    Amazon, dev lojistik ağını herkese açma kararı aldı

    Amazon, yıllarca kendi operasyonları için geliştirdiği lojistik ağını Amazon Supply Chain Services ile diğer şirketlere açtı. Yeni hizmet, küresel ölçekte uçtan uca tedarik zinciri çözümleri sunuyor.

    Amazon, yıllardır kendi operasyonlarını desteklemek için geliştirdiği dev lojistik altyapısını artık dış dünyaya açıyor. Şirket, Amazon Supply Chain Services (ASCS) adını verdiği yeni hizmetle, yalnızca kendi platformunda satış yapan işletmelere değil, farklı sektörlerde faaliyet gösteren tüm şirketlere kapsamlı tedarik zinciri çözümleri sunmaya başlıyor.

    Lojistik gücü ticarileşiyor

    Amazon’un açıklamasına göre yeni hizmet nakliye, depolama, dağıtım, sipariş karşılama ve son teslimat gibi uçtan uca tüm lojistik süreçleri kapsıyor. Şirket, bu altyapıyı yaklaşık otuz yıl boyunca kendi e-ticaret operasyonlarını desteklemek amacıyla inşa etti. Bugün ise bu sistem, küresel ölçekte milyonlarca paketin taşındığı, yüksek hız ve güvenilirlik sunan bir yapıya dönüşmüş durumda.

    Amazon, benzer bir stratejiyi daha önce bulut bilişim alanında uygulamış ve kendi ihtiyaçları için geliştirdiği altyapıyı Amazon Web Services (AWS) adıyla dış müşterilere açarak sektörde büyük bir dönüşüm yaratmıştı. Şirket şimdi aynı yaklaşımı lojistik tarafına taşıyor.
    ASCS’nin ilk kullanıcıları arasında Procter & Gamble, 3M, Lands’ End ve American Eagle Outfitters gibi büyük ölçekli şirketler yer alıyor.

    Amazon’un öne çıkardığı en önemli fark, tek tek hizmetlerden ziyade tamamen entegre bir tedarik zinciri ekosistemi sunması. Bu sistem deniz, hava, kara ve demiryolu taşımacılığını kapsayan geniş bir nakliye ağı, gelişmiş depolama çözümleri ve haftanın yedi günü çalışan teslimat altyapısından oluşuyor. Şirket, bu yapı sayesinde işletmelere iki ila beş gün arasında değişen teslimat süreleri, gelişmiş takip sistemleri ve uçtan uca görünürlük sağlıyor. Ayrıca, merkezi bir kontrol paneli üzerinden tüm süreçlerin yönetilebilmesi de dikkat çekiyor.

    Sektörde dengeleri değiştirebilir

    Amazon’un bu adımı, şirketi doğrudan USPS, DHL ve diğer büyük lojistik sağlayıcılarla rekabet içine sokuyor. Küresel üçüncü parti lojistik pazarının büyüklüğünün 1,3 trilyon doların üzerinde olduğu düşünüldüğünde ASCS’nin sektörde ciddi bir etki yaratması bekleniyor.

    Halihazırda ABD’de paket hacmi bakımından en büyük taşıyıcılardan biri haline gelen Amazon’un, sahip olduğu ölçek ve teknolojiyle lojistik sektöründe yeni bir dönüşüm başlatabileceği değerlendiriliyor.

