Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon Depo ürünlerinde sepette ek indirimler başladı

    Amazon, iade edilmiş ikinci el durumundaki ürünleri test ederek satışa sunduğu Amazon Depo satıcılı ürünlerinde indirimli fiyatlara ek olarak ödeme esnasında %25'e varan indirimler başladı.

    Amazon’un iade edilen ürünleri çok daha uygun fiyata sattığı Amazon Depo bölümünde büyük indirimler başladı. Normalden daha ucuz fiyata satılan ürünlerde “sepette ek indirim” fırsatıyla birlikte çok daha avantajlı fiyatlar yakalanıyor. Amazon Depo ürünlerinde Prime üyelerine ödeme aşamasında yüzde 25'e varan ek indirimler yapılıyor. Böylelikle sıfırına kıyasla yüzde 50'ye varan indirimlerle alışveriş yapabilirsiniz.

    📦 Amazon Depo nedir?

    Amazon Depo, Amazon.com.tr müşterileri tarafından iade edilen ürünlerin Amazon güvencesiyle ikinci el olarak satıldığı bir sistemdir. Ürünün satış sayfasında iki ayrı seçenek yer alır. “Yenisini Satın Al” seçeneği ile sıfır olarak veya “İkinci El ile Tasarruf Et” seçeneğinde Amazon Depo satıcısı tarafından ikinci el olarak satılır. Ürünlere Amazon tarafından 1 yıl güvence verilir. Üründe bir kusur olursa Amazon tarafından iade alınır.

    Amazon Depo ürünleri neye göre sınıflandırılıyor?

    Amazon, her ürünün işlevsel ve fiziksel durumunu titizlikle test ederek sınıflandırma yapıyor. Ürünün durumuna göre ’Yeni Gibi’’, ‘’Çok İyi’’, ‘’İyi’’ ve ‘Kabul Edilebilir’ şeklinde dört ayrı sınıflandırma bulunuyor. Üründeki indirim oranı bu sınıflandırmaya göre değişiyor.

    • İkinci El – Yeni Gibi: Kusursuz çalışan bir ürün, ambalajı biraz hasar görmüş olabilir. Ürün tamamen çalışır haldedir ve tüm aksesuarları eksiksizdir.
    • İkinci El – Çok İyi: Sınırlı kullanılmış ve tamamen çalışır durumda olan bir üründür. Üründe, küçük kozmetik kusurlar olabilir. Hasarlı ambalajla gelebilir veya yeniden paketlenmiş olabilir ve çalışması için gerekli olmayan bazı aksesuarlar eksik olabilir. Eksik aksesuarlar, her bir ürün açıklaması altında gösterilir.
    • İkinci El – İyi: Orta düzeyde kullanılmış ve tamamen çalışır halde olan bir üründür. Hasar görmüş ambalajla veya yeniden paketlenmiş olarak gelebilir. Küçük bir çizik gibi küçük kozmetik hasarları olabilir. Bazı değerli aksesuarlar eksik olabilir ve bu aksesuarlar ayrı olarak satın alınmadıkça kullanılamaz. Eksik aksesuarlar ürün açıklamasında belirtilir.
    • İkinci El – Kabul Edilebilir: Belirgin kullanım izleri taşıyabilir ancak ana işlevini yerine getirir. Hasar görmüş ambalajla veya yeniden paketlenmiş olarak gelebilir. Üzerinde kozmetik hasarlar veya önceki kullanımdan kaynaklanan izler olabilir. Kullanım izleri arasında çizikler, darbeler ve aşınmış köşeler yer alabilir. Bazı değerli aksesuarlar, bileşenler veya yedek parçalar eksik olabilir ve bu parçalar ayrı olarak satın alınmadıkça kullanılamaz. Eksik parçalar ürün açıklamasında belirtilir.

    ✅ Amazon Depo avantajları neler?

    • İndirimli Fiyatlar: Amazon güvencesiyleçok düşük fiyata sağlam ve çalışır ürün satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz.
    • Amazon Güvencesi: Amazon tarafından titizlikle kontrol edilerek satışa sunulur. Üründe bir kusur olması durumunda Amazon tarafından ücret iadesi yapılır.
    • Hızlı Teslimat: Prime üyeleri hızlı teslimat avantajını kullanabilir.

    💡 Amazon Depo ürünleri nasıl satın alınır?

    1. Amazon Depo İndirimleri sayfasını ziyaret ederek ikinci el durumundaki tüm ürünleri listeleyebilirsiniz.
    2. Bir ürünün satış sayfasına girdiğinizde fiyat bilgisinin olduğu bölümde Yenisini Satın Al seçeneğinin altında yer alan "İkinci El ile Tasarruf Et" veya "Kullanılmış ve Yeni Gibi" seçeneğine tıklayın.
    3. İkinci El durumu hakkındaki açıklama metnini okuyarak ürünü sepete ekleyin.
    4. "Alışverişi Tamamla" seçeneği ile ödeme ekranına giderek sipariş verebilirsiniz.

    🔥 Amazon Depo'da Öne Çıkan İndirimli Ürünler

    Ödeme aşamasında ek indirim uygulanan ürünlerden öne çıkanlar şöyle:


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    next tv alınır mı aöf sınav yeri değiştirme tarihini kaçırdım ne yapmalıyım telefon kulaklık modundan nasıl çıkar mavlet şarjlı matkap amerikadan getir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36
    Samsung Galaxy A36
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum