.
- Amazon mobil uygulamasında ürünü sepete ekleyin
- "Alışverişi Tamamla" butonuna dokunun
- Kart bilgilerinin altında yer alan “Hediye kartı, kupon veya promosykon kodu kullan” yazısına dokunun.
- En alttaki “Kodu Gir” alanına kupon kodunuzu girin ve "Uygula" butonuna basın.
- Fiyat indiriminin sepetinize yansıdığını göreceksiniz.
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.