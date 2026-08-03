Amazon'un yeni Türk dizisi Grand Maison İstanbul'da Kerem Bursin rol alacak

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Bursin dizide başarılı ve karizmatik bir mutfak şefi olan Ateş Leventoğlu’na hayat verecek. Sekiz bölümden oluşan dizi, Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak. Dizide Kerem Bursin'e eşlik edecek kadın başrol oyuncusu ile yönetmenin yakında belli olması bekleniyor.
Japon Dizisi La Grande Maison Tokyo'dan Uyarlanıyor
Grand Maison İstanbul, 2019 yapımı Japon dizisi La Grande Maison Tokyo'nun bir uyarlaması olacak. Bu orijinal versiyonda, çok önemli bir müşteriye alerjik reaksiyona sebep olacak bir yemek sunduktan sonra kariyeri tepetaklak olan gözden düşmüş bir şefin hikâyesi anlatılıyor. Natsuki Obana adı şef, bu olaydan üç yıl sonra kariyerini yeniden diriltmek ve üç yıldızlı bir restoran yaratmak için zorlu bir mücadeleye atılıyor. Yerli versiyonun bu hikâyeye nasıl bir yorum getireceğini bekleyip göreceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii