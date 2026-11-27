Yapay Zeka Özeti:
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- Amazon Türkiye'de Gülümseten Cuma Flaş Fırsatları resmen başladı. Sınırlı stoklarla sunulan kampanyada iPhone 18 Pro, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Roborock robot süpürge, oyuncu koltuğu ve Nintendo Switch 2 gibi birçok popüler teknoloji ürününde büyük indirimler dikkat çekiyor. Fırsatları kaçırmamak için Amazon kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Flaş Fırsatlar etkinliğinde fiyatlar kısa süreliğine ve sınırlı stoklarla düşüyor. Bu nedenle ürünler kısa sürede tükenebiliyor. Tüm indirimli ürünler için Gülümseten Cuma kampanya sayfasını ziyaret edin.
Flaş Fırsatlar (27 Kasım 16.00)
- iPhone 18 Pro/17 Pro için Otomatik Hizalamalı Ekran Koruyucu: 183₺
- iPhone 18 Pro Max İle Uyumlu Şeffaf Kılıf: 271₺
- McStorey MacBook M1-M5 Türkçe Q Klavye Koruyucu: 305₺
- Huawei ile Uyumlu Çelik Kordon GT7/GT7 Pro/GT6/6 Pro/Runner 2/GT5/5 Pro/GT4/GT3 46mm: 339₺
- Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Adaptörü: 359₺
- 2 Metre Termal Akım Korumalı 2'li Priz Çoklayıcı: 399₺
- Stevig 4 Camp Klasik Vakumlu Kulplu Çelik Termos: 949₺
- Enshall Fultech 3680W Fonksiyonel Duvar Teleskopik Uzatma: 977₺
- Juo Yeti 2200RPM RGB Işıklı Led Display Gaming Laptop Soğutucu: 1.199₺
- Spigen Kablosuz Bluetooth Selfie Çubuğu MagSafe: 1.299₺
- Klasse Ergonomik Visco Ayak Minderi: 1.439₺
- H2ofloss Şarjlı Kablosuz Ağız Duşu: 1.599₺ (200 TL kupon ile)
- Minesk G150 Turbo Jet Fan Hava Üfleyici: 1.687₺
- Baseus Enerfill GaN 100W 3 Portlu (2x Type-C + 1x USB-A) Hızlı Şarj Adaptörü: 1.699₺
- Baseus EnerFill FM41 Mini Manyetik Powerbank 20.000 mAh 20W: 1.855₺
- Baseus Bowie MC1 TWS Open Ear Bluetooth Kulaklık Siyah: 2.399₺
- Enshall 4'ü 1 Arada 20.000mAh Akü Takviye Cihazı: 2.927₺
- Bissell Little Green Mini Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi: 3.499₺
- Titanseat Kairo Dark Night Kumaş Oyuncu Koltuğu: 7.924₺
- JBL Partybox 330 Bluetooth Hoparlör: 34.300₺ (Ödeme adımında 2.000₺ indirim)
- Roborock Qrevo 2 Pro Robot Süpürge: 38.999₺ (1.000₺ indirim kodu: QREVO2PRO)
- Nintendo Switch 2 Mario Kart World Paketi + 3 Ay NSO (Distribütör Garantili): 49.999₺
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB: 113.499₺
- iPhone 18 Pro 256 GB: 126.999₺
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Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli