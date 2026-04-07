Amazon Depo ürünlerinde sepette ek indirimler başladı

📦 Amazon Depo nedir?
Amazon Depo, Amazon.com.tr müşterileri tarafından iade edilen ürünlerin Amazon güvencesiyle ikinci el olarak satıldığı bir sistemdir. Ürünün satış sayfasında iki ayrı seçenek yer alır. “Yenisini Satın Al” seçeneği ile sıfır olarak veya “İkinci El ile Tasarruf Et” seçeneğinde Amazon Depo satıcısı tarafından ikinci el olarak satılır. Ürünlere Amazon tarafından 1 yıl güvence verilir. Üründe bir kusur olursa Amazon tarafından iade alınır.
Amazon Depo ürünleri neye göre sınıflandırılıyor?
Amazon, her ürünün işlevsel ve fiziksel durumunu titizlikle test ederek sınıflandırma yapıyor. Ürünün durumuna göre ’Yeni Gibi’’, ‘’Çok İyi’’, ‘’İyi’’ ve ‘Kabul Edilebilir’ şeklinde dört ayrı sınıflandırma bulunuyor. Üründeki indirim oranı bu sınıflandırmaya göre değişiyor.
- İkinci El – Yeni Gibi: Kusursuz çalışan bir ürün, ambalajı biraz hasar görmüş olabilir. Ürün tamamen çalışır haldedir ve tüm aksesuarları eksiksizdir.
- İkinci El – Çok İyi: Sınırlı kullanılmış ve tamamen çalışır durumda olan bir üründür. Üründe, küçük kozmetik kusurlar olabilir. Hasarlı ambalajla gelebilir veya yeniden paketlenmiş olabilir ve çalışması için gerekli olmayan bazı aksesuarlar eksik olabilir. Eksik aksesuarlar, her bir ürün açıklaması altında gösterilir.
- İkinci El – İyi: Orta düzeyde kullanılmış ve tamamen çalışır halde olan bir üründür. Hasar görmüş ambalajla veya yeniden paketlenmiş olarak gelebilir. Küçük bir çizik gibi küçük kozmetik hasarları olabilir. Bazı değerli aksesuarlar eksik olabilir ve bu aksesuarlar ayrı olarak satın alınmadıkça kullanılamaz. Eksik aksesuarlar ürün açıklamasında belirtilir.
- İkinci El – Kabul Edilebilir: Belirgin kullanım izleri taşıyabilir ancak ana işlevini yerine getirir. Hasar görmüş ambalajla veya yeniden paketlenmiş olarak gelebilir. Üzerinde kozmetik hasarlar veya önceki kullanımdan kaynaklanan izler olabilir. Kullanım izleri arasında çizikler, darbeler ve aşınmış köşeler yer alabilir. Bazı değerli aksesuarlar, bileşenler veya yedek parçalar eksik olabilir ve bu parçalar ayrı olarak satın alınmadıkça kullanılamaz. Eksik parçalar ürün açıklamasında belirtilir.
✅ Amazon Depo avantajları neler?
- İndirimli Fiyatlar: Amazon güvencesiyleçok düşük fiyata sağlam ve çalışır ürün satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz.
- Amazon Güvencesi: Amazon tarafından titizlikle kontrol edilerek satışa sunulur. Üründe bir kusur olması durumunda Amazon tarafından ücret iadesi yapılır.
- Hızlı Teslimat: Prime üyeleri hızlı teslimat avantajını kullanabilir.
💡 Amazon Depo ürünleri nasıl satın alınır?
- Amazon Depo İndirimleri sayfasını ziyaret ederek ikinci el durumundaki tüm ürünleri listeleyebilirsiniz.
- Bir ürünün satış sayfasına girdiğinizde fiyat bilgisinin olduğu bölümde Yenisini Satın Al seçeneğinin altında yer alan "İkinci El ile Tasarruf Et" veya "Kullanılmış ve Yeni Gibi" seçeneğine tıklayın.
- İkinci El durumu hakkındaki açıklama metnini okuyarak ürünü sepete ekleyin.
- "Alışverişi Tamamla" seçeneği ile ödeme ekranına giderek sipariş verebilirsiniz.
🔥 Amazon Depo'da Öne Çıkan İndirimli Ürünler
Ödeme aşamasında ek indirim uygulanan ürünlerden öne çıkanlar şöyle:
- Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB: 140.895 TL
- Apple Watch SE 3 GPS 44 mm Gece Yarısı Alüminyum Kasa Akıllı Saat: 11.712 TL
- QCY HT10 Ailybuds Pro Plus Adaptif Anc TWS Kulaklık: 895 TL
- QCY H3 Pro Hybrid Anc Kablosuz Kafa Üstü Kulaklık: 1.367 TL
- HUAWEI FreeBuds Pro 5 TWS Kulaklık: 7.630 TL
- HUAWEI Band 10 Akıllı Saat Pembe: 1.139 TL
- Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, Pembe 1.18 Litre: 1.000 TL
- Next Kanky Full HD Gold Uydu Alıcısı: 426 TL
- Logitech M171 Kablosuz Mouse: 306 TL
- Claw's Nexus Air Kablosuz Oyuncu Mouse: 854 TL
- Razer DeathAdder V3 Kablolu Oyuncu Mouse: 1.538 TL
- Razer Basilisk V3 35K Kablolu Oyuncu Mouse: 2.144 TL
- Razer Viper V3 Pro Şarjlı Kablolu/Kablosuz Oyuncu Mouse: 4.519 TL
- Apple 3,5 mm Jaklı EarPods Kulaklık: 597 TL
- Apple USB-C - 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü: 296 TL
- iRobot Roomba Combo 10 Max Robot Süpürge ve Paspas: 31.671 TL
- Wanbo T2 Ultra 500 ANSI Lümen Full HD Projeksiyon: 7.608 TL
- CORSAIR Nautilus 240 RS ARGB AIO İşlemci Sıvı Soğutucusu: 2.965 TL
- DJI Neo2 Fly More Combo Drone: 15.303 TL
- Sepette %25 İndirimli Tüm Amazon Depo Ürünleri
- Sepette %25'e Varan İndirimli Elektronik Amazon Depo Ürünleri
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.
