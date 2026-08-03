Amazon'un yeni Türk dizisi Grand Maison İstanbul'da Kerem Bursin rol alacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video, Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımlar konusunda daha aktif olacağı bir döneme girmiş görünüyor. Hatırlarsanız daha birkaç gün önce Ali Atay ve Haluk Bilginer'in Amazon yapımı Güneye Giderken filminde birlikte rol alacağını sizinle paylaşmıştık. Amazon Prime Video, bugün de yeni bir Türk dizisi ile gündemde. Grand Maison İstanbul adını taşıyan bu yeni dizinin başrolünde ünlü oyuncu Kerem Bursin yer alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Bursin dizide başarılı ve karizmatik bir mutfak şefi olan Ateş Leventoğlu’na hayat verecek. Sekiz bölümden oluşan dizi, Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak. Dizide Kerem Bursin'e eşlik edecek kadın başrol oyuncusu ile yönetmenin yakında belli olması bekleniyor.

Ali Atay ve Haluk Bilginer, Amazon yapımı Güneye Giderken'de 6 gün önce eklendi

Japon Dizisi La Grande Maison Tokyo'dan Uyarlanıyor

Grand Maison İstanbul, 2019 yapımı Japon dizisi La Grande Maison Tokyo'nun bir uyarlaması olacak. Bu orijinal versiyonda, çok önemli bir müşteriye alerjik reaksiyona sebep olacak bir yemek sunduktan sonra kariyeri tepetaklak olan gözden düşmüş bir şefin hikâyesi anlatılıyor. Natsuki Obana adı şef, bu olaydan üç yıl sonra kariyerini yeniden diriltmek ve üç yıldızlı bir restoran yaratmak için zorlu bir mücadeleye atılıyor. Yerli versiyonun bu hikâyeye nasıl bir yorum getireceğini bekleyip göreceğiz.

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