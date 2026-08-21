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    Amazon, God of War dizisinin yeni başrolünü resmen duyurdu

    Amazon'un büyük bütçeli God of War dizisinin artık yeni bir Kratos'u var. Sakatlık yüzünden diziden ayrılmak zorunda kalan Ryan Hurst'ün yerini alacak isim resmi olarak açıklandı.

    Amazon, God of War dizisinin yeni başrolünü resmen duyurdu Tam Boyutta Gör
    Amazon'un büyük bütçeli God of War dizisinde Kratos olarak karşımıza çıkacak oyuncu Dave Bautista (Guardians of the Galaxy Dune) olacak. Hatırlarsanız Amazon'un bu rol için Bautista'yı istediği bu ayın başında ortaya çıkmış​​​​​​, tarafların anlaşmaya yakın olduğu söylenmişti. O anlaşma dün tamamlandı ve Amazon yeni Kratos'un Dave Bautista olacağını resmen duyurdu.

    Kaçıranlar için kısaca özetlemek gerekirse, normalde bu rol için Ryan Hurst (Sons of Anarchy, The Odyssey) seçilmişti. Ancak Hurst çekimler sırasında ciddi bir sakatlık geçirince Amazon başrol oyuncusunu değiştirmek zorunda kaldı.

    Zaruretten gerçekleşen bu değişiklik günün sonunda dizi için daha hayırlı da olabilir. Çünkü Ryan Hurst'ü Kratos olarak gösteren ilk görseller, hayranlarda beklenen etkiyi yaratmamış, pek çok kişi Hurst'ü role yakıştıramamıştı. Dave Bautista ise hayranların çok daha sıcak bakacağı bir isim olarak görülüyor. Bu yüzden bu değişiklik dizinin başarı şansını artırmış olabilir.

    God of War Dizisi Ekim Ayında Sete Dönecek

    Artık başrol oyuncusu resmiyet kazandığı için çekimlerin de yakında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Şu anda planlar Ekim ayının ortasında sete dönme yönünde.

    Battlestar Galactica dizisinin (2004 versiyonunun) yaratıcısı olarak tanıdığımız Ronald D. Moore'un hazırladığı God of War dizisi, Yunan mitolojisini konu alan orijinal üçlemeyi değil, Nors mitolojisini işleyen yeni oyunları kaynak alıyor. 2018'de başlayan yeni seride olduğu gibi dizide de hikâyenin merkezinde Kratos ile ufak oğlu Atreus bulunuyor. Hatta ilk sezon, 2018'de çıkan God of War'un doğrudan bir uyarlaması olacak.

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