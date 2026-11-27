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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Amazon Türkiye'de Gülümseten Cuma Flaş Fırsatları resmen başladı. Sınırlı stoklarla sunulan kampanyada iPhone 18 Pro, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Roborock robot süpürge, oyuncu koltuğu ve Nintendo Switch 2 gibi birçok popüler teknoloji ürününde büyük indirimler dikkat çekiyor. Fırsatları kaçırmamak için Amazon kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Amazon.com.tr'de Gülümseten Cuma'ya özel Flaş Fırsatlar başladı. Saat 16.00'da başlayan Flaş Fırsatlar indirimlerinde iPhone 18 Pro, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Roborock robot süpürge, Titanseat oyuncu koltuğu, Bissell halı koltuk yıkama makinesi, hızlı şarj adaptörü ve kulaklık indirimleri dikkat çekiyor.

Flaş Fırsatlar etkinliğinde fiyatlar kısa süreliğine ve sınırlı stoklarla düşüyor. Bu nedenle ürünler kısa sürede tükenebiliyor. Tüm indirimli ürünler için Gülümseten Cuma kampanya sayfasını ziyaret edin.

Gülümseten Cuma İndirimleri

Amazon'da Gülümseten Cuma indirimleri başladı (2026) 6 sa. önce eklendi

Flaş Fırsatlar (27 Kasım 16.00)

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon Gülümseten Cuma Flaş Fırsatları başladı: iPhone 18 Pro ve

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